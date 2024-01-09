https://crimea.ria.ru/20240109/na-severo-zapade-kryma-sokrascheny-uroki-v-shkolakh---net-sveta-1134048854.html

На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света

На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света - РИА Новости Крым, 09.01.2024

На северо-западе Крыма сокращены уроки в школах - нет света

В связи с отсутствием электроснабжения в Черноморском районе Крыма сокращены уроки в школах и закрыты детсады. Об этом сообщила заместитель главы администрации... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T10:41

2024-01-09T10:41

2024-01-09T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В связи с отсутствием электроснабжения в Черноморском районе Крыма сокращены уроки в школах и закрыты детсады. Об этом сообщила заместитель главы администрации района Юлия Бесфамильная.Ранее власти региона сообщали, что 9 января в связи с отсутствием электроснабжения из-за непогоды детские сады в поселке Черноморское "Витоша", "Аленушка", "Солнышко", дошкольное отделение при Черноморской СШ №3 им. Ф. Пудовкина, а также дошкольные отделения при Межводненской, Окуневской и Оленевской школах работать не будут.Замглавы местной администрации попросила жителей района отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Специалисты работают над восстановлением света, добавила она.Из-за ухудшения погоды в Черноморском районе также отменены восемь автобусных маршрутов.По данным регионального гидрометцентра, во вторник на полуострове ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами прогнозируются очень сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за непогоды приостановлено пассажирское морское сообщение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области восстановили электроснабжениеНа Запорожье возникли проблемы с электроснабжением из-за непогоды

https://crimea.ria.ru/20240109/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1134046900.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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