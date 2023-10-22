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Главное за день: 22 октября - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Главное за день: 22 октября
Главное за день: 22 октября - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Главное за день: 22 октября
Над Херсонской областью сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма. За день дважды в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а также Крымский... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T21:28
2023-10-22T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Над Херсонской областью сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма. За день дважды в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а также Крымский мост закрывали для движения. За сутки ВСУ лишились складов с боеприпасами и топливом, а также больше 800 боевиков. НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой. Израиль ударил по аэропортам Сирии. В Крыму мужчина с ребенком провалился в люк. Землетрясение произошло в Австралии и Непале.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ракеты на КрымВ Геническе российские силы ПВО били три украинские ракеты, которые летели в направлении Крыма, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.В это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты. При этом было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту. Вечером Крымский мост повторно закрыли для проезда транспорта, а в городе-герое объявили воздушную тревогу. Ограничения действовали около получаса.Потери Киева в зоне СВО растутЗа минувшие сутки Киев потерял 820 военнослужащих и боевую технику западного производства, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Харьковской, Херсонской областях, а также в Донбассе российскими силам разбиты склады боеприпасов для украинских боевиков, а российские ПВО ликвидировали три вражеских штурмовика и один истребитель.В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки десанта противника в районе малого ж/д моста.Как поступит НАТО с УкраинойНАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет конфликта с Россией. По словам эксперта, на Украине НАТО поступит по аналогии с Афганистаном – с позором ретируется.Израиль ударил по аэропортам СирииАэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии выведены из строя после ракетного удара Израиля - в гаванях повреждены взлетно-посадочные полосы. Кроме того, в результате ракетного удара армии Израиля один человек погиб, еще один ранен. Мужчина с ребенком упал в люк в ЕвпаторииПрокуратура начала проверку после падения в открытый люк мужчины с малолетним ребенком в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.Происшествие случилось на пересечении улиц Пионерская и Бартенева 20 октября. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе деятельности коммунальных служб, ответственных за данный участок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.Мир трясетЗемлетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Толчки произошли на юго-востоке страны в штате Виктория, и были ощутимы для жителей от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания. В результате были частично разрушены жилые строения и инфраструктура.Кроме того, как сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Непале. Очаг залегал на глубине 14 километров. На данный момент информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет.
https://crimea.ria.ru/20231022/dym-v-rayone-sevastopolskoy-bukhty--prichina-1132249960.html
https://crimea.ria.ru/20231022/khotyat-utilizirovat-ukraintsev-kiev-zakryl-bolnitsy-v-khersone-1132251361.html
https://crimea.ria.ru/20231022/kak-protivostoyat-novym-ugrozam-nato-v-chernom-more-1132213353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Главное за день: 22 октября

Главные события и заявления воскресенья, 22 октября

21:28 22.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Над Херсонской областью сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма. За день дважды в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а также Крымский мост закрывали для движения. За сутки ВСУ лишились складов с боеприпасами и топливом, а также больше 800 боевиков. НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой. Израиль ударил по аэропортам Сирии. В Крыму мужчина с ребенком провалился в люк. Землетрясение произошло в Австралии и Непале.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ракеты на Крым

В Геническе российские силы ПВО били три украинские ракеты, которые летели в направлении Крыма, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты. При этом было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.
Вечером Крымский мост повторно закрыли для проезда транспорта, а в городе-герое объявили воздушную тревогу. Ограничения действовали около получаса.
Катер в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
16:35
Дым в районе Севастопольской бухты – причина

Потери Киева в зоне СВО растут

За минувшие сутки Киев потерял 820 военнослужащих и боевую технику западного производства, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Харьковской, Херсонской областях, а также в Донбассе российскими силам разбиты склады боеприпасов для украинских боевиков, а российские ПВО ликвидировали три вражеских штурмовика и один истребитель.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки десанта противника в районе малого ж/д моста.

Как поступит НАТО с Украиной

НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет конфликта с Россией. По словам эксперта, на Украине НАТО поступит по аналогии с Афганистаном – с позором ретируется.
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
19:07
"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне

Израиль ударил по аэропортам Сирии

Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии выведены из строя после ракетного удара Израиля - в гаванях повреждены взлетно-посадочные полосы. Кроме того, в результате ракетного удара армии Израиля один человек погиб, еще один ранен.

Мужчина с ребенком упал в люк в Евпатории

Прокуратура начала проверку после падения в открытый люк мужчины с малолетним ребенком в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
Происшествие случилось на пересечении улиц Пионерская и Бартенева 20 октября. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе деятельности коммунальных служб, ответственных за данный участок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.

Мир трясет

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Толчки произошли на юго-востоке страны в штате Виктория, и были ощутимы для жителей от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания. В результате были частично разрушены жилые строения и инфраструктура.
Кроме того, как сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Непале. Очаг залегал на глубине 14 километров. На данный момент информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет.
Международный военно-технический форум Армия-2017. День пятый - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
17:29Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
 
Главное за деньНовостиКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаОбострение ситуации в ИзраилеСевастопольЗемлетрясениеНовости СВОХерсонская областьНАТО
 
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21:28Главное за день: 22 октября
21:13В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская
21:06Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья
20:53Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе
20:36"Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей
20:30Крымский мост открыт
20:29Отбой воздушной тревоги в Севастополе
20:04Крымский мост закрыт
20:04Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост
20:03Воздушную тревогу объявили в Севастополе
19:39Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу
19:07"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне
18:49В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
18:14Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
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17:29Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
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16:35Дым в районе Севастопольской бухты – причина
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