https://crimea.ria.ru/20240109/kogda-vosstanovyat-elektrosnabzhenie-na-zapade-kryma-1134056400.html
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма
Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах, пострадавших из-за ухудшения погоды, планируется восстановить до конца дня 9 января. Об этом... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T13:33
2024-01-09T13:33
2024-01-09T13:43
крым
сергей аксенов
жкх
жкх крыма и севастополя
электросети
общество
раздольненский район крыма
черноморский район
крымская погода
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_21c82e457b667521fa4a8471d0cfd370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах, пострадавших из-за ухудшения погоды, планируется восстановить до конца дня 9 января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.На данный момент в двух районах республики 37 многоквартирных домов остаются без отопления из-за аварий на электросетях. По словам вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко, на котельные подвозят дизель-генераторы, чтобы подать тепло в дома.Над устранением последствий работают 68 ремонтных бригад предприятия "Крымэнерго". Работу непосредственно на месте координирует заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, перешедшие в мокрый снег, а также усилился ветер до 25 м/с.По прогнозам синоптиков, 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...6 градусов мороза.Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода в Крыму: что происходит в регионахВ Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентовНа северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света
https://crimea.ria.ru/20240109/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-priostanovlena-1134054528.html
крым
раздольненский район крыма
черноморский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e092baab2e199b626d9f49746371042d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, сергей аксенов, жкх, жкх крыма и севастополя, электросети, общество, раздольненский район крыма, черноморский район, крымская погода, гуп рк "крымэнерго", новости крыма
Когда восстановят электроснабжение на западе Крыма
Аксенов: электроснабжение в западных регионах Крыма планируется восстановить до конца дня
13:33 09.01.2024 (обновлено: 13:43 09.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Подачу электроэнергии в Раздольненском и Черноморском районах, пострадавших из-за ухудшения погоды, планируется восстановить до конца дня 9 января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"До конца дня электроснабжение должно быть восстановлено. Руку на ЧСах мы уже набили", – сказал руководитель региона на совещании, видеофрагмент которого опубликован в Telegram-канале главы республики.
На данный момент в двух районах республики 37 многоквартирных домов остаются без отопления из-за аварий на электросетях. По словам вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко, на котельные подвозят дизель-генераторы, чтобы подать тепло в дома.
Над устранением последствий работают 68 ремонтных бригад предприятия "Крымэнерго". Работу непосредственно на месте координирует заместитель министра топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.
МЧС Крыма ранее объявило штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. В ночь на 9 января в Крыму произошло резкое похолодание, столбики термометров местами опустились ниже -7…8 градусов, прошли дожди, перешедшие в мокрый снег, а также усилился ветер до 25 м/с.
По прогнозам синоптиков, 10 января температура воздуха понизится ночью до -8...13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -1...6 градусов мороза.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Черноморском районе
. Там из-за погодных условий отсутствует электроснабжение, закрыты детские сады, в школах сокращены уроки, отменены восемь автобусных маршрутов. В Севастополе из-за непогоды приостановлено
пассажирское сообщение.
Читайте также на РИА Новости Крым: