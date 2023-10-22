https://crimea.ria.ru/20231022/krymskiy-most-zakryt-1132249546.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Крымский мост закрыт
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T20:04
2023-10-22T20:04
2023-10-22T20:12
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.
https://crimea.ria.ru/20231022/vozdushnuyu-trevogu-obyavili-v-sevastopole-1132249748.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, логистика, общество, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Меры временные, после снятия ограничений движение восстанавливается в штатном режиме.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, который является целью врага на уровне с военными частями, и призывают жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.