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Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования
Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования
В правительстве РФ приняли решение о запуске ряда крупных проектов, которые позволят снизить зависимость страны от импортных материалов и компонентов. Об этом в РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T19:08
2024-01-10T19:08
2024-01-10T19:08
михаил мишустин
правительство россии
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промышленность россии
образование в россии
высшее образование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В правительстве РФ приняли решение о запуске ряда крупных проектов, которые позволят снизить зависимость страны от импортных материалов и компонентов. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию вузов завил премьер Михаил Мишустин.По словам премьера, все эти проекты серьезно расширяют горизонты задач для сферы образования, повышают ответственность ведущих вузов страны, которые являются примером для всех остальных учебных организаций.В сельскохозяйственной отрасли он отнес к флагманам образовательной отрасли Тимирязевскую академию. В авиационной – МАИ. В атомной индустрии – МИФИ (Московский инженерно-физический институт). Системообразующим для станкоинструментальной отрасли является "Станкин". Ведущим вузом отечественного инженерного образования – Московский государственный технический университет имени Баумана. На протяжении всей своей истории он служит кузницей кадров для ключевых отраслей промышленности, отметил премьер.Председатель правительства пояснил, что данные высшие учебные заведения станут экспериментальными площадками для предлагаемых мер и новаций, которые в будущем будут внедрены во всех регионах страны.Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин дал старт отказу от Болонской системы высшего образования.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вузу обучить хорошего специалиста - экспертИнновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапыНикаких взломов: ученые России создали свою технологию защиты информации
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михаил мишустин, правительство россии, новости, россия, производство, промышленность россии, образование в россии, высшее образование
Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования
Рост производства снизит зависимость России от импортных компонентов и оборудования
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В правительстве РФ приняли решение о запуске ряда крупных проектов, которые позволят снизить зависимость страны от импортных материалов и компонентов. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию вузов завил премьер Михаил Мишустин.
"Для снижения зависимости от иностранных компонентов и оборудования правительством принято решение о запуске крупных проектов развития собственных производств в самых разных отраслях, от станкостроения и изготовления авиационной техники до радиоэлектроники и фармацевтики", – сказал Мишустин.
По словам премьера, все эти проекты серьезно расширяют горизонты задач для сферы образования, повышают ответственность ведущих вузов страны, которые являются примером для всех остальных учебных организаций.
В сельскохозяйственной отрасли он отнес к флагманам образовательной отрасли Тимирязевскую академию. В авиационной – МАИ. В атомной индустрии – МИФИ (Московский инженерно-физический институт). Системообразующим для станкоинструментальной отрасли является "Станкин". Ведущим вузом отечественного инженерного образования – Московский государственный технический университет имени Баумана. На протяжении всей своей истории он служит кузницей кадров для ключевых отраслей промышленности, отметил премьер.
"Такие крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной, – подчеркнул Мишустин. – И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы. Скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок. И обновить кадровую политику, прежде всего в части формирования преподавательского состава".
Председатель правительства пояснил, что данные высшие учебные заведения станут экспериментальными площадками для предлагаемых мер и новаций, которые в будущем будут внедрены во всех регионах страны.
Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин дал старт отказу от Болонской системы высшего образования
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