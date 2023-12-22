https://crimea.ria.ru/20231222/glavnoe-za-den-22-dekabrya-1133746257.html

Главное за день: 22 декабря

Главное за день: 22 декабря - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Главное за день: 22 декабря

Над российскими регионами в пятницу сбиты вражеские беспилотники. Вооруженные силы РФ нанесли почти 40 высокоточных ударов по объектам противника за неделю. В... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T22:58

2023-12-22T22:58

2023-12-22T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Над российскими регионами в пятницу сбиты вражеские беспилотники. Вооруженные силы РФ нанесли почти 40 высокоточных ударов по объектам противника за неделю. В одном из детских лагерей Евпатории отравились дети, 9 из них госпитализированы. Германия и Эстония отказались выдавать Украине беженцев для их дальнейшей мобилизации. В прокуратуре Кубани заявили, что попытку отравить летчиков в Армавире спланировали украинские спецслужбы. Тем временем в США ввели против России "рыбные" санкции – запретили ввоз некоторых видов российской рыбы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотные атакиВ пятницу боевики попытались атаковать российские регионы. Беспилотники были сбиты над Брянской и Московской областями.Над Брянской областью утром были сбиты четыре вражеских дрона, еще одна попытка атаки пресечена средствами РЭБ вечером.Беспилотник, который летел в сторону столицы России, был сбит системами противовоздушной обороны в городском округе Подольск Московской области около 15:00. Разрушений инфраструктуры и пострадавших ни в одном из случаев не зафиксировано.39 высокоточных ударов и тысячные потери ВСУЗа неделю вооруженные силы России нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным аэродромам ВСУ, складам с вооружением и техникой. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских самолета и три вертолета в зоне специальной военной операции, а также почти 260 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.ВСУ понесли значительные потери – более 3500 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 280 единиц техники.Массовое отравление детей в лагере ЕвпаторииДевять детей из детского лагеря "Юность" в Евпатории были госпитализированы, из них восемь с признаками отравления и еще один – с острым респираторным заболеванием. Об этом сообщили в минздраве Крыма. Всего медицинскими работниками был осмотрен 31 ребенок.Сообщение о массовом отравлении детей в детском лагере в Евпатории появилась в пятницу утром в социальных сетях. Органы Роспотребнадзора провели проверку этой информации, в детский лагерь были направлены специалисты ведомства.Германия и Эстония отказались выдавать Украине беженцевГлава Минюста ФРГ Марко Бушманн отказал Киеву в выдаче украинцев для мобилизации. В Берлине хотят добиться того, чтобы как можно больше украинских беженцев трудоустроилось на территории Германии, подчеркнул он.Подобные заявления озвучили и в Эстонии. У Киева нет законных оснований подавать соответствующие запросы, заявил глава департамента МВД страны Янек Мяги в комментарии газете Postimees.К попытке отравить военных летчиков причастен КиевОрганизованная группа из числа сотрудников государственных органов Украины пыталась отравить выпускников авиационного военного училища в Армавире, сообщили в прокуратуре Краснодарского края. Действовавший в ее составе уроженец Мелитополя арестован и находится под стражей.В октябре СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя по обвинению в совершении теракта. Мужчина с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку торта и алкоголя, которые содержали медицинский препарат в больших токсических дозах.США ввели "рыбные" санкции против РоссииВ министерстве финансов Соединенных Штатов запретили ввоз из России российского лосося, трески, минтая и краба, а также продукции, полученной при их обработке.Запрет на импорт применяется на продукты, которые "произведены или выращены полностью или частично в Российской Федерации или в водах под юрисдикцией Российской Федерации или судами под флагом РФ вне зависимости от того, имеет ли место включение или существенная переработка такой рыбы, морепродуктов и их производных в иные продукты за пределами Российской Федерации: лосось, треска, минтай, краб".

https://crimea.ria.ru/20231222/novogodnee-chudo-detey-iz-ukrainy-udalos-vernut-roditelyam-v-belgorode-1133744546.html

https://crimea.ria.ru/20231222/iz-kryma-na-khersonschinu-poedut-gruzovye-poezda-1133734040.html

https://crimea.ria.ru/20231222/v-krymu-nabrali-25-tysyachi-kandidatov-v-nablyudateli-na-vyborakh-prezidenta-1133737257.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), санкции против россии, пво, сша, новости сво, главное за день