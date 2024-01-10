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Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T00:01
2024-01-10T00:01
2024-01-10T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем -1… +1.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -1 до -7, днем от -1 до +4 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240109/nepogoda-v-krymu-chto-proiskhodit-v-regionakh-1134053099.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду
В Крыму в среду без осадков, на дорогах гололедица
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха 10 января ночью -7…-12 градусов, днем -4…+1, на южном побережье ночью 0…-3, днем +2…+4 градуса", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем -1… +1.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -1 до -7, днем от -1 до +4 градусов.