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Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе
Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе
м. Склады боеприпасов для украинских боевиков разбиты российскими силам в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T15:13
2023-10-22T15:13
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
кривой рог
днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Склады боеприпасов для украинских боевиков разбиты российскими силам в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России.Один склад боеприпасов ВСУ поражен на Купянском направлении, в Харьковской области. Также здесь ВС РФ отразили три атаки ВСУ за сутки.Кроме того, склады боеприпасов были уничтожены на Южно-Донецком и Херсонском направлениях.В районах населенных пунктов Воскресенка и Карла-Маркса Донецкой Народной Республики взорваны склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны.На Херсонском направлении российские военные уничтожили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ возле Кривого Рога.Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении российские военные сорвали две попытки ротации украинских боевиков в районах Угледараи Новодонецкого, а также уничтожили разведгруппу ВСУ. Противник потерял шесть минометных расчетов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д мостаРаботает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУВ ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ
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харьковская область
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), кривой рог, днепропетровская область, харьковская область, донецкая народная республика (днр), херсонская область
Склады боеприпасов ВСУ уничтожены под Харьковом, Херсоном и в Донбассе

Армия России разбила склады боеприпасов ВСУ на основных направлениях фронта - Минобороны

15:13 22.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ВС РФ
Работа инженерных подразделений ВС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Склады боеприпасов для украинских боевиков разбиты российскими силам в Харьковской и Херсонской областях, а также в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России.
Один склад боеприпасов ВСУ поражен на Купянском направлении, в Харьковской области. Также здесь ВС РФ отразили три атаки ВСУ за сутки.
"Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области и станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Боровая Харьковской области", - говорится в сводке.
Кроме того, склады боеприпасов были уничтожены на Южно-Донецком и Херсонском направлениях.
В районах населенных пунктов Воскресенка и Карла-Маркса Донецкой Народной Республики взорваны склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении российские военные уничтожили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ возле Кривого Рога.
"Кроме того, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области уничтожены склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ", - уточнили в пресс-службе Минобороны.
Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении российские военные сорвали две попытки ротации украинских боевиков в районах Угледараи Новодонецкого, а также уничтожили разведгруппу ВСУ. Противник потерял шесть минометных расчетов.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Кривой РогДнепропетровская областьХарьковская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская область
 
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