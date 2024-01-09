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Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света из-за непогоды
Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света из-за непогоды - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света из-за непогоды
Прокуратура Крыма разбирается в причинах массовых отключений электроэнергии для населения, социальных и образовательных объектов в Черноморском районе... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T14:00
2024-01-09T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма разбирается в причинах массовых отключений электроэнергии для населения, социальных и образовательных объектов в Черноморском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В ходе мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при предоставлении услуг населению, своевременности проведения ремонтных работ, а также работе аварийных служб.Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты на контроль в прокуратуре, добавили в ведомстве.На данный момент в Раздольненском и Черноморском районах республики без отопления из-за аварий на электросетях остаются 37 многоквартирных домов. По словам вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко, на котельные подвозят дизель-генераторы, чтобы подать тепло в дома. Над устранением последствий работают 68 ремонтных бригад предприятия "Крымэнерго". Работу на месте координирует замминистра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин. По данным главы республики Сергея Аксенова, подачу электроэнергии в пострадавших из-за ухудшения погоды районах планируется восстановить до конца дня 9 января.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе, где из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода в Крыму: что происходит в регионахВ Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентовНа северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света
https://crimea.ria.ru/20240109/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-priostanovlena-1134054528.html
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Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света из-за непогоды
Прокуратура начала проверку после отключения света в Черноморском районе из-за непогоды