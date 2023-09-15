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Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино
Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино
Российские войска за минувшие сутки отразили две украинские атаки возле села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T15:33
2023-09-15T15:34
работино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки отразили две украинские атаки возле села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, западнее Вербового удалось нанести удары по живой силе и технике украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Потери противника на этом направлении превысили 145 боевиков.В Минобороны также сообщили, что российские подразделения поразили две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30 и одну Д-20.Как сообщалось, российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и три реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожили в районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: Киев потерял за неделю больше 5 тысяч солдат7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской областиПять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230915/pvo-sbila-41-bespilotnik-vsu-i-tri-snaryada-himars-1131444454.html
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работино, запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф
Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино

Минобороны: в районе Работино отражены две атаки ВСУ, потери Киева - 145 военных

15:33 15.09.2023 (обновлено: 15:34 15.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки отразили две украинские атаки возле села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", — говорится в сообщении.
Кроме того, западнее Вербового удалось нанести удары по живой силе и технике украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Потери противника на этом направлении превысили 145 боевиков.
В Минобороны также сообщили, что российские подразделения поразили две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30 и одну Д-20.
Как сообщалось, российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и три реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожили в районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
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РаботиноЗапорожская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФ
 
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