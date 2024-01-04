Главное за день: 4 января
Главные события и заявления четверга, 4 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Десять украинских ракет и беспилотник сбиты над Крымским полуостровом и Черным морем. Путин подписал указ о российском гражданстве. Армия России разбила склад с боеприпасами бригады теробороны. ВСУ в конфликте с Россией поддерживает 54 страны, но денег на поддержку Украины у США больше нет.
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Над Крымом сбиты десять ракет ВСУ
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь предварительно пострадал один взрослый человек, расказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова, здесь повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки легли рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Также неразорвавшаяся украинская ракета упала в рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.
Кроме того, позже в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.
Гражданство для украинцев в Крыму и контрактников
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, которые проживали на территории Крымского полуострова до 18 марта 2014 года.
Кроме того, российским лидером подписан указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, которые в период СВО подписали контракт на службу в ВС РФ. Гражданство смогут получить и родственники таких бойцов.
На Украине прогремели взрывы
Утром в четверг взрывы звучали в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в Херсонской – на подконтрольном киевскому режиму правом берегу Днепра. Об этом сообщили власти украинских регионов. Также после серии мощных взрывов в Кировоградской области Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры и ЛЭП.
Потери Киева зоне спецоперации
В Харьковской области Украины Вооруженные силы России уничтожили склад с боеприпасами для ВСУ, сообщает Минобороны. Удары наносились оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией.
Потери Киева в зоне СВО за сутки превысили 650 боевиков. Также российские военные разбили вражескую технику.
Режим Зеленского поддерживает 54 страны
ВСУ в конфликте с Россией поддерживает 54 страны. Они оказывают ей помощь из космоса, отправляют финансовые транши, наемников и вооружение. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
При этом, как заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.