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На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света
На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света - РИА Новости Крым, 09.01.2024
На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света
В связи с отсутствием электроснабжения в Черноморском районе Крыма сокращены уроки в школах и закрыты детсады. Об этом сообщила заместитель главы администрации... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T10:41
2024-01-09T10:47
черноморский район
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образование в крыму и севастополе
отключение электроэнергии в крыму
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В связи с отсутствием электроснабжения в Черноморском районе Крыма сокращены уроки в школах и закрыты детсады. Об этом сообщила заместитель главы администрации района Юлия Бесфамильная.Ранее власти региона сообщали, что 9 января в связи с отсутствием электроснабжения из-за непогоды детские сады в поселке Черноморское "Витоша", "Аленушка", "Солнышко", дошкольное отделение при Черноморской СШ №3 им. Ф. Пудовкина, а также дошкольные отделения при Межводненской, Окуневской и Оленевской школах работать не будут.Замглавы местной администрации попросила жителей района отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Специалисты работают над восстановлением света, добавила она.Из-за ухудшения погоды в Черноморском районе также отменены восемь автобусных маршрутов.По данным регионального гидрометцентра, во вторник на полуострове ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами прогнозируются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское морское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области восстановили электроснабжениеНа Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды
https://crimea.ria.ru/20240109/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1134046900.html
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На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света

Из-за непогоды в Черноморском районе Крыма сокращены уроки в школах и закрыты детсады

10:41 09.01.2024 (обновлено: 10:47 09.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в школе. Архивное фото
Пустой учебный класс в школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В связи с отсутствием электроснабжения в Черноморском районе Крыма сокращены уроки в школах и закрыты детсады. Об этом сообщила заместитель главы администрации района Юлия Бесфамильная.
Ранее власти региона сообщали, что 9 января в связи с отсутствием электроснабжения из-за непогоды детские сады в поселке Черноморское "Витоша", "Аленушка", "Солнышко", дошкольное отделение при Черноморской СШ №3 им. Ф. Пудовкина, а также дошкольные отделения при Межводненской, Окуневской и Оленевской школах работать не будут.
"Школы работают. Уроки будут сокращены", - уточнила Бесфамильная в своем Telegram-канале.
Замглавы местной администрации попросила жителей района отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Специалисты работают над восстановлением света, добавила она.
Из-за ухудшения погоды в Черноморском районе также отменены восемь автобусных маршрутов.
По данным регионального гидрометцентра, во вторник на полуострове ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами прогнозируются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.
Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское морское сообщение.
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