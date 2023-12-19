https://crimea.ria.ru/20231219/glavnoe-za-den-19-dekabrya-1133667256.html

Главное за день: 19 декабря

Главное за день: 19 декабря - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Главное за день: 19 декабря

провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, где были подведены итоги СВО за прошедший год. Тем временем в зоне боевых действий российские войска... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T22:53

2023-12-19T22:53

2023-12-19T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, где были подведены итоги СВО за прошедший год. Тем временем в зоне боевых действий российские войска отразили 17 атак врага и уничтожили около 700 боевиков, а также поразили украинский склад боеприпасов и РЛС. ВСУ активно атаковали территории РФ беспилотниками: удары были отражены в Московской, Калужской и Брянской областях. Украинский суд вызвал на заседание убитого в начале декабря экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, а президент Украины Владимир Зеленский вечером ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коллегия МинобороныРоссийские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления – около 160 тысяч человек, подвел итоги боевых действий министр обороны Сергей Шойгу.Гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, в планах - оснащение ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами.Успехи армии РоссииЗа прошедшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили около 680 украинских боевиков. Все 17 атак украинских формирований на всех направлениях оказались провальными. В ходе боевых столкновений российские военные уничтожили несколько десятков боевой техники врага, включая оборудование производства НАТО.Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии был уничтожен склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.Атака украинских дроновНа протяжении дня российские ПВО отбили несколько атак украинских беспилотников на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, три БПЛА самолетного типа были уничтожены над Брянской областью. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков не было, сообщилгубернатор Александр Богомаз.Позже в Минобороны заявили, что очередной дрон был сбит в небе над Калужской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в 11.00 по московскому времени.Еще один украинский беспилотник был уничтожен в Подмосковье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Украинский суд вызвал на заседание убитого Илью КивуФотографии повестки, выписанной уже после смерти депутата, были опубликованы в украинских СМИ. Покойного экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву вызвали в суд украинского города Львова."Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", - цитирует украинские СМИ РИА Новости.Пресс-конференция Зеленского: главноеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о создании плана мобилизации."Они обратились на уровне ставки по поводу мобилизации. Они обратились по поводу дефицита, и их взгляд был на ставке, они предложили мобилизовать дополнительно 450—500 тысяч человек", - сказал Зеленский.Украинский президент также пожаловался, что Украине так и не поступило приглашения в НАТО, и ни одно из государства-членов Альянса не выступили с такой инициативой.Кроме того, он озвучил одну из причин провала украинского наступления – по его словам, ВСУ не контролируют небо. Зеленский также поблагодарил западных партнеров, которые в этом году предоставили Украине ПВО. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Патриот", но их точное количество он не назвал.

https://crimea.ria.ru/20231219/kollegiya-minoborony-glavnye-zayavleniya-putina-i-shoygu-1133659719.html

https://crimea.ria.ru/20231219/putin-vruchil-zolotye-zvezdy-devyaterym-geroyam-rossii-1133661345.html

https://crimea.ria.ru/20231219/angely-letyat-na-front-khudozhniki-risuyut-otkrytki-boytsam-k-rozhdestvu-1133660256.html

https://crimea.ria.ru/20231219/kak-krymskiy-boets-svo-ablyamit-lyumanov-poteryal-nogi-i-ruku-no-spas-svoikh-1133664557.html

https://crimea.ria.ru/20231219/ukrainu-nikto-ne-priglashal-v-nato--zelenskiy-1133666068.html

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