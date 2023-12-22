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Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы
Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы
Девять детей госпитализированы из детского лагеря "Юность" в Евпатории, из них восемь – с отравлением и еще один – с острым респираторным заболеванием. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T20:29
2023-12-22T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Девять детей госпитализированы из детского лагеря "Юность" в Евпатории, из них восемь – с отравлением и еще один – с острым респираторным заболеванием. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Сообщение о массовом отравлении детей в детском лагере в Евпатории появилась в пятницу утром в социальных сетях. Глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что специалисты уже проверяют этот факт, а в учреждение направлены эксперты ведомства. Сейчас стало известно о госпитализации девяти детей. Пациентов в тяжелом состоянии среди госпитализированных нет, детям оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в минздраве.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, минздрав крыма, новости крыма, происшествия, общество, отравление
Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы

Из лагеря "Юность" в Евпатории госпитализированы девять детей – минздрав РК

20:29 22.12.2023 (обновлено: 20:42 22.12.2023)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© Depositphotos.com AlexLipa
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Девять детей госпитализированы из детского лагеря "Юность" в Евпатории, из них восемь – с отравлением и еще один – с острым респираторным заболеванием. Об этом сообщили в минздраве Крыма.
Сообщение о массовом отравлении детей в детском лагере в Евпатории появилась в пятницу утром в социальных сетях. Глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что специалисты уже проверяют этот факт, а в учреждение направлены эксперты ведомства.
Сейчас стало известно о госпитализации девяти детей.
"Медицинскими работниками Евпаторийской городской больницы осмотрен 31 ребенок из детского лагеря "Юность", из них госпитализированы девять детей: восемь – с гастроэнтероколитом и один – с ОРЗ", - говорится в сообщении.
Пациентов в тяжелом состоянии среди госпитализированных нет, детям оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в минздраве.
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