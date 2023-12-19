https://crimea.ria.ru/20231219/ukrainu-nikto-ne-priglashal-v-nato--zelenskiy-1133666068.html

Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский

Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО. Ни одна из стран Альянса не высказалась в поддержку этого вопроса,... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T21:38

2023-12-19T21:38

2023-12-19T21:42

нато

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО. Ни одна из стран Альянса не высказалась в поддержку этого вопроса, озвучил он в ходе пресс-конференции.При этом он признал, что на Западе обсуждается вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс по частям. Но такой вариант не рассматривается, утверждает он. Зеленский сомневается, что страны НАТО будут бороться за часть Украины, имеющий тот или иной статус в Альянсе.О том, что Украина подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке, Зеленский сообщил в конце сентября 2022 года. В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Североатлантический альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, заявил он.Действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, прокомментировал этот вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – ПесковОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОПоставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова

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нато, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, в мире, новости