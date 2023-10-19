https://crimea.ria.ru/20231019/istrebiteli-britanii-v-chernom-more-v-vozdukh-podnyalis-rossiyskie-su-27-1132205448.html

Истребители Британии возле Крыма: в воздух поднялись российские Су-27

Истребители Британии возле Крыма: в воздух поднялись российские Су-27 - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Истребители Британии возле Крыма: в воздух поднялись российские Су-27

Российские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T17:49

2023-10-19T17:49

2023-10-19T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. Об этом сообщает Минобороны РФ.Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" военно-воздушных сил Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы, отметили в ведомстве. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено. В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило об обнаружении над акваторией Черного моря американского разведывательного БПЛА Global Hawk. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При подлете российского истребителя американский дрон выполнил разворот и удалился от границы. По данным Flightradar24, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю. За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет ни малейшего сомнения, что эта атака была "заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами".

https://crimea.ria.ru/20231019/dron-razvedchik-ssha-poteryal-svyaz-pri-popytke-podletet-k-krymu-1132195350.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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