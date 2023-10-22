https://crimea.ria.ru/20231022/poteri-kieva-rastut-za-sutki-likvidirovany-bolshe-800-boevikov-1132249300.html

Потери Киева растут: за сутки ликвидированы больше 800 боевиков

Потери Киева растут: за сутки ликвидированы больше 800 боевиков - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Потери Киева растут: за сутки ликвидированы больше 800 боевиков

За минувшие сутки Киев потерял 820 военнослужащих, Вооруженные силы России вывели из строя боевую технику западного производства, подорвали склады с... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T16:01

2023-10-22T16:01

2023-10-22T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. За минувшие сутки Киев потерял 820 военнослужащих, Вооруженные силы России вывели из строя боевую технику западного производства, подорвали склады с боеприпасами. Об этом сообщили в Минобороны.На Купянском направлении российские военные отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ возле населенных пунктов Синьковки и Ивановки Харьковской области и Надии ЛНР."Кроме того, оперативно-тактической авиацией нанесено поражение живой силе и технике противника в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля", - говорится в тексте.На Краснолиманском направлении ВС РФ отразили атаку штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ возле населенного пункта Червоная Диброва ЛНР.В районах населенных пунктов Ямполовка, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества, разгромлены украинские подразделения 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад и 15-го полка нацгвардии Украины. На этом направлении уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, а также три боевые бронемашины и два автомобиля.На Донецком направлении отражены две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе Богдановки и Клещеевки Донецкой Народной Республики.На Южно-Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Угледар, Новодонецкое Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области."Потери противника составили до 105-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также установка РСЗО "Град", - уточнили в пресс-службе Минобороны.На Запорожском направлении российские военные отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Вербового и Работино Запорожской области.Противник за сутки лишился 60-ти человек, а также четырех танков, двух боевых бронемашин и пяти пикапов.В ходе контрбатарейной борьбы подбита польская самоходная артиллерийская установка Krab и американская артиллерийская система М777.На Херсонском направлении возле населенных пунктов Приднепровское, Тягинка и Крынки Херсонской области ВС РФ пресекли попытки боевиков форсировать Днепр.Кроме того, на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области ВС РФ уничтожили авиационные средства поражения воздушных сил Украины, а возле Подлиман Харьковской области - узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских МиГ-29 и один Су-25 в зоне проведения спецоперации.Кроме того, склады боеприпасов для украинских боевиков разбиты российскими силам в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донбассе.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д мостаКолоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за суткиВ ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ

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