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Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин
Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин
Укрепление технологического суверенитета России, равно как экономической, промышленной и финансовой независимости, невозможно без современной науки и... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T17:52
2024-01-10T17:52
михаил мишустин
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Укрепление технологического суверенитета России, равно как экономической, промышленной и финансовой независимости, невозможно без современной науки и квалифицированных кадров. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию вузов завил премьер Михаил Мишустин.По словам главы правительства РФ, решение этой задачи возможно только при пересмотре российской системы образования. Она должна стать "более современной и конкурентоспособной на мировой арене".Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы. В том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации.Он также указал на необходимость более активного привлечения талантливых молодых людей в сферу исследований. Этому будет способствовать большое количество мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства.Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий. По словам главы государства, такой шаг преследует ряд важных целей. Это привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, помощь в вовлечении ученых и разработчиков в решении важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности о достижениях и перспективах российской науки.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарство нового поколения от рака создают в СевастополеСнять спазм за несколько минут: в РФ изобрели гаджет против боли в мышцахНикаких взломов: ученые России создали свою технологию защиты информации
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михаил мишустин, правительство россии, новости, россия, образование в россии, высшее образование, наука и технологии, общество
Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин

Система обучения в вузах России должна быть современная и конкурентоспособная – Мишустин

17:52 10.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДипломатическая академия МИД России
Дипломатическая академия МИД России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Укрепление технологического суверенитета России, равно как экономической, промышленной и финансовой независимости, невозможно без современной науки и квалифицированных кадров. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию вузов завил премьер Михаил Мишустин.
"В условиях санкций и ограничений отечественные предприятия особенно нуждаются в сотрудниках – разработчиках перспективных образцов техники, инженерах-системотехниках, программистах, представителях огромного перечня других специальностей, которые необходимы для усиления промышленного потенциала", – сказал Мишустин.
По словам главы правительства РФ, решение этой задачи возможно только при пересмотре российской системы образования. Она должна стать "более современной и конкурентоспособной на мировой арене".
Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы. В том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации.
"Сейчас мир проходит через очередной этап смены технологических укладов, что ведет к трансформации требований к существующим сегодня специальностям, а также к быстрому появлению новых профессий, для которых нужны глубокие компетенции в инновационных сферах", – продолжил Мишустин.
Он также указал на необходимость более активного привлечения талантливых молодых людей в сферу исследований. Этому будет способствовать большое количество мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства.
Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий. По словам главы государства, такой шаг преследует ряд важных целей. Это привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, помощь в вовлечении ученых и разработчиков в решении важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности о достижениях и перспективах российской науки.
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