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Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион
Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион
Средства радиоэлектронной борьбы подавили очередной украинский беспилотник, который попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T17:49
2023-12-22T17:49
брянская область
обстрелы брянской области
александр богомаз
обстрелы всу
происшествия
россия
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Средства радиоэлектронной борьбы подавили очередной украинский беспилотник, который попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил он.Утром в пятницу над Брянской областью утром были сбиты четыре вражеских дрона. А около 14:40 вражеский дрон уничтожен над Московкой областью.Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областьюНад Курской областью сбит вражеский беспилотникНа подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
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РИА Новости Крым
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брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, происшествия, россия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, новости
Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион

РЭБ подавили украинский беспилотник над Брянской областью - Богомаз

17:49 22.12.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Средства радиоэлектронной борьбы подавили очередной украинский беспилотник, который попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил он.
Утром в пятницу над Брянской областью утром были сбиты четыре вражеских дрона. А около 14:40 вражеский дрон уничтожен над Московкой областью.
Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.
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Брянская областьОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазОбстрелы ВСУПроисшествияРоссияБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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