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Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T00:01
2024-01-10T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем -1… +1.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -1 до -7, днем от -1 до +4 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240109/nepogoda-v-krymu-chto-proiskhodit-v-regionakh-1134053099.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду без осадков, на дорогах гололедица

00:01 10.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха 10 января ночью -7…-12 градусов, днем -4…+1, на южном побережье ночью 0…-3, днем +2…+4 градуса", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем -1… +1.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -1 до -7, днем от -1 до +4 градусов.
Дорожная техника проводит противогололедную обработку трасс
Вчера, 12:05Ситуация на дорогах Крыма
Непогода в Крыму: что происходит в регионах
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 10 января
23:27Еще одна смерть в поезде: по дороге из Москвы в Читу умер младенец
23:15Главное за день: 9 января
23:09Главу Пентагона Ллойда Остина прооперировали по поводу рака простаты
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22:44В России запретили продавать детям алкогольное мороженое
22:20ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО "Ураган"
22:18Травматичные праздники: сколько крымчан обратились в больницы
22:06Двое малышей провалились под лед и погибли в Ростовской области
22:03Сколько пожаров в Севастополе произошло за праздничную неделю нового года
21:43На Кубани мужчина погиб во время охоты на куницу
21:31Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках
21:25Жители Джанкоя массово жалуются на запах газа в домах - ответ властей
21:1340 пожаров произошло в Крыму за восемь дней
20:52Авария на сетях - часть Симферополя в среду останется без воды
20:32Крымчанам рассказали о последствиях несвоевременной уплаты налогов
20:15В России расширен список медицинских услуг по полису ОМС
19:52Метель и мороз: назван самый ненастный день в Крыму на этой неделе
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