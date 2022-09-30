https://crimea.ria.ru/20220930/ukraina-podaet-zayavku-na-vstuplenie-v-nato-v-uskorennom-poryadke-1124678407.html

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - РИА Новости Крым, 30.09.2022

Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 30.09.2022

2022-09-30T17:05

2022-09-30T17:05

2022-09-30T17:17

украина

владимир зеленский (президент украины)

нато

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.По его мнению, "Киев уже прошел свой путь к НАТО".Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. По его словам, открыто наращиваются поставки вооружений Киеву, украинцев обучают пользоваться техникой НАТО, а Киев снабжают разведданными и совместно с ним планируются операций против российских ВС. Генсек блока Йенс Столтенберг же заявил, что поставка оружия Украине не свидетельствует о вовлеченности НАТО в конфликт.В Москве неоднократно заявляли, что будут считать любые грузы военного назначения Киеву законными целями российских военнослужащих.

https://crimea.ria.ru/20220928/ukrainskiy-variant-poydet-li-nato-na-bolshuyu-voynu-s-rf-1124643452.html

украина

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украина, владимир зеленский (президент украины), нато, в мире