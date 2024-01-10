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Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования

Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Как в России снизят зависимость от иностранных компонентов и оборудования

В правительстве РФ приняли решение о запуске ряда крупных проектов, которые позволят снизить зависимость страны от импортных материалов и компонентов. Об этом в РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T19:08

2024-01-10T19:08

2024-01-10T19:08

михаил мишустин

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высшее образование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. В правительстве РФ приняли решение о запуске ряда крупных проектов, которые позволят снизить зависимость страны от импортных материалов и компонентов. Об этом в ходе стратегической сессии по развитию вузов завил премьер Михаил Мишустин.По словам премьера, все эти проекты серьезно расширяют горизонты задач для сферы образования, повышают ответственность ведущих вузов страны, которые являются примером для всех остальных учебных организаций.В сельскохозяйственной отрасли он отнес к флагманам образовательной отрасли Тимирязевскую академию. В авиационной – МАИ. В атомной индустрии – МИФИ (Московский инженерно-физический институт). Системообразующим для станкоинструментальной отрасли является "Станкин". Ведущим вузом отечественного инженерного образования – Московский государственный технический университет имени Баумана. На протяжении всей своей истории он служит кузницей кадров для ключевых отраслей промышленности, отметил премьер.Председатель правительства пояснил, что данные высшие учебные заведения станут экспериментальными площадками для предлагаемых мер и новаций, которые в будущем будут внедрены во всех регионах страны.Весной прошлого года президент РФ Владимир Путин дал старт отказу от Болонской системы высшего образования.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вузу обучить хорошего специалиста - экспертИнновационные системы: студенты КФУ получили пять миллионов на стартапыНикаких взломов: ученые России создали свою технологию защиты информации

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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