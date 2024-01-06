Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинские ракеты и десятки дронов ВСУ сбиты над Крымом. Армия РФ нанесла массированные удары по центрам принятия решений на Украине. Российские военнослужащие возвращены из вражеского плена. Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году. В Японии в результате серии мощных подземных толчков погибли более ста человек. Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.
Атаки ВСУ на Крым
Вечером 4 января пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ в Севастополе предварительно пострадал один человек.
В ночь на 5 января ПВО российской армии уничтожила десятки беспилотников над Крымом и Краснодарским краем.
Удары возмездия
В результате нанесенных армией РФ групповых массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины, сообщили 5 января в Минобороны России.
Всего в период с 30 декабря 2023 года по 5 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.
Возвращение из плена
248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России. Решение принято в результате сложного переговорного процесса, благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов. При этом 75 военнослужащих возвращены без обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Бойцам оказывается медицинская и психологическая помощь.
Цель Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма", чтобы "сократить количество атак из этого региона". Достижение любого успеха, по словам Зеленского, будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. В частности, Зеленский попросил у Германии ракеты Taurus, с помощью которых ВСУ могли бы попытаться атаковать Крымский мост и тем самым "изолировать полуостров от России".
По мнению сенатора РФ от Крыма, члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.
Землетрясение в Японии
Первый день года принес Японии серию мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них составила 7,6. Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье страны, а также на Сахалине, во Владивостоке и Находке. Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано. Однако из-за толчков более 100 зданий получили повреждения, а в городе Вадзима возник крупный пожар. К субботе число погибших выросло до 110 человек.
4 января, 12:20Что с мобильной связью в Крыму – ответ Аксенова
Награждение крымского школьника
Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю представит к ведомственной награде 8-летнего школьника из Раздольненского района Женю Левчука, который спас свою маму от напавшего на нее преступника и помог правоохранителям поймать его, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Мальчик обнаружил, как злоумышленник напал на его маму в их доме, там же находилась и его трехлетняя сестренка. Школьник, не растерявшись, быстро вызвал подмогу, а прибывшим сотрудникам полиции и СК сообщил важную информацию, которая позволила задержать подозреваемого с поличным.