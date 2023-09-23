https://crimea.ria.ru/20230923/glavnoe-za-den-23-sentyabrya-1131623666.html

Главное за день: 23 сентября

Главное за день: 23 сентября - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Главное за день: 23 сентября

Севастополь вновь подвергся ракетной атаке ВСУ. В Новой Каховке есть жертвы после минометного обстрела ВСУ. На 4000 меньше: в Минобороны озвучили недельные... РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T21:55

2023-09-23T21:55

2023-09-23T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Севастополь вновь подвергся ракетной атаке ВСУ. В Новой Каховке есть жертвы после минометного обстрела ВСУ. На 4000 меньше: в Минобороны озвучили недельные потери ВСУ. Сальдо – губернатор Херсонщины, Рогозин – сенатор от Запорожья. Эрдоган раскритиковал "радужные" флаги в ООН. Турцию снова трясет. В Индии сообщили о потере связи с луноходом. Смертельное ДТП в Крыму.О главных событиях и заявлениях субботы, 23 сентября, – в подборке РИА Новости Крым.Севастополь вновь подвергся ракетной атаке ВСУ Утром в Севастополе дважды звучал сигнал ракетной атаки. Предупреждения об опасности публиковал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Перед этим он сообщил, что ПВО сбили ракету, обломки которой упали в районе причала в Сухарной балке. Позже стало известно, что обломки сбитой ракеты обнаружены в парке Учкуевка, на Северной стороне Севастополя. На два часа в Севастополе перекрывали морской рейд. В Минобоорны России в этот день заявили, что за неделю над Крымом ВС РФ уничтожили 5 крылатых ракет и 37 ударных беспилотников, а также противокорабельную ракету "Нептун". Ракетный удар по штабу флота в центре Севастополя, который был осуществлен британскими ракетами Storm Shadow накануне, 22 сентября, в МИД Британии отказались комментировать. В Новой Каховке есть жертвы после минометного обстрела ВСУ В результате минометного обстрела украинскими войсками Новой Каховки погибла женщина и был тяжело ранен мужчина, находившиеся на автобусной остановке, куда прилетели снаряды. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа."Сегодня, 23 сентября, около 14:00 из минометов была обстреляна автобусная остановка в микрорайоне Основа", – сообщили местные власти.Отмечалось, что на остановку прилетело три минометные мины. На 4000 меньше: в Минобороны озвучили недельные потери ВСУ За неделю ВСУ предприняли более полусотни атак и потеряли свыше 4 тысяч военнослужащих, сообщили в Минобороны России.Самые большие потери враг понес на Донецком направлении, где лишился 1455 человек. На Южно-Донецком направлении из строя выбыли 950 военнослужащих противника. При этом в связи с большими потерями и низкого уровня морально-психологического состояния киевский режим вывел в тыл остатки подразделений двух бригад – 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны, сообщили в ведомстве. Здесь также сообщили, что за неделю ВС РФ нанесли 12 групповых ударов по военным объектам на Украине, в числе которых "объекты ремонта авиационной и бронетанковой техники, нефтепереработки, места хранения боеприпасов, высокоточного оружия и вооружения иностранного производства, центры разведки и подготовки украинских диверсантов, а также пункты размещения иностранных наемников". Украинские власти в этот день сообщали о поражении в Днепропетровске объекта критической инфраструктуры. Сальдо и Балицкий – губернаторы, Рогозин – сенатор от Запорожской области Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области. Об этом сам он сообщил в своем Telegram-канале по итогам голосования депутатов."Сегодня был избран депутатами Херсонской областной Думы Губернатором Херсонской области, принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность", – сообщил Сальдо. Евгений Балицкий также сообщил о своем избрании губернатором Запорожской области.Также в этот день на должность сенатора РФ от Запорожской области назначен экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий."Моим указом полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделен Дмитрий Олегович Рогозин", – сообщил он в своем Telegram-канале.Эрдоган раскритиковал "радужные" флаги в ООНПрезидент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил, что ему некомфортно находиться в окружении флагов организации, которые крайне похожи на флаги ЛГБТ-сообщества, и напомнил, что у тех, кто поддерживает движение нацменьшинств, прав не больше, чем у их противников. Слова турецкого лидера процитировало агентство Reuters."Сколько ЛГБТ сейчас в мире? Сколько бы прав они ни имели на эти шаги, столько же имеют и те, кто выступает против ЛГБТ", – заявил Эрдоган. Турцию снова трясетВ турецкой провинции Кахраманмараш, на юго-востоке страны, зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Толчки фиксировались в первой половине дня, в 11-22, очаг землетрясения залегал на глубине 8,48 км, сообщили в организации. В Индии сообщили о потере связи с луноходомЛуноход и посадочный модуль, доставленные Индией на поверхность Луны в в конце августа, прекратили отвечать на запросы. Об этом сообщили в Индийской организации космических исследований (ISRO)."На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся", – сообщили в организации. Смертельное ДТП в КрымуВ Симферопольском районе в аварии двух иномарок получила смертельные травмы женщина водитель. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 36-летняя женщина скончалась в больница, куда ее доставили с места ДТП, в районе с. Пионерское-2.

https://crimea.ria.ru/20230923/massovo-begut-na-ukraine-tysyachami-uvolnyayutsya-zhenschiny-farmatsevty-1131617396.html

https://crimea.ria.ru/20230923/udar-po-sevastopolyu-i-zernovoy-skandal-top-novostey-nedeli-1131601631.html

https://crimea.ria.ru/20230923/proshelsya-po-lgbt-erdogana-bespokoyat-raduzhnye-tsveta-na-stupenkakh-v-oon-1131621739.html

https://crimea.ria.ru/20230923/kontslagerya-dlya-russkogovoryaschikh-na-ukraine-politolog--o-novom-zakone-1131621306.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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