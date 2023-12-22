https://crimea.ria.ru/20231222/devyat-detey-iz-lagerya-v-evpatorii-gospitalizirovany-s-otravleniem-1133745315.html

Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы

Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Девять детей из лагеря в Евпатории госпитализированы

Девять детей госпитализированы из детского лагеря "Юность" в Евпатории, из них восемь – с отравлением и еще один – с острым респираторным заболеванием. Об этом... РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T20:29

2023-12-22T20:29

2023-12-22T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Девять детей госпитализированы из детского лагеря "Юность" в Евпатории, из них восемь – с отравлением и еще один – с острым респираторным заболеванием. Об этом сообщили в минздраве Крыма.Сообщение о массовом отравлении детей в детском лагере в Евпатории появилась в пятницу утром в социальных сетях. Глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что специалисты уже проверяют этот факт, а в учреждение направлены эксперты ведомства. Сейчас стало известно о госпитализации девяти детей. Пациентов в тяжелом состоянии среди госпитализированных нет, детям оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в минздраве.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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