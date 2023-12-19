Украину никто не приглашал в НАТО – Зеленский
Украина не получила приглашения ни от одного из государств-членов НАТО - Зеленский
21:38 19.12.2023 (обновлено: 21:42 19.12.2023)
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украину так и не пригласили в НАТО. Ни одна из стран Альянса не высказалась в поддержку этого вопроса, озвучил он в ходе пресс-конференции.
"Нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия, честно говоря – "маячня" (ерунда – ред.) Мы ни одного раза не получали приглашения, ни одного раза, ни от кого из партнеров, я не представляю, как это может быть", - сказал президент Украины.
При этом он признал, что на Западе обсуждается вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс по частям. Но такой вариант не рассматривается, утверждает он. Зеленский сомневается, что страны НАТО будут бороться за часть Украины, имеющий тот или иной статус в Альянсе.
"И вот тут вопрос, будет ли страны НАТО бороться за часть украинской территории, которая имеет тот или иной статус в НАТО. Мне кажется, что это фантазия", - сказал Зеленский.
О том, что Украина подает заявку о вступлении в блок в ускоренном порядке, Зеленский сообщил в конце сентября 2022 года. В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что полноценное членство в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Североатлантический альянс не является и не будет стороной конфликта на Украине, заявил он.
Действия НАТО в отношении Украины демонстрируют правильность решения о начале спецоперации, прокомментировал этот вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, НАТО очевидно продолжает свою линию на поглощение и втягивание в альянс Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым: