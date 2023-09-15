https://crimea.ria.ru/20230915/dve-ataki-vsu-otbity-v-rayone-rabotino-1131444818.html

Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино

Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино

Российские войска за минувшие сутки отразили две украинские атаки возле села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T15:33

2023-09-15T15:33

2023-09-15T15:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки отразили две украинские атаки возле села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, западнее Вербового удалось нанести удары по живой силе и технике украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Потери противника на этом направлении превысили 145 боевиков.В Минобороны также сообщили, что российские подразделения поразили две артиллерийские системы М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, три гаубицы Д-30 и одну Д-20.Как сообщалось, российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и три реактивных снаряда HIMARS, а также уничтожили в районе населенного пункта Новолозоватка Днепропетровской области радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери: Киев потерял за неделю больше 5 тысяч солдат7 Leopard и 10 БМП Bradley за сутки: потери ВСУ в Запорожской областиПять украинских ДРГ уничтожены в зоне спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230915/pvo-sbila-41-bespilotnik-vsu-i-tri-snaryada-himars-1131444454.html

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