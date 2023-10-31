https://crimea.ria.ru/20231031/zoloto-oseni-kakim-byl-oktyabr-v-foto-ria-novosti-krym-1132216337.html

Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым

Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым

Каким запомнился октябрь 2023 года - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым. Подборка самых ярких и знаковых фотографий месяца. РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T18:59

2023-10-31T18:59

2023-10-31T19:36

фотоленты

фото

туризм

крым

новости сво

ветераны сво

памятники героям сво в крыму

армия и флот

гу мчс рф по республике крым

массовое убийство в керченском политехническом колледже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/09/1131945775_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0afea752143799560466211e28e542f4.jpg

Каким запомнился октябрь 2023 года - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым. Подборка самых ярких и знаковых фотографий месяца.

https://crimea.ria.ru/20231026/zhurnalisty-ria-novosti-krym-i-sputnik-v-krymu-otvetili-na-voprosy-detey-1132334655.html

крым

керчь

алушта

симферополь

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, туризм, крым, новости сво, ветераны сво, памятники героям сво в крыму, армия и флот, гу мчс рф по республике крым, массовое убийство в керченском политехническом колледже, керчь, крымская война, крым в истории: секреты, факты, фото, тихон шевкунов, рпц (русская православная церковь), сельское хозяйство, здравоохранение в крыму и севастополе, дети, экология, туризм в крыму, внутренний туризм, погода, алушта, рекорды, симферополь, бахчисарайский район