Главное за день: 22 октября
Главные события и заявления воскресенья, 22 октября
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Над Херсонской областью сбиты три ракеты, которые летели в направлении Крыма. За день дважды в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а также Крымский мост закрывали для движения. За сутки ВСУ лишились складов с боеприпасами и топливом, а также больше 800 боевиков. НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой. Израиль ударил по аэропортам Сирии. В Крыму мужчина с ребенком провалился в люк. Землетрясение произошло в Австралии и Непале.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Ракеты на Крым
В Геническе российские силы ПВО били три украинские ракеты, которые летели в направлении Крыма, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В это время в Севастополе была объявлена воздушная тревога, а военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты. При этом было перекрыто движение транспорта по Крымскому мосту.
Потери Киева в зоне СВО растут
За минувшие сутки Киев потерял 820 военнослужащих и боевую технику западного производства, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Харьковской, Херсонской областях, а также в Донбассе российскими силам разбиты склады боеприпасов для украинских боевиков, а российские ПВО ликвидировали три вражеских штурмовика и один истребитель.
В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки десанта противника в районе малого ж/д моста.
Как поступит НАТО с Украиной
НАТО однозначно не справится в случае противостояния с Москвой, однако неудачу на украинском театре военных действий альянс вполне способен пережить. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко, комментируя заявление бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора о том, что Организация Североатлантического договора (НАТО) не переживет конфликта с Россией. По словам эксперта, на Украине НАТО поступит по аналогии с Афганистаном – с позором ретируется.
Израиль ударил по аэропортам Сирии
Аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии выведены из строя после ракетного удара Израиля - в гаванях повреждены взлетно-посадочные полосы. Кроме того, в результате ракетного удара армии Израиля один человек погиб, еще один ранен.
Мужчина с ребенком упал в люк в Евпатории
Прокуратура начала проверку после падения в открытый люк мужчины с малолетним ребенком в Евпатории. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
Происшествие случилось на пересечении улиц Пионерская и Бартенева 20 октября. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе деятельности коммунальных служб, ответственных за данный участок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, добавили в прокуратуре.
Мир трясет
Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Австралии в воскресенье утром. Толчки произошли на юго-востоке страны в штате Виктория, и были ощутимы для жителей от столицы штата Мельбурн до острова Тасмания. В результате были частично разрушены жилые строения и инфраструктура.
Кроме того, как сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в Непале. Очаг залегал на глубине 14 километров. На данный момент информации о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях инфраструктуры нет.