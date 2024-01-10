https://crimea.ria.ru/20240110/sistemu-obrazovaniya-v-rossii-neobkhodimo-peresmotret--mishustin-1134090824.html

Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин

Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Систему образования в России необходимо пересмотреть – Мишустин

Укрепление технологического суверенитета России, равно как экономической, промышленной и финансовой независимости, невозможно без современной науки и... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T17:52

2024-01-10T17:52

2024-01-10T17:52

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Укрепление технологического суверенитета России, равно как экономической, промышленной и финансовой независимости, невозможно без современной науки и квалифицированных кадров. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию вузов завил премьер Михаил Мишустин.По словам главы правительства РФ, решение этой задачи возможно только при пересмотре российской системы образования. Она должна стать "более современной и конкурентоспособной на мировой арене".Поэтому нужно внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы. В том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации.Он также указал на необходимость более активного привлечения талантливых молодых людей в сферу исследований. Этому будет способствовать большое количество мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства.Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы Десятилетием науки и технологий. По словам главы государства, такой шаг преследует ряд важных целей. Это привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, помощь в вовлечении ученых и разработчиков в решении важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности о достижениях и перспективах российской науки.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарство нового поколения от рака создают в СевастополеСнять спазм за несколько минут: в РФ изобрели гаджет против боли в мышцахНикаких взломов: ученые России создали свою технологию защиты информации

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, новости, россия, образование в россии, высшее образование, наука и технологии, общество