https://crimea.ria.ru/20231219/rossiyskie-voennye-razbili-sklad-i-radiolokatsionnuyu-stantsiyu-vsu-1133645267.html

Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ

Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Российские военные разбили склад и радиолокационную станцию ВСУ

Российские военные уничтожили склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию противника, сообщает во вторник Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T11:21

2023-12-19T11:21

2023-12-19T11:21

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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили склад боеприпасов механизированной бригады ВСУ и радиолокационную станцию противника, сообщает во вторник Минобороны РФ.Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть украинских беспилотников в небе над Херсонской Запорожской областями.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 553 самолета, 259 вертолетов, 9867 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14177 танков и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7397 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16453 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ30 групповых ударов за неделю – какие объекты ВСУ уничтоженыЦентр подготовки беспилотников ВСУ поражен в Запорожской области

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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