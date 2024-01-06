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Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели
Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели
Украинские ракеты и десятки дронов ВСУ сбиты над Крымом. Армия РФ нанесла массированные удары по центрам принятия решений на Украине. Российские военнослужащие... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T17:31
2024-01-06T17:31
новости
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
вооруженные силы россии
обмен пленными
пленные
владимир зеленский (президент украины)
крым
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинские ракеты и десятки дронов ВСУ сбиты над Крымом. Армия РФ нанесла массированные удары по центрам принятия решений на Украине. Российские военнослужащие возвращены из вражеского плена. Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году. В Японии в результате серии мощных подземных толчков погибли более ста человек. Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Атаки ВСУ на КрымВечером 4 января пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ в Севастополе предварительно пострадал один человек. В ночь на 5 января ПВО российской армии уничтожила десятки беспилотников над Крымом и Краснодарским краем. Удары возмездияВ результате нанесенных армией РФ групповых массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины, сообщили 5 января в Минобороны России.Всего в период с 30 декабря 2023 года по 5 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены. Возвращение из плена248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России. Решение принято в результате сложного переговорного процесса, благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов. При этом 75 военнослужащих возвращены без обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Бойцам оказывается медицинская и психологическая помощь.Цель ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма", чтобы "сократить количество атак из этого региона". Достижение любого успеха, по словам Зеленского, будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. В частности, Зеленский попросил у Германии ракеты Taurus, с помощью которых ВСУ могли бы попытаться атаковать Крымский мост и тем самым "изолировать полуостров от России". По мнению сенатора РФ от Крыма, члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности. Землетрясение в ЯпонииПервый день года принес Японии серию мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них составила 7,6. Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье страны, а также на Сахалине, во Владивостоке и Находке. Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано. Однако из-за толчков более 100 зданий получили повреждения, а в городе Вадзима возник крупный пожар. К субботе число погибших выросло до 110 человек. Награждение крымского школьникаГлавное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю представит к ведомственной награде 8-летнего школьника из Раздольненского района Женю Левчука, который спас свою маму от напавшего на нее преступника и помог правоохранителям поймать его, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Мальчик обнаружил, как злоумышленник напал на его маму в их доме, там же находилась и его трехлетняя сестренка. Школьник, не растерявшись, быстро вызвал подмогу, а прибывшим сотрудникам полиции и СК сообщил важную информацию, которая позволила задержать подозреваемого с поличным.
https://crimea.ria.ru/20240103/v-belgorode-iz-za-nerazorvavshegosya-boepripasa-evakuirovali-600-chelovek-1133974291.html
https://crimea.ria.ru/20240104/v-sevastopole-u-zhilykh-domov-upala-sbitaya-raketa-i-ne-vzorvalas-1133987703.html
https://crimea.ria.ru/20240104/chto-s-mobilnoy-svyazyu-v-krymu--otvet-aksenova-1133980253.html
крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, вооруженные силы россии, обмен пленными, пленные, владимир зеленский (президент украины), крым, землетрясение, в мире, происшествия
Возвращение пленных и атаки на Крым: топ новостей недели

Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым

17:31 06.01.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИз украинского плена вернули 248 российских военных
Из украинского плена вернули 248 российских военных
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Украинские ракеты и десятки дронов ВСУ сбиты над Крымом. Армия РФ нанесла массированные удары по центрам принятия решений на Украине. Российские военнослужащие возвращены из вражеского плена. Зеленский назвал основную цель ВСУ в 2024 году. В Японии в результате серии мощных подземных толчков погибли более ста человек. Юный крымчанин спас маму и помог задержать опасного преступника.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.

Атаки ВСУ на Крым

Вечером 4 января пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ в Севастополе предварительно пострадал один человек.
В ночь на 5 января ПВО российской армии уничтожила десятки беспилотников над Крымом и Краснодарским краем.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
3 января, 18:43
В Белгороде из-за неразорвавшегося боеприпаса эвакуировали 600 человек

Удары возмездия

В результате нанесенных армией РФ групповых массированных ударов высокоточным оружием и беспилотниками поражены центры принятия решений и объекты ВПК Украины, сообщили 5 января в Минобороны России.
Всего в период с 30 декабря 2023 года по 5 января Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 41 групповой и один массированный удары высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса Украины, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и топливным базам. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

Возвращение из плена

248 российских военнослужащих в среду возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России. Решение принято в результате сложного переговорного процесса, благодаря посредническому участию Объединенных Арабских Эмиратов. При этом 75 военнослужащих возвращены без обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Бойцам оказывается медицинская и психологическая помощь.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
4 января, 18:45
В Севастополе у жилых домов упала сбитая ракета и не взорвалась

Цель Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе заявил, что одной из основных целей ВСУ в 2024 году станет "изоляция Крыма", чтобы "сократить количество атак из этого региона". Достижение любого успеха, по словам Зеленского, будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров. В частности, Зеленский попросил у Германии ракеты Taurus, с помощью которых ВСУ могли бы попытаться атаковать Крымский мост и тем самым "изолировать полуостров от России".
По мнению сенатора РФ от Крыма, члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, киевский режим и его западные союзники не способны ни захватить, ни изолировать Крым, а все угрозы в отношении полуострова звучат из уст украинского руководства от безысходности.

Землетрясение в Японии

Первый день года принес Японии серию мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них составила 7,6. Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье страны, а также на Сахалине, во Владивостоке и Находке. Около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра, нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано. Однако из-за толчков более 100 зданий получили повреждения, а в городе Вадзима возник крупный пожар. К субботе число погибших выросло до 110 человек.
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
4 января, 12:20
Что с мобильной связью в Крыму – ответ Аксенова

Награждение крымского школьника

Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю представит к ведомственной награде 8-летнего школьника из Раздольненского района Женю Левчука, который спас свою маму от напавшего на нее преступника и помог правоохранителям поймать его, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Мальчик обнаружил, как злоумышленник напал на его маму в их доме, там же находилась и его трехлетняя сестренка. Школьник, не растерявшись, быстро вызвал подмогу, а прибывшим сотрудникам полиции и СК сообщил важную информацию, которая позволила задержать подозреваемого с поличным.
 
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