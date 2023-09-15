https://crimea.ria.ru/20230915/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-15-sentyabrya-1131452820.html

Главные новости и заявления дня: 15 сентября

Главные новости и заявления дня: 15 сентября - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Главные новости и заявления дня: 15 сентября

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Успехи Армии России в зоне спецоперации. Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки. Эвакуация жителей подконтрольной... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T23:02

2023-09-15T23:02

2023-09-15T23:02

владимир путин (политик)

главное за день

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

сочи

новости сво

новая каховка

херсонская область

николай азаров

виктор янукович (политик)

нестор шуфрич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи. Успехи Армии России в зоне спецоперации. Мощный удар по жилому кварталу Новой Каховки. Эвакуация жителей подконтрольной Киеву части Херсонской области. Уголовные дела для Азарова и Януковича, арест Шуфрича и третье обвинение Коломойскому. Очередное повышение ключевой ставки Банком России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Переговоры Путина и Лукашенко15 сентября в Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как было заявлено накануне, во время переговоров стороны планировали обсудить международную повестку и экономическое сотрудничество. В частности, лидеры двух стран говорили о реализации общих задач в сельском хозяйстве и промышленности, а также о совместных шагах по импортозамещению. Главными темами совместной пресс-конференции стали развитие российско-белорусских отношений, ситуация на Украине и международные отношения, ход СВО, состояние экономики союзного государства, сотрудничество в области поставок бензина и дизельного топлива и энергетика.Успехи Армии РоссииРоссийские группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражают атаки вооруженных сил Украины по всем направлениям зоны специальной военной операции. За сутки Киев потерял более 740 военнослужащих. Также уничтожены узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области, отражены две украинские атаки возле села Работино на Запорожском направлении, сбиты 41 украинский беспилотник и три реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота РФ уничтожил в Черном море безэкипажный катер ВСУ. Удар ВСУ по Новой КаховкеБоевики ВСУ в пятницу нанесли мощный удар по жилому кварталу в центре Новой Каховки. Прилет зафиксирован около 9:20 в районе улиц Горького-Довженко. Разрушены квартиры в трех многоэтажных домах – по улице Горького, 24, 26 и Довженко, 13. Спустя несколько часов местные власти сообщили о том, что число пострадавших достигло 15 человек, на месте продолжают работать сотрудники экстренных служб. Два многоэтажных дома разрушены почти полностью, для жителей развернуты пункты временного размещения.Эвакуация на ХерсонщинеВласти находящихся под контролем Украины районов Херсонской области приняли решение об эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов, об этом в пятницу заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, это коснется жителей 31 населенного пункта. В их числе – Веселое, Берислав, Красный маяк, Ольговка, Токаревка, Львовое и другие. Кроме того, в подконтрольной Киеву части Херсонщины меняется продолжительность комендантского часа, теперь его период – с 20:00 до 6:00.Украинское "правосудие"Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительное заключение в отношении последнего законного президента Украины Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Их обвиняют в том, что в 2010 году в результате подписания и ратификации парламентом так называемых Харьковских соглашений был продлен срок базирования в Севастополе Черноморского флота. Кроме того, на Украине депутату Верховной Рады Нестору Шуфричу объявлено о подозрении в государственной измене. Суть "подрывной деятельности" Шуфрича состоит в том, что он "неоднократно публично выступал в Украине и РФ для дискредитации украинской власти". Также в пятницу СБУ сообщило о том, что арестованному на Украине олигарху Игорю Коломойскому вручили третье подозрение. На этот раз его подозревают в присвоении средств вкладчиков "ПриватБанка" с 2013 по 2014 год на сумму 5,8 миллиардов гривен.Рост ключевой ставкиСоветом директоров Банка России принято решение о повышении ключевой ставки с 15 сентября 2023 года до 13% годовых, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, сказано в сообщении. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы, отметили в пресс-службе регулятора.

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сочи

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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