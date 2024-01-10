https://crimea.ria.ru/20240110/bez-osadkov-i-gololeditsa-pogoda-v-krymu-v-sredu-1134036940.html

Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду

Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Без осадков и гололедица: погода в Крыму в среду

В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T00:01

2024-01-10T00:01

2024-01-10T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В среду погода в Крыму будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -1...-3 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-6 градусов, днем -1… +1.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы от -1 до -7, днем от -1 до +4 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240109/nepogoda-v-krymu-chto-proiskhodit-v-regionakh-1134053099.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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