Главное за день: 19 декабря
Главные события и заявления вторника, 19 декабря
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, где были подведены итоги СВО за прошедший год. Тем временем в зоне боевых действий российские войска отразили 17 атак врага и уничтожили около 700 боевиков, а также поразили украинский склад боеприпасов и РЛС. ВСУ активно атаковали территории РФ беспилотниками: удары были отражены в Московской, Калужской и Брянской областях. Украинский суд вызвал на заседание убитого в начале декабря экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, а президент Украины Владимир Зеленский вечером ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Коллегия Минобороны
Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления – около 160 тысяч человек, подвел итоги боевых действий министр обороны Сергей Шойгу.
"Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери: 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley", - сказал он.
Гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, в планах - оснащение ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами.
Успехи армии России
За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили около 680 украинских боевиков. Все 17 атак украинских формирований на всех направлениях оказались провальными. В ходе боевых столкновений российские военные уничтожили несколько десятков боевой техники врага, включая оборудование производства НАТО.
Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии был уничтожен склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.
Атака украинских дронов
На протяжении дня российские ПВО отбили несколько атак украинских беспилотников на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, три БПЛА самолетного типа были уничтожены над Брянской областью. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков не было, сообщилгубернатор Александр Богомаз.
Позже в Минобороны заявили, что очередной дрон был сбит в небе над Калужской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в 11.00 по московскому времени.
Еще один украинский беспилотник был уничтожен в Подмосковье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Украинский суд вызвал на заседание убитого Илью Киву
Фотографии повестки, выписанной уже после смерти депутата, были опубликованы в украинских СМИ. Покойного экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву вызвали в суд украинского города Львова.
"Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", - цитирует украинские СМИ РИА Новости.
Пресс-конференция Зеленского: главное
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о создании плана мобилизации.
"Они обратились на уровне ставки по поводу мобилизации. Они обратились по поводу дефицита, и их взгляд был на ставке, они предложили мобилизовать дополнительно 450—500 тысяч человек", - сказал Зеленский.
Украинский президент также пожаловался, что Украине так и не поступило приглашения в НАТО, и ни одно из государства-членов Альянса не выступили с такой инициативой.
Кроме того, он озвучил одну из причин провала украинского наступления – по его словам, ВСУ не контролируют небо. Зеленский также поблагодарил западных партнеров, которые в этом году предоставили Украине ПВО. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Патриот", но их точное количество он не назвал.
Вчера, 21:38Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский