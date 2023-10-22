https://crimea.ria.ru/20231022/glavnoe-za-den-22-oktyabrya-1132252825.html

Главное за день: 22 октября

Главное за день: 22 октября - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Главное за день: 22 октября

Над Херсонской областью сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма. За день дважды в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а также Крымский... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T21:28

2023-10-22T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Над Херсонской областью сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма. За день дважды в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а также Крымский мост закрывали для движения. За сутки ВСУ лишились складов с боеприпасами и топливом, а также больше 800 боевиков. НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой. Израиль ударил по аэропортам Сирии. В Крыму мужчина с ребенком провалился в люк. Землетрясение произошло в Австралии и Непале.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракеты на КрымВ Геническе российские силы ПВО били три украинские ракеты, которые летели в направлении Крыма, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты. При этом было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Вечером Крымский мост повторно закрыли для проезда транспорта, а в городе-герое объявили воздушную тревогу. Ограничения действовали около получаса.Потери Киева в зоне СВО растутЗа минувшие сутки Киев потерял 820 военнослужащих и боевую технику западного производства, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Харьковской, Херсонской областях, а также в Донбассе российскими силам разбиты склады боеприпасов для украинских боевиков, а российские ПВО ликвидировали три вражеских штурмовика и один истребитель.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки десанта противника в районе малого ж/д моста.Как поступит НАТО с УкраинойНАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет конфликта с Россией. По словам эксперта, на Украине НАТО поступит по аналогии с Афганистаном – с позором ретируется.Израиль ударил по аэропортам СирииАэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии выведены из строя после ракетного удара Израиля - в гаванях повреждены взлетно-посадочные полосы. Кроме того, в результате ракетного удара армии Израиля один человек погиб, еще один ранен. Мужчина с ребенком упал в люк в ЕвпаторииПрокуратура начала проверку после падения в открытый люк мужчины с малолетним ребенком в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.Происшествие случилось на пересечении улиц Пионерская и Бартенева 20 октября. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе деятельности коммунальных служб, ответственных за данный участок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.Мир трясетЗемлетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Толчки произошли на юго-востоке страны в штате Виктория, и были ощутимы для жителей от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания. В результате были частично разрушены жилые строения и инфраструктура.Кроме того, как сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Непале. Очаг залегал на глубине 14 километров. На данный момент информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет.

https://crimea.ria.ru/20231022/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty--prichina-1132249960.html

https://crimea.ria.ru/20231022/khotyat-utilizirovat-ukraintsev-kiev-zakryl-bolnitsy-v-khersone-1132251361.html

https://crimea.ria.ru/20231022/kak-protivostoyat-novym-ugrozam-nato-v-chernom-more-1132213353.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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