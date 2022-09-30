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Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке - РИА Новости Крым, 30.09.2022
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 30.09.2022
2022-09-30T17:05
2022-09-30T17:05
2022-09-30T17:17
украина
владимир зеленский (президент украины)
нато
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.По его мнению, "Киев уже прошел свой путь к НАТО".Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. По его словам, открыто наращиваются поставки вооружений Киеву, украинцев обучают пользоваться техникой НАТО, а Киев снабжают разведданными и совместно с ним планируются операций против российских ВС. Генсек блока Йенс Столтенберг же заявил, что поставка оружия Украине не свидетельствует о вовлеченности НАТО в конфликт.В Москве неоднократно заявляли, что будут считать любые грузы военного назначения Киеву законными целями российских военнослужащих.
https://crimea.ria.ru/20220928/ukrainskiy-variant-poydet-li-nato-na-bolshuyu-voynu-s-rf-1124643452.html
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский (президент украины), нато, в мире
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил Зеленский
17:05 30.09.2022 (обновлено: 17:17 30.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его мнению, "Киев уже прошел свой путь к НАТО".
"Мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил о прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. По его словам, открыто наращиваются поставки вооружений Киеву, украинцев обучают пользоваться техникой НАТО, а Киев снабжают разведданными и совместно с ним планируются операций против российских ВС. Генсек блока Йенс Столтенберг же заявил, что поставка оружия Украине не свидетельствует о вовлеченности НАТО в конфликт.
В Москве неоднократно заявляли, что будут считать любые грузы военного назначения Киеву законными целями российских военнослужащих.