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Главные новости и заявления дня: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Главные новости и заявления дня: 15 сентября
Главные новости и заявления дня: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Главные новости и заявления дня: 15 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Успехи Армии России в зоне спецоперации. Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки. Эвакуация жителей подконтрольной... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T23:02
2023-09-15T23:02
владимир путин (политик)
главное за день
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
сочи
новости сво
новая каховка
херсонская область
николай азаров
виктор янукович (политик)
нестор шуфрич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Успехи Армии России в зоне спецоперации. Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки. Эвакуация жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области. Уголовные дела для Азарова и Януковича, арест Шуфрича и третье обвинение Коломойскому. Очередное повышение ключевой ставки Банком России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и Лукашенко15 сентября в Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как было заявлено накануне, во время переговоров стороны планировали обсудить международную повестку и экономическое сотрудничество. В частности, лидеры двух стран говорили о реализации общих задач в сельском хозяйстве и промышленности, а также о совместных шагах по импортозамещению. Главными темами совместной пресс-конференции стали развитие российско-белорусских отношений, ситуация на Украине и международные отношения, ход СВО, состояние экономики союзного государства, сотрудничество в области поставок бензина и дизельного топлива и энергетика.Успехи Армии РоссииРоссийские группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражают атаки вооруженных сил Украины по всем направлениям зоны специальной военной операции. За сутки Киев потерял более 740 военнослужащих. Также уничтожены узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области, отражены две украинские атаки возле села Работино на Запорожском направлении, сбиты 41 украинский беспилотник и три реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота РФ уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ. Удар ВСУ по Новой КаховкеБоевики ВСУ в пятницу нанесли мощный удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки. Прилет зафиксирован около 9:20 в районе улиц Горького-Довженко. Разрушены квартиры в трех многоэтажных домах – по улице Горького, 24, 26 и Довженко, 13. Спустя несколько часов местные власти сообщили о том, что число пострадавших достигло 15 человек, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Два многоэтажных дома разрушены почти полностью, для жителей развернуты пункты временного размещения.Эвакуация на ХерсонщинеВласти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов, об этом в пятницу заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, это коснется жителей 31 населенного пункта. В их числе – Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.Украинское "правосудие"Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительное заключение в отношении последнего законного президента Украины Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Их обвиняют в том, что в 2010 году в результате подписания и ратификации парламентом так называемых Харьковских соглашений был продлен срок базирования в Севастополе Черноморского флота. Кроме того, на Украине депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу объявлено о подозрении в государственной измене. Суть "подрывной деятельности" Шуфрича состоит в том, что он "неоднократно публично выступал в Украине и РФ для дискредитации украинской власти". Также в пятницу СБУ сообщило о том, что арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому вручили третье подозрение. На этот раз его подозревают в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен.Рост ключевой ставкиСоветом директоров Банка России принято решение о повышении ключевой ставки с 15 сентября 2023 года до 13% годовых, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, сказано в сообщении. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, отметили в пресс-службе регулятора.
https://crimea.ria.ru/20230915/blizhe-k-zvezdam-s-baykonura-startoval-korabl-soyuz-ms-24-1131450546.html
https://crimea.ria.ru/20230915/yanukovich-i-chernomorskiy-flot-ukrainskaya-femida-rozhaet-rebenka-obratno-1131451068.html
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сочи
новая каховка
херсонская область
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владимир путин (политик), главное за день, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, сочи, новости сво, новая каховка, херсонская область, николай азаров, виктор янукович (политик), нестор шуфрич, игорь коломойский, банк россии, ключевая ставка, потери всу
Главные новости и заявления дня: 15 сентября

Главные события и заявления пятницы, 15 сентября

23:02 15.09.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Успехи Армии России в зоне спецоперации. Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки. Эвакуация жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области. Уголовные дела для Азарова и Януковича, арест Шуфрича и третье обвинение Коломойскому. Очередное повышение ключевой ставки Банком России.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Переговоры Путина и Лукашенко

15 сентября в Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как было заявлено накануне, во время переговоров стороны планировали обсудить международную повестку и экономическое сотрудничество. В частности, лидеры двух стран говорили о реализации общих задач в сельском хозяйстве и промышленности, а также о совместных шагах по импортозамещению. Главными темами совместной пресс-конференции стали развитие российско-белорусских отношений, ситуация на Украине и международные отношения, ход СВО, состояние экономики союзного государства, сотрудничество в области поставок бензина и дизельного топлива и энергетика.
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-24
Вчера, 19:58
Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"

Успехи Армии России

Российские группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражают атаки вооруженных сил Украины по всем направлениям зоны специальной военной операции. За сутки Киев потерял более 740 военнослужащих. Также уничтожены узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области, отражены две украинские атаки возле села Работино на Запорожском направлении, сбиты 41 украинский беспилотник и три реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота РФ уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ.
Виктор Янукович
Вчера, 20:34Эксклюзивы РИА Новости Крым
Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"

Удар ВСУ по Новой Каховке

Боевики ВСУ в пятницу нанесли мощный удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки. Прилет зафиксирован около 9:20 в районе улиц Горького-Довженко. Разрушены квартиры в трех многоэтажных домах – по улице Горького, 24, 26 и Довженко, 13. Спустя несколько часов местные власти сообщили о том, что число пострадавших достигло 15 человек, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Два многоэтажных дома разрушены почти полностью, для жителей развернуты пункты временного размещения.
Информационный стенд в пункте выдачи полисов ОМС - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Вчера, 17:35
На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС

Эвакуация на Херсонщине

Власти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов, об этом в пятницу заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, это коснется жителей 31 населенного пункта. В их числе – Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.
Флаг Украины
Вчера, 21:27
Украинское зерно не пустят в Польшу, Словакию и Венгрию

Украинское "правосудие"

Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительное заключение в отношении последнего законного президента Украины Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Их обвиняют в том, что в 2010 году в результате подписания и ратификации парламентом так называемых Харьковских соглашений был продлен срок базирования в Севастополе Черноморского флота. Кроме того, на Украине депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу объявлено о подозрении в государственной измене. Суть "подрывной деятельности" Шуфрича состоит в том, что он "неоднократно публично выступал в Украине и РФ для дискредитации украинской власти". Также в пятницу СБУ сообщило о том, что арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому вручили третье подозрение. На этот раз его подозревают в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Вчера, 22:52
Без права залога: депутат Верховной рады Шуфрич арестован за госизмену

Рост ключевой ставки

Советом директоров Банка России принято решение о повышении ключевой ставки с 15 сентября 2023 года до 13% годовых, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, сказано в сообщении. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, отметили в пресс-службе регулятора.
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Вчера, 08:27
Шойгу проверил выполнение оборонзаказа на вертолетном заводе "Прогресс"
 
Владимир Путин (политик)Главное за деньПрезидент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоСочиНовости СВОНовая КаховкаХерсонская областьНиколай АзаровВиктор Янукович (политик)Нестор ШуфричИгорь КоломойскийБанк РоссииКлючевая ставкаПотери ВСУ
 
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00:01Кратковременные дожди и грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 сентября
23:08Очередей нет: проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон
23:02Главные новости и заявления дня: 15 сентября
22:52Без права залога: депутат Верховной рады Шуфрич арестован за госизмену
22:22Главные новости Крыма: 15 сентября
22:08Морем и сушей: как крымская продукция уходит на экспорт
21:53Крымскую набережную украсили уникальным мостом
21:27Украинское зерно не пустят в Польшу, Словакию и Венгрию
21:10Крым стремится перейти от сырьевого к экспорту готовой продукции
20:53Чего ждать от погоды в Крыму на выходных
20:34Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"
20:10"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
20:05Крымский мост: обстановка на вечер пятницы
19:58Ближе к звездам: с Байконура стартовал корабль "Союз МС-24"
19:43Польша пригрозила Украине заблокировать вступление в ЕС
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