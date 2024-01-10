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Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области
Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области
Из-за аварии на подстанции "Таврическая" произошло отключение, в результате которого без электричества осталась почти половина Омска и треть Омской области. Об... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T17:07
2024-01-10T17:07
омск
омская область
новости
электросети
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Из-за аварии на подстанции "Таврическая" произошло отключение, в результате которого без электричества осталась почти половина Омска и треть Омской области. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.По его словам, энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение часа.
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РИА Новости Крым
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омск, омская область, новости, электросети, отключение электроэнергии
Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области

Половина Омска и треть Омской области остались без света из-за аварии на подстанции

17:07 10.01.2024
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Из-за аварии на подстанции "Таврическая" произошло отключение, в результате которого без электричества осталась почти половина Омска и треть Омской области. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.

"На подстанции "Таврическая" 500 кВ сработала автоматически аварийная защита, в результате чего произошло отключение около третьей части Омской области, в том числе почти половина города Омска", – написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение часа.
 
ОмскОмская областьНовостиЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
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