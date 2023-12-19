Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 19 декабря - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/glavnoe-za-den-19-dekabrya-1133667256.html
Главное за день: 19 декабря
Главное за день: 19 декабря - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Главное за день: 19 декабря
провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, где были подведены итоги СВО за прошедший год. Тем временем в зоне боевых действий российские войска... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T22:53
2023-12-19T22:53
главное за день
в мире
украина
министерство обороны рф
новости
россия
владимир путин (политик)
сергей шойгу
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133666988_0:174:3026:1876_1920x0_80_0_0_7331fd5af9751d9efd242415ad496ae0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, где были подведены итоги СВО за прошедший год. Тем временем в зоне боевых действий российские войска отразили 17 атак врага и уничтожили около 700 боевиков, а также поразили украинский склад боеприпасов и РЛС. ВСУ активно атаковали территории РФ беспилотниками: удары были отражены в Московской, Калужской и Брянской областях. Украинский суд вызвал на заседание убитого в начале декабря экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, а президент Украины Владимир Зеленский вечером ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Коллегия МинобороныРоссийские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления – около 160 тысяч человек, подвел итоги боевых действий министр обороны Сергей Шойгу.Гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, в планах - оснащение ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами.Успехи армии РоссииЗа прошедшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили около 680 украинских боевиков. Все 17 атак украинских формирований на всех направлениях оказались провальными. В ходе боевых столкновений российские военные уничтожили несколько десятков боевой техники врага, включая оборудование производства НАТО.Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии был уничтожен склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.Атака украинских дроновНа протяжении дня российские ПВО отбили несколько атак украинских беспилотников на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, три БПЛА самолетного типа были уничтожены над Брянской областью. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков не было, сообщилгубернатор Александр Богомаз.Позже в Минобороны заявили, что очередной дрон был сбит в небе над Калужской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в 11.00 по московскому времени.Еще один украинский беспилотник был уничтожен в Подмосковье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Украинский суд вызвал на заседание убитого Илью КивуФотографии повестки, выписанной уже после смерти депутата, были опубликованы в украинских СМИ. Покойного экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву вызвали в суд украинского города Львова."Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", - цитирует украинские СМИ РИА Новости.Пресс-конференция Зеленского: главноеПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о создании плана мобилизации."Они обратились на уровне ставки по поводу мобилизации. Они обратились по поводу дефицита, и их взгляд был на ставке, они предложили мобилизовать дополнительно 450—500 тысяч человек", - сказал Зеленский.Украинский президент также пожаловался, что Украине так и не поступило приглашения в НАТО, и ни одно из государства-членов Альянса не выступили с такой инициативой.Кроме того, он озвучил одну из причин провала украинского наступления – по его словам, ВСУ не контролируют небо. Зеленский также поблагодарил западных партнеров, которые в этом году предоставили Украине ПВО. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Патриот", но их точное количество он не назвал.
https://crimea.ria.ru/20231219/kollegiya-minoborony-glavnye-zayavleniya-putina-i-shoygu-1133659719.html
https://crimea.ria.ru/20231219/putin-vruchil-zolotye-zvezdy-devyaterym-geroyam-rossii-1133661345.html
https://crimea.ria.ru/20231219/angely-letyat-na-front-khudozhniki-risuyut-otkrytki-boytsam-k-rozhdestvu-1133660256.html
https://crimea.ria.ru/20231219/kak-krymskiy-boets-svo-ablyamit-lyumanov-poteryal-nogi-i-ruku-no-spas-svoikh-1133664557.html
https://crimea.ria.ru/20231219/ukrainu-nikto-ne-priglashal-v-nato--zelenskiy-1133666068.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/13/1133666988_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a13eb5d36d79f603fef8fddcc2f3785b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, в мире, украина, министерство обороны рф, новости, россия, владимир путин (политик), сергей шойгу, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), новости сво
Главное за день: 19 декабря

Главные события и заявления вторника, 19 декабря

22:53 19.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, где были подведены итоги СВО за прошедший год. Тем временем в зоне боевых действий российские войска отразили 17 атак врага и уничтожили около 700 боевиков, а также поразили украинский склад боеприпасов и РЛС. ВСУ активно атаковали территории РФ беспилотниками: удары были отражены в Московской, Калужской и Брянской областях. Украинский суд вызвал на заседание убитого в начале декабря экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, а президент Украины Владимир Зеленский вечером ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Коллегия Минобороны

Российские войска в зоне специальной военной операции владеют инициативой и делают то, что считают нужным, тогда как противник несет большие потери. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Потери ВСУ с начала так называемого контрнаступления – около 160 тысяч человек, подвел итоги боевых действий министр обороны Сергей Шойгу.
"Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери: 159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley", - сказал он.
Гособоронзаказ в этом году будет выполнен на 98%, поставки вооружения и техники в войска РФ увеличились втрое по сравнению с прошлым годом, в планах - оснащение ВС РФ роботизированными комплексами и боевыми лазерами.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вчера, 17:29
Коллегия Минобороны: главные заявления Путина и Шойгу

Успехи армии России

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили около 680 украинских боевиков. Все 17 атак украинских формирований на всех направлениях оказались провальными. В ходе боевых столкновений российские военные уничтожили несколько десятков боевой техники врага, включая оборудование производства НАТО.
Кроме того, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии был уничтожен склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах.
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая звезда Герою Российской Федерации рядовому Евгению Кудинову - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вчера, 18:10
Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России

Атака украинских дронов

На протяжении дня российские ПВО отбили несколько атак украинских беспилотников на объекты, находящиеся на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, три БПЛА самолетного типа были уничтожены над Брянской областью. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков не было, сообщилгубернатор Александр Богомаз.
Позже в Минобороны заявили, что очередной дрон был сбит в небе над Калужской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в 11.00 по московскому времени.
Еще один украинский беспилотник был уничтожен в Подмосковье, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Художники из Бахчисарая запустили акцию рождественских открыток для зоны СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вчера, 20:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству

Украинский суд вызвал на заседание убитого Илью Киву

Фотографии повестки, выписанной уже после смерти депутата, были опубликованы в украинских СМИ. Покойного экс-депутата Верховной Рады Украины Илью Киву вызвали в суд украинского города Львова.
"Киву вызвали в суд посмертно. В повестке от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря", - цитирует украинские СМИ РИА Новости.
Аблямит Люманов со своем матерью Эльвирой
Вчера, 20:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих

Пресс-конференция Зеленского: главное

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос о создании плана мобилизации.
"Они обратились на уровне ставки по поводу мобилизации. Они обратились по поводу дефицита, и их взгляд был на ставке, они предложили мобилизовать дополнительно 450—500 тысяч человек", - сказал Зеленский.
Украинский президент также пожаловался, что Украине так и не поступило приглашения в НАТО, и ни одно из государства-членов Альянса не выступили с такой инициативой.
Кроме того, он озвучил одну из причин провала украинского наступления – по его словам, ВСУ не контролируют небо. Зеленский также поблагодарил западных партнеров, которые в этом году предоставили Украине ПВО. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Патриот", но их точное количество он не назвал.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Вчера, 21:38
Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский
 
Главное за деньВ миреУкраинаМинистерство обороны РФНовостиРоссияВладимир Путин (политик)Сергей ШойгуВладимир Зеленский (президент Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Утром туманы, днем тепло: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 20 декабря
22:53Главное за день: 19 декабря
22:32Жители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
22:01Украина без НАТО и тотальная мобилизация: главные заявления Зеленского
21:38Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский
21:26"Раскачивают лодку в мутной воде": кто стоит за беспорядками в Сербии
21:03Зеленский назвал причину провала украинского наступления
20:51Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черноморске и Одессе
20:39Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству
20:21Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих
20:05В Севастополе 86-летняя бабушка живет без отопления – СК ведет проверку
19:54Генштаб ВСУ хочет мобилизовать еще полмиллиона украинцев
19:33Российским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на труды
19:05Убитого Илью Киву вызвали в украинский суд
18:59Украина активно засылает диверсантов на территорию России – глава ФСБ
18:49Спасатели-Деды Морозы поздравили детей в больнице Симферополя
18:16В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге
18:10Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России
18:04Российская "оборонка" и ход СВО в цифрах и фактах: итоги 2023 года
Лента новостейМолния