https://crimea.ria.ru/20231222/presechena-esche-odna-bespilotnaya-ataka-vsu-na-rossiyskiy-region-1133741877.html

Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион

Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Пресечена еще одна беспилотная атака ВСУ на российский регион

Средства радиоэлектронной борьбы подавили очередной украинский беспилотник, который попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T17:49

2023-12-22T17:49

2023-12-22T17:49

брянская область

обстрелы брянской области

александр богомаз

обстрелы всу

происшествия

россия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Средства радиоэлектронной борьбы подавили очередной украинский беспилотник, который попытался атаковать Брянскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил он.Утром в пятницу над Брянской областью утром были сбиты четыре вражеских дрона. А около 14:40 вражеский дрон уничтожен над Московкой областью.Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.Читайте также на РИА Новости Крым:Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областьюНад Курской областью сбит вражеский беспилотникНа подлете к Белгороду сбит вражеский дрон

брянская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, александр богомаз, обстрелы всу, происшествия, россия, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, новости