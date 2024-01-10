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Обледенение судов: как работает Керченская переправа в среду
Обледенение судов: как работает Керченская переправа в среду - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Обледенение судов: как работает Керченская переправа в среду
В среду Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, действующие штормовые предупреждения по проливу отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2024-01-10T09:45
2024-01-10T09:45
2024-01-10T09:45
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
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В Росморречфлоте напоминают, что переправа перевозит преимущественно грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.По данным ведомства, с начала работы переправы перевезено 420 652 пассажира и 242 385 грузовиков. Паромы за все время выполнили 7 077 рейсов, в том числе за последние сутки – два рейса.Накануне работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за непогоды. При этом во вторник утром пресс-служба Росморречфлота сообщала, что переправа будет работать по фактической погоде, в проливе действует штормовое предупреждение.Читайте также на РИА Новости Крым:Без осадков и гололедица: погода в Крыму в средуМорозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахОбстановка у Крымского моста утром в среду
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РИА Новости Крым
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Обледенение судов: как работает Керченская переправа в среду
Керченская паромная переправа 10 января работает по фактической погоде
В среду Керченская паромная переправа работает по фактической погоде, действующие штормовые предупреждения по проливу отсутствуют. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.