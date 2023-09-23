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Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 23.09.2023
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Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе
Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 23.09.2023
Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе
Женщина-водитель скончалась в больнице, получив в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД. РИА Новости Крым, 23.09.2023
2023-09-23T16:35
2023-09-23T16:35
ситуация на дорогах крыма
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симферопольский район
мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Женщина-водитель скончалась в больнице, получив в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Авария произошла в субботу возле села Пионерское-2 в Симферопольском районе Крыма.В результате столкновения машин женщина за рулем одной из иномарок получила травмы и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.Место аварии изучили сотрудники районной Госавтоинспекции. В данный момент правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом ДТП с рейсовым автобусом в Крыму: пострадали шесть человек Сбил на 180 км/ч: водителя BMW осудят за смертельное ДТП с велосипедистом
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РИА Новости Крым
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Смертельное ДТП произошло в Симферопольском районе

Женщина погибла в ДТП в Симферопольском районе Крыма

16:35 23.09.2023
 
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Женщина-водитель скончалась в больнице, получив в ДТП травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла в субботу возле села Пионерское-2 в Симферопольском районе Крыма.

"36-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Rapid, при повороте налево с прилегающей территории при выезде на главную дорогу в сторону Алушты не предоставила преимущество 29-летнему водителю Skoda Octavia, который двигался по главной дороге в направлении Симферополя", – рассказали в полиции.

В результате столкновения машин женщина за рулем одной из иномарок получила травмы и была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.
Место аварии изучили сотрудники районной Госавтоинспекции. В данный момент правоохранители проводят проверку обстоятельств произошедшего.
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