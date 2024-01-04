https://crimea.ria.ru/20240104/glavnoe-za-den-4-yanvarya-1133988839.html

Главное за день: 4 января

Главное за день: 4 января - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Главное за день: 4 января

Десять украинских ракет и беспилотник сбиты над Крымским полуостровом и Черным морем. Путин подписал указ о российском гражданстве. Армия России разбила склад с РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T21:58

2024-01-04T21:58

2024-01-04T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Десять украинских ракет и беспилотник сбиты над Крымским полуостровом и Черным морем. Путин подписал указ о российском гражданстве. Армия России разбила склад с боеприпасами бригады теробороны. ВСУ в конфликте с Россией поддерживает 54 страны, но денег на поддержку Украины у США больше нет.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымНад Крымом сбиты десять ракет ВСУВ четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один взрослый человек, расказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.Кроме того, позже в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.Гражданство для украинцев в Крыму и контрактниковПрезидент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до 18 марта 2014 года.Кроме того, российским лидером подписан указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, которые в период СВО подписали контракт на службу в ВС РФ. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов.На Украине прогремели взрывыУтром в четверг взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. Об этом сообщили власти украинских регионов. Также после серии мощных взрывов в Кировоградской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры и ЛЭП.Потери Киева зоне спецоперацииВ Харьковской области Украины Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ, сообщает Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией.Потери Киева в зоне СВО за сутки превысили 650 боевиков. Также российские военные разбили вражескую технику.Режим Зеленского поддерживает 54 страныВСУ в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.При этом, как заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.

https://crimea.ria.ru/20240104/v-sevastopole-oskolok-popal-v-dom---est-postradavshiy-1133985683.html

https://crimea.ria.ru/20240104/dengi-v-chernuyu-dyru-ili-pochemu-kiev-bolshe-ne-uvidit-pomosch-vashingtona-1133987041.html

https://crimea.ria.ru/20240104/skolko-naemnikov-i-iz-kakikh-stran-voyuyut-za-vsu-1133981932.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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