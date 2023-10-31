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Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым
Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым
Каким запомнился октябрь 2023 года - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым. Подборка самых ярких и знаковых фотографий месяца. РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Каким запомнился октябрь 2023 года - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым. Подборка самых ярких и знаковых фотографий месяца.
https://crimea.ria.ru/20231026/zhurnalisty-ria-novosti-krym-i-sputnik-v-krymu-otvetili-na-voprosy-detey-1132334655.html
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Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым

Самые яркие фотографии РИА Новости Крым в октябре

18:59 31.10.2023 (обновлено: 19:36 31.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарк санатория "Айвазовское"
Парк санатория Айвазовское - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Каким запомнился октябрь 2023 года - смотрите в фотоленте РИА Новости Крым. Подборка самых ярких и знаковых фотографий месяца.
© РИА Новости Крым

В октябре разу несколько школ полуострова получили имена героев, отличившихся в специальной военной операции. К примеру, в Керчи школа получила имя своего героя-ученика Федора Федосеева.

Имя погибшего героя СВО Федора Федосеева увековечили на мемориальной доске на школе Керчи
1 из 17

В октябре разу несколько школ полуострова получили имена героев, отличившихся в специальной военной операции. К примеру, в Керчи школа получила имя своего героя-ученика Федора Федосеева.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

И другие ребята приближают все для победы. В Крыму работает школа управления беспилотниками. О том, кого и чему учат - в нашем репортаже.

Подготовка операторов дронов в Крыму
2 из 17

И другие ребята приближают все для победы. В Крыму работает школа управления беспилотниками. О том, кого и чему учат - в нашем репортаже.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Несмотря на окончание курортного сезона и снижение количества туристов, для спасателей МЧС наступает нелегкая пора осенних походов. О том, как сделать свой выход в горы безопасным и не прибавить им работы, читайте здесь.

Учения подразделений МЧС Крыма в урочище Таш-Джарган
3 из 17

Несмотря на окончание курортного сезона и снижение количества туристов, для спасателей МЧС наступает нелегкая пора осенних походов. О том, как сделать свой выход в горы безопасным и не прибавить им работы, читайте здесь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пожарные подразделения ГУ МЧС Республики Крым регулярно проходят тренировки - в дыму, огне, полной темноте: все, как на настоящем пожаре.

МЧС
4 из 17

Пожарные подразделения ГУ МЧС Республики Крым регулярно проходят тренировки - в дыму, огне, полной темноте: все, как на настоящем пожаре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Осень и весна - пора армейских призывов. Этой осенью на службу призовут две тысячи крымчан. Среди них - сотрудник регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".

Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
5 из 17

Осень и весна - пора армейских призывов. Этой осенью на службу призовут две тысячи крымчан. Среди них - сотрудник регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

17 октября исполнилось пять лет трагедии, всколыхнувшей всю Россию. Тогда студент Росляков расстрелял и подорвал бомбой в собственном учебном заведении множество людей. Корреспонденты РИА Новости Крым встретились с очевидцами случившегося.

В Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
6 из 17

17 октября исполнилось пять лет трагедии, всколыхнувшей всю Россию. Тогда студент Росляков расстрелял и подорвал бомбой в собственном учебном заведении множество людей. Корреспонденты РИА Новости Крым встретились с очевидцами случившегося.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

170 лет прошло с начала одной из самых определяющих жизнь страны войн - Крымской или Восточной. Большинство самых ярких ее эпизодов произошли в Крыму. Мы собрали множество фактов в одном проекте.

Памятники на Альминском поле
7 из 17

170 лет прошло с начала одной из самых определяющих жизнь страны войн - Крымской или Восточной. Большинство самых ярких ее эпизодов произошли в Крыму. Мы собрали множество фактов в одном проекте.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Митрополит Тихон стал главной Крымской митрополии. Один из самых значимых священников современной России теперь будет окормлять крымчан и севастопольцев.

Новый владыка Крымской метрополии в кафедральном соборе Симферополя
8 из 17

Митрополит Тихон стал главной Крымской митрополии. Один из самых значимых священников современной России теперь будет окормлять крымчан и севастопольцев.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

Крымские наливные яблочки принесут пользу в виде пюре и соков. На предприятиях приступили к сбору, переработке и консервированию косточковых. Уборка урожая продлится до ноября.

Переработка яблок
9 из 17

Крымские наливные яблочки принесут пользу в виде пюре и соков. На предприятиях приступили к сбору, переработке и консервированию косточковых. Уборка урожая продлится до ноября.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Пронзительный материал получился у корреспондента после визита в паллиативное отделение Крымской Республиканской детской больницы. Боль и надежда, любовь и жизнь - в статье о том, как живут дети, которые могут умереть в любой момент.

Нередко у детей с паллиативным статусом тяжелые органические поражения центральной нервной системы
10 из 17

Пронзительный материал получился у корреспондента после визита в паллиативное отделение Крымской Республиканской детской больницы. Боль и надежда, любовь и жизнь - в статье о том, как живут дети, которые могут умереть в любой момент.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Бахчисарайском районе Крыма оборудовали новые экологические тропы.

Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
11 из 17

В Бахчисарайском районе Крыма оборудовали новые экологические тропы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Отличная погода октября, побившая все рекорды по теплу, позволила в октябре многим туристам открыть для себя Крым.

Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
12 из 17

Отличная погода октября, побившая все рекорды по теплу, позволила в октябре многим туристам открыть для себя Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Туристы путешествуют по Крыму. Группа на Серебряной беседке по пути на Ай-Петри любуется открывшимися видами на Ялту.

Серебряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта
13 из 17

Туристы путешествуют по Крыму. Группа на Серебряной беседке по пути на Ай-Петри любуется открывшимися видами на Ялту.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Люди редкой и почти забытой профессии - бондари - очень нужны полуострову. Они изготавливают уникальные изделия для того, чтобы вино стало еще более вкусным.

Бондарная мастерская на предприятии Массандра
14 из 17

Люди редкой и почти забытой профессии - бондари - очень нужны полуострову. Они изготавливают уникальные изделия для того, чтобы вино стало еще более вкусным.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В октябре пляжи полуострова все еще пользовались популярностью у отдыхающих.

Гурзуф
15 из 17

В октябре пляжи полуострова все еще пользовались популярностью у отдыхающих.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Гранаты поспевают во дворе старого домика в Гурзуфе.

Гурзуф
16 из 17

Гранаты поспевают во дворе старого домика в Гурзуфе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В парке "Парадиз" под Алуштой воплощаются древнегреческие мифы.

Парк санатория Айвазовское
17 из 17

В парке "Парадиз" под Алуштой воплощаются древнегреческие мифы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 17

В октябре разу несколько школ полуострова получили имена героев, отличившихся в специальной военной операции. К примеру, в Керчи школа получила имя своего героя-ученика Федора Федосеева.

© РИА Новости Крым
2 из 17

И другие ребята приближают все для победы. В Крыму работает школа управления беспилотниками. О том, кого и чему учат - в нашем репортаже.

© РИА Новости Крым
3 из 17

Несмотря на окончание курортного сезона и снижение количества туристов, для спасателей МЧС наступает нелегкая пора осенних походов. О том, как сделать свой выход в горы безопасным и не прибавить им работы, читайте здесь.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 17

Пожарные подразделения ГУ МЧС Республики Крым регулярно проходят тренировки - в дыму, огне, полной темноте: все, как на настоящем пожаре.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 17

Осень и весна - пора армейских призывов. Этой осенью на службу призовут две тысячи крымчан. Среди них - сотрудник регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 17

17 октября исполнилось пять лет трагедии, всколыхнувшей всю Россию. Тогда студент Росляков расстрелял и подорвал бомбой в собственном учебном заведении множество людей. Корреспонденты РИА Новости Крым встретились с очевидцами случившегося.

© РИА Новости Крым
7 из 17

170 лет прошло с начала одной из самых определяющих жизнь страны войн - Крымской или Восточной. Большинство самых ярких ее эпизодов произошли в Крыму. Мы собрали множество фактов в одном проекте.

© РИА Новости Крым
8 из 17

Митрополит Тихон стал главной Крымской митрополии. Один из самых значимых священников современной России теперь будет окормлять крымчан и севастопольцев.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 17

Крымские наливные яблочки принесут пользу в виде пюре и соков. На предприятиях приступили к сбору, переработке и консервированию косточковых. Уборка урожая продлится до ноября.

© РИА Новости Крым
10 из 17

Пронзительный материал получился у корреспондента после визита в паллиативное отделение Крымской Республиканской детской больницы. Боль и надежда, любовь и жизнь - в статье о том, как живут дети, которые могут умереть в любой момент.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 17

В Бахчисарайском районе Крыма оборудовали новые экологические тропы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 17

Отличная погода октября, побившая все рекорды по теплу, позволила в октябре многим туристам открыть для себя Крым.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 17

Туристы путешествуют по Крыму. Группа на Серебряной беседке по пути на Ай-Петри любуется открывшимися видами на Ялту.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 17

Люди редкой и почти забытой профессии - бондари - очень нужны полуострову. Они изготавливают уникальные изделия для того, чтобы вино стало еще более вкусным.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 17

В октябре пляжи полуострова все еще пользовались популярностью у отдыхающих.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
16 из 17

Гранаты поспевают во дворе старого домика в Гурзуфе.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
17 из 17

В парке "Парадиз" под Алуштой воплощаются древнегреческие мифы.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Проект РИА Новости Крым Детям интересно: журналистика и риторика. - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
26 октября, 14:17
Журналисты РИА Новости Крым и "Спутник в Крыму" ответили на вопросы детей
 
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