https://crimea.ria.ru/20240109/kogda-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-na-zapade-kryma-1134056400.html

Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма

Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма

Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах, пострадавших из-за ухудшения погоды, планируется восстановить до конца дня 9 января. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T13:33

2024-01-09T13:33

2024-01-09T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах, пострадавших из-за ухудшения погоды, планируется восстановить до конца дня 9 января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На данный момент в двух районах республики 37 многоквартирных домов остаются без отопления из-за аварий на электросетях. По словам вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко, на котельные подвозят дизель-генераторы, чтобы подать тепло в дома.Над устранением последствий работают 68 ремонтных бригад предприятия "Крымэнерго". Работу непосредственно на месте координирует заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, перешедшие в мокрый снег, а также усилился ветер до 25 м/с.По прогнозам синоптиков, 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...6 градусов мороза.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода в Крыму: что происходит в регионахВ Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентовНа северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света

https://crimea.ria.ru/20240109/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-priostanovlena-1134054528.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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