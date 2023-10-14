https://crimea.ria.ru/20231014/zhivye-bochki-kak-v-krymu-vozrozhdaetsya-bondarnoe-delo-1131967504.html

Живые бочки: как в Крыму возрождается бондарное дело

Живые бочки: как в Крыму возрождается бондарное дело - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Живые бочки: как в Крыму возрождается бондарное дело

Царский бут на пять тысяч литров вина был сделан в 1903 году. Еще в те времена, когда бондарное ремесло переходило от отца к сыну, от деда к внуку. И если лес... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T18:38

2023-10-14T18:38

2023-10-14T19:35

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Царский бут на пять тысяч литров вина был сделан в 1903 году. Еще в те времена, когда бондарное ремесло переходило от отца к сыну, от деда к внуку. И если лес уже был заготовлен (на просушку дерева уходит от трех до пяти лет) и работала команда мастеров из пяти-шести человек, то на изготовление такого бута уходило два месяца. Вокруг царского бута, который сам по себе уже историческая ценность, – мадерные бочечки поскромнее и помоложе, 1950-х годов. Вот двадцатилетняя хересная бочка, но выглядит как вековая, потому что стояла на солнце, на открытой площадке, что быстро ее состарило. Сейчас ее мастер переберет, и, если есть живой материал, тару отреставрируют – почистят внутри, снимут винный камень, поменяют детали, и она еще несколько лет поработает. Если нет – разберет на дрова для обжига новой бочки.В начале прошлого века в Ялте работал известный бондарный цех – там ремонтировали и делали с нуля дубовую тару под вино. Сейчас этого цеха нет, но есть бондарная мастерская, где имеющуюся на винзаводе тару поддерживают в работоспособном состоянии и возражают бондарные традиции.Выбрать правильный дубВинная бочка – всегда дубовая. Микроэлементы именно этого дерева служат естественным консервантом и придают винам и коньякам особый насыщенный вкус. Но не всякий дуб подойдет для изготовления бочки. В России такой произрастает в Краснодарском крае – кавказский скальный высокогорный дуб.Важно, как распилить древесину и какой ее фрагмент использовать. Древесина – это первая составляющая деревянной тары. Заготовка древесины происходит в зимний период, чтобы дерево будто впало в летаргический сон и процесс сокодвижения остановился. Только тогда его можно срезать для дальнейшей работы.Дуб нарезают на клепки одинаковой длины, которые выкладывают горизонтально на просушку, это занимает от трех до пяти лет. На клепку может попадать дождь, и ветер ее должен обдувать, это правильное взаимодействие. Дерево должно напитаться кислородом, объясняет мастер.Сушится дерево долго, чтобы влага вышла равномерно, чтобы не было микротрещин, через которые со временем, как через губку, начнет протекать вино. Еще это делается для того, чтобы уменьшить в древесине количество дубильных веществ и кислоты.Огнем и молотомВсе бондарные изделия состоят из остова и доньев, собранных из клепок, скрепленных обручами. Дощечки ставят внутри "розетки" по кругу, скрепив обручем. Потом мастер подгоняет их плотно друг к другу молотком.Прогретую древесину, которая становится мягкой и пластичной, поливают водой, "купают". В торцах бочки специальным инструментом делают канавку – уторный паз – и вставляют донья, которые изготовляют из клепок-дощечек, плотно подогнанных друг к друг.Когда бочку собрали, во все стыки, в уторный паз вкладывается рогоз. Это болотная трава, которую нередко путают с камышом. Рогоз для бочки – и отличный уплотнитель, и компенсационная прокладка, которая может очень сильно сжиматься или раздуваться лучше всяких современных материалов. И не гниет.Если мастер допустит ошибку, бочка может погибнуть, а вместе с ней и вино. То, как долго будет жить бочка и какое вино в ней будет созревать, зависит от бондаря, объясняет собеседник. И добавляет с улыбкой: "за бочку лучше не браться, если плохое настроение, работа не пойдет".По образованию Иван Романченко столяр, инженер-строитель. Вот уже 22 года он трудится на легендарном винзаводе в Ялте. Это единственное место его работы: пришел на практику, да так тут и остался. Его отец тоже работал здесь в бондарке – занимался сборкой и ремонтом бочек.Сегодня в подчинении у Ивана Владимировича всего четыре человека. Их основная задача – держать тару в рабочем состоянии. Бутопарк и бочкопарк на винзаводе большой, несколько тысяч.Бочка должна работатьВ подвале воздух влажный и густой, пахнет вином. Бочки установлены в ярусы. На каждой указан ее инвентарный номер, объем и вес, когда она была пустой. Замеры делают регулярно, раз в три года, потому что бочка может сжиматься и деформироваться.Тут мускат белый, тут портвейн белый, а здесь мускатель. Сейчас на предприятии идет приемка вина. Бондари заняты в основном осадкой обручей. Объясняют: "древесина рассыхается из-за суховея, который идет поверху".Мастер признается: иногда восстанавливать бочку гораздо сложнее, чем сделать новую, потому что приходится искать индивидуальный подход, подбирать уже изогнутые клепки, подгонять их. Срезать уторы, строгать внутри, шлифовать, менять дно и обручи.Бывает, что большой бут, в котором выдерживается вино, приходит в негодность, тогда мастера собирают из него небольшую бочку. Чистят и моют клепки, торцуют их и перестраивают, заделывают изъяны.Если бут пустой – его сразу видно по трещинкам. Без вина тара рассыпается и оседает уже через полгода-год. Даже если ее закрыли на консервацию, то хотя бы раз в месяц ее нужно перепаривать, подбивать обручи. А с вином она "работает, живет".Без клаустрофобии"Это технологическое отверстие – форточный люк. Когда скачивают вино, бут нужно помыть. Тогда берем фонарик или закидываем через верх лампочку, и лезем в бочку. Работаем с емкостью изнутри: убираем винный камень, если он образовался, натираем стенки специальными растворами, если надо, окуриваем серными фитилями", – объясняет сотрудник бондарной мастерской Олег Смигальский.В основном это мужское дело, но бывает, что и женщины моют "наружку" и "внутрянку" бочек. Главное, чтобы человек не боялся находиться в замкнутом пространстве.Если емкость до ста литров – это бочонок маленький, если длинная, вытянутой формы и объемом в 250 литров, то это "бодряк". От 300 до тысячи литров – это бочка. Бывают буты и на пять, и семь "кубов", есть даже и 17-ти кубовые и 32-х кубовые.Школа бондарства в ЯлтеЕсть в подвалах винзавода старые буты с балясинками, есть бочки австрийские, послевоенные, которые по репарациям были вывезены из Германии и Италии. Исполнение хорошее, широкая древесина, претензий к качеству нет, говорят бондари. Но тут же уточняют: наши мастера тоже хорошо исполняют.Школа бондарства просуществовала в Ялте до 1952 года. И все, что тогда создали, до сих пор в рабочем состоянии. Сейчас тару покупают в основном за рубежом, но на предприятии хотят сами делать бочки и буты, и даже открыли в южнобережном поселке Массандра единственную в России школу, где обучают старинному бондарному ремеслу.По ее словам, сегодня повсеместно растет интерес к отечественному вину и виноделию. Так что стране нужны виноградари, виноделы, ремесленники. К реализации проекта привлекли студентов КФУ им. В. И. Вернадского. Набрали в бондарный класс 12 человек. Будущим бондарям рассказали, как найти правильную древесину и заготовить ее, как смастерить бочку и как за ней ухаживать, чтобы она работала долго и с душой.Следующий бондарный класс наберут и обучат до конца текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:В тренде крымское и безалкогольное: эти вина ящиками увозят из КрымаНа Винном фестивале в WINEPARK by Mriya соберутся 40 виноделовВиноградари смогут получить субсидию на саженцы из собственных питомников

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, авторы, ялта, виноделие в крыму, россия, кфу (крымский федеральный университет)