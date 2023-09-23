https://crimea.ria.ru/20230923/smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-simferopolskom-rayone-1131619810.html

Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе

Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 23.09.2023

Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе

Женщина-водитель скончалась в больнице, получив в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 23.09.2023

2023-09-23T16:35

2023-09-23T16:35

2023-09-23T16:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Женщина-водитель скончалась в больнице, получив в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла в субботу возле села Пионерское-2 в Симферопольском районе Крыма.В результате столкновения машин женщина за рулем одной из иномарок получила травмы и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.Место аварии изучили сотрудники районной Госавтоинспекции. В данный момент правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек Сбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистом

симферопольский район

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2023

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