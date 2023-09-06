https://crimea.ria.ru/20230906/na-vinnom-festivale-v-winepark-by-mriya-soberutsya-40-vinodelov-1131202785.html
На Винном фестивале в WINEPARK by Mriya соберутся 40 виноделов
На Винном фестивале в WINEPARK by Mriya соберутся 40 виноделов - РИА Новости Крым, 06.09.2023
На Винном фестивале в WINEPARK by Mriya соберутся 40 виноделов
На территории WINEPARK 16 сентября пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest (ВАЙНПАРК Фест Мрия)(18+), который соберет ведущих крымских виноделов. Гостей ждет... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T14:04
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На территории WINEPARK 16 сентября пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest (ВАЙНПАРК Фест Мрия)(18+), который соберет ведущих крымских виноделов. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, арт-пикник и концерт. В рамках “Салона вин” гости познакомятся с новинками и тенденциями в культуре виноделия.Этой осенью Винный парк станет точкой притяжения для гостей, виноделов, энологов, экспертов со всей России. Основная миссия WINEPARK заключается в развитии энотуризма в России. Ежегодно на площадке собираются тысячи гостей, чтобы погрузиться в мир винодельческой культуры, попробовать новое и получить массу впечатлений.На винограднике Винного парка состоится концерт на открытом воздухе, на котором выступят музыканты разных направлений: от классики до современной электронной музыки. С основной площадки фестиваля открывается прекрасный вид на достопримечательности WINEPARK. Посетители гравитационной винодельни смогут узнать больше о полном цикле создания вин: от виноградника до бутылки. Также гостей ждет арт-пикник, гриль на открытом воздухе, интересные перфомансы и мастер-классы.РЕКЛАМАООО "ГАРАНТ-СВ", ОГРН: 1149102066740, ИНН: 9103007830mriyaresort.com298688, Республика Крым, г. Ялта, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9.erid: 4CQwVszH9pUkpdVTxua
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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mriya resort&spa, ялта, новости крыма, крым, юбк, общество, туризм в крыму, виноделие в крыму
На территории WINEPARK 16 сентября пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest
(ВАЙНПАРК Фест Мрия)(18+), который соберет ведущих крымских виноделов. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, арт-пикник и концерт. В рамках “Салона вин” гости познакомятся с новинками и тенденциями в культуре виноделия.
На территории WINEPARK будет организован “Салон вин” - место встречи виноделов, энологов, экспертов, журналистов и ценителей винной культуры. В рамках Салона на бесплатной круговой дегустации более 40 винодельческих хозяйств представят свои образцы и новинки, поделятся секретами и тенденциями современного виноделия. На ремесленной ярмарке можно будет познакомиться с местными производителями и сырами собственного производства WINEPARK.
Этой осенью Винный парк станет точкой притяжения для гостей, виноделов, энологов, экспертов со всей России. Основная миссия WINEPARK заключается в развитии энотуризма в России. Ежегодно на площадке собираются тысячи гостей, чтобы погрузиться в мир винодельческой культуры, попробовать новое и получить массу впечатлений.
На винограднике Винного парка состоится концерт на открытом воздухе, на котором выступят музыканты разных направлений: от классики до современной электронной музыки. С основной площадки фестиваля открывается прекрасный вид на достопримечательности WINEPARK. Посетители гравитационной винодельни смогут узнать больше о полном цикле создания вин: от виноградника до бутылки. Также гостей ждет арт-пикник, гриль на открытом воздухе, интересные перфомансы и мастер-классы.
ООО "ГАРАНТ-СВ", ОГРН: 1149102066740, ИНН: 9103007830
298688, Республика Крым, г. Ялта, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9.
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