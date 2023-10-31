Золото осени: каким был октябрь в фото РИА Новости Крым

Самые яркие фотографии РИА Новости Крым в октябре
В октябре разу несколько школ полуострова получили имена героев, отличившихся в специальной военной операции. К примеру, в Керчи школа получила имя своего героя-ученика Федора Федосеева.
В октябре разу несколько школ полуострова получили имена героев, отличившихся в специальной военной операции. К примеру, в Керчи школа получила имя своего героя-ученика Федора Федосеева.
И другие ребята приближают все для победы. В Крыму работает школа управления беспилотниками. О том, кого и чему учат - в нашем репортаже.
И другие ребята приближают все для победы. В Крыму работает школа управления беспилотниками. О том, кого и чему учат - в нашем репортаже.
Несмотря на окончание курортного сезона и снижение количества туристов, для спасателей МЧС наступает нелегкая пора осенних походов. О том, как сделать свой выход в горы безопасным и не прибавить им работы, читайте здесь.
Несмотря на окончание курортного сезона и снижение количества туристов, для спасателей МЧС наступает нелегкая пора осенних походов. О том, как сделать свой выход в горы безопасным и не прибавить им работы, читайте здесь.
Пожарные подразделения ГУ МЧС Республики Крым регулярно проходят тренировки - в дыму, огне, полной темноте: все, как на настоящем пожаре.
Пожарные подразделения ГУ МЧС Республики Крым регулярно проходят тренировки - в дыму, огне, полной темноте: все, как на настоящем пожаре.
Осень и весна - пора армейских призывов. Этой осенью на службу призовут две тысячи крымчан. Среди них - сотрудник регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".
Осень и весна - пора армейских призывов. Этой осенью на службу призовут две тысячи крымчан. Среди них - сотрудник регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".
17 октября исполнилось пять лет трагедии, всколыхнувшей всю Россию. Тогда студент Росляков расстрелял и подорвал бомбой в собственном учебном заведении множество людей. Корреспонденты РИА Новости Крым встретились с очевидцами случившегося.
17 октября исполнилось пять лет трагедии, всколыхнувшей всю Россию. Тогда студент Росляков расстрелял и подорвал бомбой в собственном учебном заведении множество людей. Корреспонденты РИА Новости Крым встретились с очевидцами случившегося.
170 лет прошло с начала одной из самых определяющих жизнь страны войн - Крымской или Восточной. Большинство самых ярких ее эпизодов произошли в Крыму. Мы собрали множество фактов в одном проекте.
170 лет прошло с начала одной из самых определяющих жизнь страны войн - Крымской или Восточной. Большинство самых ярких ее эпизодов произошли в Крыму. Мы собрали множество фактов в одном проекте.
Митрополит Тихон стал главной Крымской митрополии. Один из самых значимых священников современной России теперь будет окормлять крымчан и севастопольцев.
Митрополит Тихон стал главной Крымской митрополии. Один из самых значимых священников современной России теперь будет окормлять крымчан и севастопольцев.
Крымские наливные яблочки принесут пользу в виде пюре и соков. На предприятиях приступили к сбору, переработке и консервированию косточковых. Уборка урожая продлится до ноября.
Крымские наливные яблочки принесут пользу в виде пюре и соков. На предприятиях приступили к сбору, переработке и консервированию косточковых. Уборка урожая продлится до ноября.
Пронзительный материал получился у корреспондента после визита в паллиативное отделение Крымской Республиканской детской больницы. Боль и надежда, любовь и жизнь - в статье о том, как живут дети, которые могут умереть в любой момент.
Пронзительный материал получился у корреспондента после визита в паллиативное отделение Крымской Республиканской детской больницы. Боль и надежда, любовь и жизнь - в статье о том, как живут дети, которые могут умереть в любой момент.
В Бахчисарайском районе Крыма оборудовали новые экологические тропы.
В Бахчисарайском районе Крыма оборудовали новые экологические тропы.
Отличная погода октября, побившая все рекорды по теплу, позволила в октябре многим туристам открыть для себя Крым.
Отличная погода октября, побившая все рекорды по теплу, позволила в октябре многим туристам открыть для себя Крым.
Туристы путешествуют по Крыму. Группа на Серебряной беседке по пути на Ай-Петри любуется открывшимися видами на Ялту.
Туристы путешествуют по Крыму. Группа на Серебряной беседке по пути на Ай-Петри любуется открывшимися видами на Ялту.
Люди редкой и почти забытой профессии - бондари - очень нужны полуострову. Они изготавливают уникальные изделия для того, чтобы вино стало еще более вкусным.
Люди редкой и почти забытой профессии - бондари - очень нужны полуострову. Они изготавливают уникальные изделия для того, чтобы вино стало еще более вкусным.
В октябре пляжи полуострова все еще пользовались популярностью у отдыхающих.
В октябре пляжи полуострова все еще пользовались популярностью у отдыхающих.
Гранаты поспевают во дворе старого домика в Гурзуфе.
Гранаты поспевают во дворе старого домика в Гурзуфе.
В парке "Парадиз" под Алуштой воплощаются древнегреческие мифы.
В парке "Парадиз" под Алуштой воплощаются древнегреческие мифы.
В октябре разу несколько школ полуострова получили имена героев, отличившихся в специальной военной операции. К примеру, в Керчи школа получила имя своего героя-ученика Федора Федосеева.
И другие ребята приближают все для победы. В Крыму работает школа управления беспилотниками. О том, кого и чему учат - в нашем репортаже.
Несмотря на окончание курортного сезона и снижение количества туристов, для спасателей МЧС наступает нелегкая пора осенних походов. О том, как сделать свой выход в горы безопасным и не прибавить им работы, читайте здесь.
Пожарные подразделения ГУ МЧС Республики Крым регулярно проходят тренировки - в дыму, огне, полной темноте: все, как на настоящем пожаре.
Осень и весна - пора армейских призывов. Этой осенью на службу призовут две тысячи крымчан. Среди них - сотрудник регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня".
17 октября исполнилось пять лет трагедии, всколыхнувшей всю Россию. Тогда студент Росляков расстрелял и подорвал бомбой в собственном учебном заведении множество людей. Корреспонденты РИА Новости Крым встретились с очевидцами случившегося.
170 лет прошло с начала одной из самых определяющих жизнь страны войн - Крымской или Восточной. Большинство самых ярких ее эпизодов произошли в Крыму. Мы собрали множество фактов в одном проекте.
Митрополит Тихон стал главной Крымской митрополии. Один из самых значимых священников современной России теперь будет окормлять крымчан и севастопольцев.
Крымские наливные яблочки принесут пользу в виде пюре и соков. На предприятиях приступили к сбору, переработке и консервированию косточковых. Уборка урожая продлится до ноября.
Пронзительный материал получился у корреспондента после визита в паллиативное отделение Крымской Республиканской детской больницы. Боль и надежда, любовь и жизнь - в статье о том, как живут дети, которые могут умереть в любой момент.
В Бахчисарайском районе Крыма оборудовали новые экологические тропы.
Отличная погода октября, побившая все рекорды по теплу, позволила в октябре многим туристам открыть для себя Крым.
Туристы путешествуют по Крыму. Группа на Серебряной беседке по пути на Ай-Петри любуется открывшимися видами на Ялту.
Люди редкой и почти забытой профессии - бондари - очень нужны полуострову. Они изготавливают уникальные изделия для того, чтобы вино стало еще более вкусным.
В октябре пляжи полуострова все еще пользовались популярностью у отдыхающих.
Гранаты поспевают во дворе старого домика в Гурзуфе.
В парке "Парадиз" под Алуштой воплощаются древнегреческие мифы.