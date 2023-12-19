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Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский
Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО. Ни одна из стран Альянса не высказалась в поддержку этого вопроса,... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T21:38
2023-12-19T21:42
нато
владимир зеленский (президент украины)
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО. Ни одна из стран Альянса не высказалась в поддержку этого вопроса, озвучил он в ходе пресс-конференции.При этом он признал, что на Западе обсуждается вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс по частям. Но такой вариант не рассматривается, утверждает он. Зеленский сомневается, что страны НАТО будут бороться за часть Украины, имеющий тот или иной статус в Альянсе.О том, что Украина подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке, Зеленский сообщил в конце сентября 2022 года. В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Североатлантический альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, заявил он.Действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, прокомментировал этот вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Ускоренное вступление Украины в НАТО опасно для Европы – ПесковОчередной плохой сигнал для Киева: политолог о решении Байдена по НАТОПоставки Киеву F-16 усилят риски прямого конфликта РФ и НАТО – Захарова
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нато, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, в мире, новости
Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский

Украина не получила приглашения ни от одного из государств-членов НАТО - Зеленский

21:38 19.12.2023 (обновлено: 21:42 19.12.2023)
 
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО. Ни одна из стран Альянса не высказалась в поддержку этого вопроса, озвучил он в ходе пресс-конференции.
"Нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия, честно говоря – "маячня" (ерунда – ред.) Мы ни одного раза не получали приглашения, ни одного раза, ни от кого из партнеров, я не представляю, как это может быть", - сказал президент Украины.
При этом он признал, что на Западе обсуждается вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс по частям. Но такой вариант не рассматривается, утверждает он. Зеленский сомневается, что страны НАТО будут бороться за часть Украины, имеющий тот или иной статус в Альянсе.
"И вот тут вопрос, будет ли страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая имеет тот или иной статус в НАТО. Мне кажется, что это фантазия", - сказал Зеленский.
О том, что Украина подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке, Зеленский сообщил в конце сентября 2022 года. В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Североатлантический альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, заявил он.
Действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, прокомментировал этот вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины.
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