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Главное за день: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Главное за день: 10 октября
Главное за день: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Главное за день: 10 октября
Обстановка в зоне спецоперации: 10 атак и сотни потерь ВСУ. Конфликт Израиля и Палестины: возьмутся ли за ядерное оружие. Следком сообщил о завершении... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T22:44
2023-10-10T22:44
главное за день
министерство обороны рф
новости сво
израиль
палестина
обострение ситуации в израиле
ск рф (следственный комитет российской федерации)
владлен татарский (максим фомин)
херсонская область
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Обстановка в зоне спецоперации: 10 атак и сотни потерь ВСУ. Конфликт Израиля и Палестины: возьмутся ли за ядерное оружие. Следком сообщил о завершении расследования убийства Татарского. В Херсонской области отремонтируют улицы на 4 миллиарда. О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым. Обстановка в зоне спецоперации: 10 атак и сотни потерь ВСУ Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили десять атак противника по четырем направлениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве также назвали новые потери украинской армии и отметили, что, помимо живой силы и техники, в ходе проведения СВО был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Херсонской области.При этом в экстренных службах региона заявили, что ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонщины, выпустив за 24 часа более 100 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам.Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели мирных жителей в одном из обстрелянных ВСУ городов. Также сообщалось о гибели в результате обстрела пенсионера в Белгородской области. Позже стало известно, что еще одна пенсионерка скончалась от ранений в машине скорой помощи.С украинской стороны в этот день сообщалось о повреждении в результате ударов логистической инфраструктуры в Одессе.Конфликт Израиля и Палестины: возьмутся ли за ядерное оружие Израиль слишком зависим от США и сам, без отмашки Америки, не решится на ядерный удар по сектору Газа. А в Соединенных Штатах хорошо понимают, чем в случае принятия такого решения может ответить, например, Иран. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя призыв офицера по стратегии Израиля Тали Готлиба "использовать ядерное оружие, пока не стало слишком поздно"."США не настроены на радикализацию и конфронтацию на Ближнем Востоке, потому что они понимают, что Иран, к примеру, тоже может что-то подобное применить в ответ", – сказал Хроленко.При этом налицо вечная проблема непонимания арабского менталитета, отметил он, рассказав, как арабский мир отреагирует на действия израильской армии – и в реальной жизни, и в Интернете. В этот день в МИД РФ заявили, что прорабатывают вопрос б эвакуации находящихся в Палестине россиян.Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов подтвердил смерть двух россиян в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта.Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Москве заявил, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Также в этот день сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение о том, возможна ли война России и США в ближайшие годы. А военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми поделился мнением относительно того, ослабнет ли поддержка Киева со стороны США из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке.Следком сообщил о завершении расследования убийства Татарского Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, которая обвиняется в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе СК."Следствием установлено, что данное преступление длительное время тщательно готовилось на территории Украины лицами, не согласными с проведением Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции. Теракт был организован с целью устрашения населения", – говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.* Внесена в реестр террористов и экстремистов.В Херсонской области отремонтируют улицы на 4 млрдБолее 4 миллиардов рублей выделено из регионального бюджета на ремонт улиц в населенных пунктах Херсонщины. За эти деньги намерены привести в порядок 55 магистралей. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.По его словам, ремонт уже идет на 50 главных улицах крупнейших населенных пунктов области."Сегодня в работе уже 7 населенных пунктов. Это Геническ, Скадовск, Каланчак, Нижние Серогозы, Новотроицкое, Чаплынка и Чонгар. На очереди – Аскания-Нова. Всего планируем сделать 55 улиц протяженностью 80 км. Из бюджета области по решению губернатора Владимира Сальдо на это выделено более 4 миллиардов рублей", – сообщил Алексеенко. * Внесена в реестр террористов и экстремистов.
https://crimea.ria.ru/20231010/medovyy-mesyats-ukrainy-s-mirovym-vnimaniem-zakonchilsya--politolog-1131979062.html
https://crimea.ria.ru/20231010/putin-provodit-vstrechu-s-premer-ministrom-iraka-sudani-translyatsiya-1131972775.html
https://crimea.ria.ru/20231010/operatsiya-na-otkrytom-serdtse-vpervye-provedena-u-linii-fronta-v-zone-svo-1131970726.html
https://crimea.ria.ru/20231010/moskovskiy-khudozhnik-ushel-na-front-v-krymu-pokazhut-spektakl-ob-svo-1131960403.html
израиль
палестина
херсонская область
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, министерство обороны рф, новости сво, израиль, палестина, обострение ситуации в израиле, ск рф (следственный комитет российской федерации), владлен татарский (максим фомин), херсонская область, андрей алексеенко, владимир сальдо, ремонт дорог
Главное за день: 10 октября

Главные события и заявления вторника, 10 октября

22:44 10.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Обстановка в зоне спецоперации: 10 атак и сотни потерь ВСУ. Конфликт Израиля и Палестины: возьмутся ли за ядерное оружие. Следком сообщил о завершении расследования убийства Татарского. В Херсонской области отремонтируют улицы на 4 миллиарда.
О главных событиях и заявлениях дня читайте в материале РИА Новости Крым.

Обстановка в зоне спецоперации: 10 атак и сотни потерь ВСУ

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили десять атак противника по четырем направлениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также назвали новые потери украинской армии и отметили, что, помимо живой силы и техники, в ходе проведения СВО был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Херсонской области.
При этом в экстренных службах региона заявили, что ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонщины, выпустив за 24 часа более 100 снарядов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам.
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил о гибели мирных жителей в одном из обстрелянных ВСУ городов. Также сообщалось о гибели в результате обстрела пенсионера в Белгородской области. Позже стало известно, что еще одна пенсионерка скончалась от ранений в машине скорой помощи.
С украинской стороны в этот день сообщалось о повреждении в результате ударов логистической инфраструктуры в Одессе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита Европейского политсообщества в Гранаде - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Вчера, 20:27Радио "Спутник в Крыму"
"Медовый месяц" Украины с мировым вниманием закончился – политолог

Конфликт Израиля и Палестины: возьмутся ли за ядерное оружие

Израиль слишком зависим от США и сам, без отмашки Америки, не решится на ядерный удар по сектору Газа. А в Соединенных Штатах хорошо понимают, чем в случае принятия такого решения может ответить, например, Иран. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Хроленко, комментируя призыв офицера по стратегии Израиля Тали Готлиба "использовать ядерное оружие, пока не стало слишком поздно".
"США не настроены на радикализацию и конфронтацию на Ближнем Востоке, потому что они понимают, что Иран, к примеру, тоже может что-то подобное применить в ответ", – сказал Хроленко.
При этом налицо вечная проблема непонимания арабского менталитета, отметил он, рассказав, как арабский мир отреагирует на действия израильской армии – и в реальной жизни, и в Интернете.
В этот день в МИД РФ заявили, что прорабатывают вопрос б эвакуации находящихся в Палестине россиян.
Российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов подтвердил смерть двух россиян в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта.
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани в Москве заявил, что обострение палестино-израильского конфликта является ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке.
Также в этот день сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение о том, возможна ли война России и США в ближайшие годы. А военно-политический аналитик, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми поделился мнением относительно того, ослабнет ли поддержка Киева со стороны США из-за разгоревшегося конфликта на Ближнем Востоке.
Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Вчера, 14:56
Путин провел встречу с премьер-министром Ирака Судани - видео

Следком сообщил о завершении расследования убийства Татарского

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой*, которая обвиняется в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
"Следствием установлено, что данное преступление длительное время тщательно готовилось на территории Украины лицами, не согласными с проведением Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции. Теракт был организован с целью устрашения населения", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.
* Внесена в реестр террористов и экстремистов.
В операционной
Вчера, 10:48
Операция на открытом сердце впервые проведена у линии фронта в зоне СВО

В Херсонской области отремонтируют улицы на 4 млрд

Более 4 миллиардов рублей выделено из регионального бюджета на ремонт улиц в населенных пунктах Херсонщины. За эти деньги намерены привести в порядок 55 магистралей. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
По его словам, ремонт уже идет на 50 главных улицах крупнейших населенных пунктов области.
"Сегодня в работе уже 7 населенных пунктов. Это Геническ, Скадовск, Каланчак, Нижние Серогозы, Новотроицкое, Чаплынка и Чонгар. На очереди – Аскания-Нова. Всего планируем сделать 55 улиц протяженностью 80 км. Из бюджета области по решению губернатора Владимира Сальдо на это выделено более 4 миллиардов рублей", – сообщил Алексеенко.
Фрагмент репетиции спектакля Позывной Свет
Вчера, 07:17Эксклюзивы РИА Новости Крым
Московский художник ушел на фронт: в Крыму покажут спектакль об СВО
* Внесена в реестр террористов и экстремистов.
 
Главное за деньМинистерство обороны РФНовости СВОИзраильПалестинаОбострение ситуации в ИзраилеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Владлен Татарский (Максим Фомин)Херсонская областьАндрей АлексеенкоВладимир СальдоРемонт дорог
 
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Заголовок открываемого материала
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22:22Главные новости Крыма: 10 октября
21:59В Крыму задержали закладчика с двумя килограммами психостимуляторов
21:52Крымский мост закрыт
21:32Доступная медицина: 12 ФАПов откроют в Ленинском районе Крыма
21:22Мирные жители ранены в результате украинских атак на города ДНР
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