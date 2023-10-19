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Истребители Британии возле Крыма: в воздух поднялись российские Су-27
Истребители Британии возле Крыма: в воздух поднялись российские Су-27 - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Истребители Британии возле Крыма: в воздух поднялись российские Су-27
Российские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. Об... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T17:49
2023-10-19T17:49
2023-10-19T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. Об этом сообщает Минобороны РФ.Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" военно-воздушных сил Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы, отметили в ведомстве. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено. В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило об обнаружении над акваторией Черного моря американского разведывательного БПЛА Global Hawk. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При подлете российского истребителя американский дрон выполнил разворот и удалился от границы. По данным Flightradar24, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю. За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет ни малейшего сомнения, что эта атака была "заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами".
https://crimea.ria.ru/20231019/dron-razvedchik-ssha-poteryal-svyaz-pri-popytke-podletet-k-krymu-1132195350.html
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Истребители Британии возле Крыма: в воздух поднялись российские Су-27
Два британских истребителя и самолет-разведчик приблизились к границе России в Черном море
17:49 19.10.2023 (обновлено: 18:18 19.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Российские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"19 октября российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", - говорится в сообщении.
Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" военно-воздушных сил Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы, отметили в ведомстве.
Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено.
"Полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства", - добавили в Минобороны.
В конце прошлой недели Минобороны РФ сообщило об обнаружении над акваторией Черного моря американского разведывательного БПЛА Global Hawk
. В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. При подлете российского истребителя американский дрон выполнил разворот и удалился от границы.
По данным Flightradar24, Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала года в три раза увеличили частоту полетов разведывательной авиации в районе Крымского полуостров – с 7 до 21 в неделю.
За сутки до удара по зданию штаба Черноморского флота в Севастополе, который 22 сентября нанесли украинские боевики с помощью крылатых ракет, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки.
Как заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, нет ни малейшего сомнения, что эта атака была "заранее спланирована с использованием западных разведывательных средств, натовского спутникового оборудования, самолетов - разведчиков и реализовалась с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами".