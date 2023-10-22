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Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе

Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе

м. Склады боеприпасов для украинских боевиков разбиты российскими силам в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T15:13

2023-10-22T15:13

2023-10-22T15:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Склады боеприпасов для украинских боевиков разбиты российскими силам в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России.Один склад боеприпасов ВСУ поражен на Купянском направлении, в Харьковской области. Также здесь ВС РФ отразили три атаки ВСУ за сутки.Кроме того, склады боеприпасов были уничтожены на Южно-Донецком и Херсонском направлениях.В районах населенных пунктов Воскресенка и Карла-Маркса Донецкой Народной Республики взорваны склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении российские военные уничтожили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ возле Кривого Рога.Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении российские военные сорвали две попытки ротации украинских боевиков в районах Угледараи Новодонецкого, а также уничтожили разведгруппу ВСУ. Противник потерял шесть минометных расчетов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д мостаРаботает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУВ ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), кривой рог, днепропетровская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), херсонская область