https://crimea.ria.ru/20231021/kinzhaly-nad-chernym-morem-i-tragediya-v-gaze-top-novostey-nedeli-1132222083.html

"Кинжалы" над Черным морем и трагедия в Газе: топ новостей недели

"Кинжалы" над Черным морем и трагедия в Газе: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 21.10.2023

"Кинжалы" над Черным морем и трагедия в Газе: топ новостей недели

МиГ-31 с "Кинжалами" над Черным морем и сигнал бедствия американского разведывательного беспилотника. Удар по больнице в Газе и к чему это приведет. Ракеты... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T18:32

2023-10-21T18:32

2023-10-21T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. МиГ-31 с "Кинжалами" над Черным морем и сигнал бедствия американского разведывательного беспилотника. Удар по больнице в Газе и к чему это приведет. Ракеты ATACMS у Киева и как защитить от них Крым. Заявление Путина и обращение Байдена. А также - запрет канонической УПЦ на Украине и отправка на родину французской ракеты, попавшей в штаб ВМФ в Севастополе.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней."Кинжалы" над Черным моремРоссийские истребители МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", начинают постоянное патрулирование нейтральной зоны воздушного пространства над Черным морем, сообщил 18 ноября президент России Владимир Путин. Он отметил, что решение об организации патрулирования – это не угроза. По его словам, российские ВКС "будут осуществлять визуальный контроль за тем, что происходит в Средиземном море". Президент РФ также констатировал, что США все больше и больше втягиваются в конфликт на Украине. Уже на следующий день стало известно о том, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk во время полета над Черным морем подал сигнал тревоги при попытке приблизиться к Крыму, затем начал отдаться от полуострова в сторону итальянского острова Сицилия. Кроме того 19 октября российские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. Удар по больнице в ГазеНа этой неделе более 500 человек погибли при ракетном ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. МИД Палестины обвинили Израиль и назвали этот удар военным преступлением и преступлением против человечности. ЦАХАЛ возложил ответственность за трагедию на палестинскую организацию "Исламский джихад"*. Удар по больнице в Газе привел к волнам общественных протестов в разных странах. По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, это может заставить Израиль отказаться от начала анонсированной ранее сухопутной операции. Ракеты ATACMS у КиеваПредставитель Совета национальной безопасности Эдриан Уотсон подтвердила, что США недавно передали Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS в модификации с дальностью до 165 километров. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки ATACMS Киеву являются очередной ошибкой США, а применение этих боеприпасов ничего не изменит на линии соприкосновения и просто продлит агонию Украины. По мнению директора Музея войск ПВО, военного эксперта Юрия Кнутова, США и их союзники по НАТО фактически разрешили киевскому режиму наносить удары по Крыму ракетами ATACMS, защититься от них можно уплотнением системы ПВО и применением ложных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Заявление Путина по УкраинеРоссия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при условии соблюдения гарантий безопасности РФ, заявил 16 октября президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что боевые действия на Украине начались не в 2022-м, а в 2014 году, когда в Киеве произошел государственный переворот, а спецоперация - попытка завершить этот конфликт. Этот факт ускользает от внимания западных политиков. По мнению российского лидера, произошедшие события были связаны с ошибками тогдашнего руководства Украины., которые нужно было устранять не с помощью боевиков на улицах, а с помощью демократических процедур. Все это вместе с тем фактом, что США с 2008 года втягивали Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта. Обращение БайденаПрезидент США Джо Байден на этой неделе сделал обращение к американскому народу. Он сообщил, что направит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины и назвал военную помощь этим странам "разумной инвестицией, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды". При этом Байден заявил, что США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской, планов отправлять американских военных на Украину нет. Что касается Израиля, его мнению Байдена, помощь США "пойдет на пользу людям на Ближнем востоке, а также самим США. При этом израильские власти "не должны быть ослеплены яростью", а решение конфликта может лежать в двугосударственности Израиля и Палестины. Запрет УПЦВ четверг Верховная рада Украины в первом чтении приняла закон о запрете "религиозных организаций, связанных с Россией", сообщил депутат парламента Ярослав Железняк. "За" проголосовали 267 депутатов. Законопроект позволит через суд запретить деятельность канонической УПЦ в стране. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолога Богдана Безпалько, каноническая Украинская православная церковь обречена на уничтожение, поскольку вряд ли кто-то заступится за нее, в особенности на фоне обострения ближневосточного конфликта. Возвращение французской ракетыФранцузская ракета, 22 сентября попавшая в штаб ВМФ, отправляется из Севастополя на родину, сообщил на этой неделе губернатор Михаил Развожаев. В этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя, пояснил он. Политик рассказал, что в город приехали журналисты канала "France 2". Они снимали сюжет о последствиях атаки ВСУ на Штаб флота. Тогда и возникла идея сделать им подарок. Развожаев попросил Директора департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского передать осколок на родину производителя ракет. *террористическая организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20231021/ispytanie-palestinoy-vyderzhat-li-otnosheniya-ssha-i-blizhnego-vostoka-1132213490.html

https://crimea.ria.ru/20231021/ispytyvayu-blagogovenie-k-etoy-zemle-mitropolit-tikhon-o-kryme-1132242467.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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