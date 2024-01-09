Рейтинг@Mail.ru
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240109/kogda-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-na-zapade-kryma-1134056400.html
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма
Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах, пострадавших из-за ухудшения погоды, планируется восстановить до конца дня 9 января. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T13:33
2024-01-09T13:43
крым
сергей аксенов
жкх
жкх крыма и севастополя
электросети
общество
раздольненский район крыма
черноморский район
крымская погода
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_21c82e457b667521fa4a8471d0cfd370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах, пострадавших из-за ухудшения погоды, планируется восстановить до конца дня 9 января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На данный момент в двух районах республики 37 многоквартирных домов остаются без отопления из-за аварий на электросетях. По словам вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко, на котельные подвозят дизель-генераторы, чтобы подать тепло в дома.Над устранением последствий работают 68 ремонтных бригад предприятия "Крымэнерго". Работу непосредственно на месте координирует заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, перешедшие в мокрый снег, а также усилился ветер до 25 м/с.По прогнозам синоптиков, 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...6 градусов мороза.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода в Крыму: что происходит в регионахВ Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентовНа северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света
https://crimea.ria.ru/20240109/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-priostanovlena-1134054528.html
крым
раздольненский район крыма
черноморский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e092baab2e199b626d9f49746371042d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, жкх, жкх крыма и севастополя, электросети, общество, раздольненский район крыма, черноморский район, крымская погода, гуп рк "крымэнерго", новости крыма
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма

Аксенов: электроснабжение в западных регионах Крыма планируется восстановить до конца дня

13:33 09.01.2024 (обновлено: 13:43 09.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах, пострадавших из-за ухудшения погоды, планируется восстановить до конца дня 9 января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"До конца дня электроснабжение должно быть восстановлено. Руку на ЧСах мы уже набили", – сказал руководитель региона на совещании, видеофрагмент которого опубликован в Telegram-канале главы республики.

На данный момент в двух районах республики 37 многоквартирных домов остаются без отопления из-за аварий на электросетях. По словам вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко, на котельные подвозят дизель-генераторы, чтобы подать тепло в дома.
Над устранением последствий работают 68 ремонтных бригад предприятия "Крымэнерго". Работу непосредственно на месте координирует заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.
МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, перешедшие в мокрый снег, а также усилился ветер до 25 м/с.
По прогнозам синоптиков, 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...6 градусов мороза.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
12:32
Работа Керченской паромной переправы приостановлена
Читайте также на РИА Новости Крым:
Непогода в Крыму: что происходит в регионах
В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов
На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света
 
КрымСергей АксеновЖКХЖКХ Крыма и СевастополяЭлектросетиОбществоРаздольненский район КрымаЧерноморский районКрымская погодаГУП РК "Крымэнерго"Новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18Короткая передышка и мороз ниже нормы - погода в Крыму на ближайшие сутки
14:13Вторая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
14:02Удары по объектам на Украине и ликвидация угроз: эксперт сделал прогноз
14:00Прокуратура Крыма начала проверку после отключения света из-за непогоды
13:50Шойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии
13:33Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма
13:02Боеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне
12:54Возможности ПВО и военных спутников России будут повышены – Шойгу
12:54Армия России сохраняет стратегическую инициативу в зоне СВО - Шойгу
12:44Счет на сотни тысяч: названы потери ВСУ за 2023 год
12:42В Южной Корее официально запретили есть собак
12:32Работа Керченской паромной переправы приостановлена
12:25Севастополь и Минск подписали соглашение о сотрудничестве
12:05Непогода в Крыму: что происходит в регионах
11:44В рядах ВСУ выявлена коррупция на 10 млрд гривен
11:34Разгерметизация ж/д цистерны с нефтепродуктами произошла на Кубани
11:24Новые регионы получили почти 300 новых пассажирских автобусов
10:58В Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов
10:50Для мобилизации украинок: в ВСУ купили 50 тысяч комплектов женской формы
10:41На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света
Лента новостейМолния