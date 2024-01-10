https://crimea.ria.ru/20240110/bez-sveta-iz-za-avarii-na-podstantsii-ostalas-tret-omskoy-oblasti-1134089121.html

Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области

Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Без света из-за аварии на подстанции осталась треть Омской области

Из-за аварии на подстанции "Таврическая" произошло отключение, в результате которого без электричества осталась почти половина Омска и треть Омской области. Об... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T17:07

2024-01-10T17:07

2024-01-10T17:07

омск

омская область

новости

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Из-за аварии на подстанции "Таврическая" произошло отключение, в результате которого без электричества осталась почти половина Омска и треть Омской области. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко.По его словам, энергетики планируют восстановить электроснабжение в течение часа.

омск

омская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, омская область, новости, электросети, отключение электроэнергии