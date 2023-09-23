https://crimea.ria.ru/20230923/balitskiy-izbran-gubernatorom-zaporozhskoy-oblasti-1131624212.html

Балицкий избран губернатором Запорожской области

Балицкий избран губернатором Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Балицкий избран губернатором Запорожской области

Евгений Балицкий сообщил, что избран депутатами запорожского заксобрания губернатором региона. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T18:39

2023-09-23T18:39

2023-09-23T18:40

евгений балицкий

запорожская область

политика

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129830778_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_7bbb0da8da3e3a138c628f602c9a13a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Евгений Балицкий сообщил, что избран депутатами запорожского заксобрания губернатором региона."Я помню, как год назад мы под гимн Российской Федерации, со слезами счастья на глазах приняли решение войти в состав РФ, вернуться на свою Родину. Сегодняшнее событие лично для меня - это промежуточный итог всех наших с вами шагов, мужественных событий, открытых, честных, на благо нашей области и нашего народа", - отметил глава региона.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.Евгений Витальевич Балицкий родился 10 декабря 1969 года в Мелитополе Запорожской области в семье офицера Вооруженных сил СССР.В 1991 году окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза М. М. Расковой по специальности "летчик-инженер". Провел на службе в различных авиационных гарнизонах четыре года, был уволен в запас в звании капитана.С 1995 по 1997 год возглавлял частное предприятие "ОлЖеКа", занимавшееся продажей и гарантийным ремонтом бытовой техники.В 1996 году учредил первую мелитопольскую FM-радиостанцию "Южный простор".С 1997 года руководил Мелитопольским пивоваренным заводом, в 2007 году продал контрольный пакет акций предприятия.С 2000 года руководил местным заводом "Автогидроагрегат".В 1998-2012 годах Балицкий был депутатом Запорожского областного совета.В 2010 году примкнул к "Партии регионов".В 2012 году был избран народным депутатом Верховной рады Украины VII созыва.В июне 2014 года покинул фракцию партии в парламенте.В октябре 2014 года по итогам парламентских выборов получил мандат депутата Верховной рады VIII созыва. В мае 2015 года вошел в парламентскую фракцию "Оппозиционного блока".Во время депутатской деятельности внес проект закона "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка, других языков национальных меньшинств на Украине", из-за чего попал в поле зрения СБУ.24 февраля 2022 года в целях защиты гражданского населения Донбасса Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе нее вооруженные силы РФ взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области.В феврале 2022 года Балицкий вошел в состав военно-гражданской администрации Запорожской области. В мае 2022 года был назначен ее главой.26 сентября 2022 года вступил в партию "Единая Россия".С 23 по 27 сентября 2022 года в Запорожской области прошел референдум по вопросу о вхождении в состав России. После обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей. 28 сентября Балицкий обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ в качестве нового субъекта.30 сентября 2022 года в Москве Путин и Балицкий подписали договор о принятии региона в состав России.4 октября 2022 года указом президента Российской Федерации Балицкий назначен врио губернатора Запорожской области.В августе 2023 года "Единая Россия" выдвинула Балицкого в качестве кандидата на должность главы Запорожской области.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени (2022).Евгений Балицкий женат, у него трое детей.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, запорожская область, политика, новые регионы россии, новости