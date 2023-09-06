https://crimea.ria.ru/20230906/na-vinnom-festivale-v-winepark-by-mriya-soberutsya-40-vinodelov-1131202785.html

На Винном фестивале в WINEPARK by Mriya соберутся 40 виноделов

На Винном фестивале в WINEPARK by Mriya соберутся 40 виноделов - РИА Новости Крым, 06.09.2023

На Винном фестивале в WINEPARK by Mriya соберутся 40 виноделов

На территории WINEPARK 16 сентября пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest (ВАЙНПАРК Фест Мрия)(18+), который соберет ведущих крымских виноделов. Гостей ждет... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T14:04

2023-09-06T14:04

2023-09-06T14:04

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На территории WINEPARK 16 сентября пройдет ежегодный фестиваль WINEPARK Fest (ВАЙНПАРК Фест Мрия)(18+), который соберет ведущих крымских виноделов. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, арт-пикник и концерт. В рамках “Салона вин” гости познакомятся с новинками и тенденциями в культуре виноделия.Этой осенью Винный парк станет точкой притяжения для гостей, виноделов, энологов, экспертов со всей России. Основная миссия WINEPARK заключается в развитии энотуризма в России. Ежегодно на площадке собираются тысячи гостей, чтобы погрузиться в мир винодельческой культуры, попробовать новое и получить массу впечатлений.На винограднике Винного парка состоится концерт на открытом воздухе, на котором выступят музыканты разных направлений: от классики до современной электронной музыки. С основной площадки фестиваля открывается прекрасный вид на достопримечательности WINEPARK. Посетители гравитационной винодельни смогут узнать больше о полном цикле создания вин: от виноградника до бутылки. Также гостей ждет арт-пикник, гриль на открытом воздухе, интересные перфомансы и мастер-классы.РЕКЛАМАООО "ГАРАНТ-СВ", ОГРН: 1149102066740, ИНН: 9103007830mriyaresort.com298688, Республика Крым, г. Ялта, село Оползневое, ул. Генерала Острякова, д.9.erid: 4CQwVszH9pUkpdVTxua

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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