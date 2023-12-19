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Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ
Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ
Российские военные уничтожили склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию противника, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T11:21
2023-12-19T11:21
2023-12-19T11:21
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию противника, сообщает во вторник Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской Запорожской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 553 самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16453 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтоженыЦентр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ
Минобороны: российские силы уничтожили склад боеприпасов и РЛС противника
СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию противника, сообщает во вторник Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склад боеприпасов 115-й механизированной бригады ВСУ и радиолокационная станция ПВО "Пеликан", а также поражены живая сила и военная техника противника в 112-ти районах", - сказаноговорится в сообщении.
Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской Запорожской областями.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 553 самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16453 единицы специальной военной автомобильной техники.
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