Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231022/krymskiy-most-zakryt-1132249546.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T20:04
2023-10-22T20:12
крым
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
транспорт
логистика
общество
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_512f28ced77077e01b09c42a276385b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
https://crimea.ria.ru/20231022/vozdushnuyu-trevogu-obyavili-v-sevastopole-1132249748.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272190_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_623f803db02d34cad88e5ea6e1c7111c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, общество, новости крыма
Крымский мост закрыт

Движение по Крымскому мосту остановлено

20:04 22.10.2023 (обновлено: 20:12 22.10.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
20:03
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортЛогистикаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:28Главное за день: 22 октября
21:13В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская
21:06Крымский мост: ситуация к вечеру воскресенья
20:53Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в Севастополе
20:36"Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей
20:30Крымский мост открыт
20:29Отбой воздушной тревоги в Севастополе
20:04Крымский мост закрыт
20:04Танк армии Израиля случайно выстрелил в египетский пост
20:03Воздушную тревогу объявили в Севастополе
19:39Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу
19:07"Хотят утилизировать украинцев": Киев закрыл больницы в Херсоне
18:49В Севастополе пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей
18:14Летели на Крым: над Геническом сбиты три ракеты
17:59Такого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
17:29Как противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
17:07У Крымского моста выросла очередь
16:47Крымский мост открыт
16:38Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:35Дым в районе Севастопольской бухты – причина
Лента новостейМолния