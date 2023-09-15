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Российская армия отражают атаки: ВСУ потеряли более 700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Российская армия отражают атаки: ВСУ потеряли более 700 боевиков за сутки
Российская армия отражают атаки: ВСУ потеряли более 700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Российская армия отражают атаки: ВСУ потеряли более 700 боевиков за сутки
Российские группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражают атаки вооруженных сил Украины по всем направлениям зоны специальной... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T16:43
2023-09-15T16:43
министерство обороны рф
новости сво
клещеевка
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
купянск
харьковская область
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Российские группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражают атаки вооруженных сил Украины по всем направлениям зоны специальной военной операции. За сутки Киев потерял более 740 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Больше всего потерь ВСУ понесли на Донецком направлении."Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275-ти военнослужащих", – говорится в сообщении.Значительные потери ВСУ понесли и на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку врага в районе населенного пункта Новомайорское. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка ДНР. Всего на данном направлении враг потерял более 175-ти военнослужащих.Порядка 145 военных Украины были ликвидированы в результате поражения скопления живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области.На Херсонском направлении уничтожены до 75-ти украинских военнослужащих.Понес враг потери и на Краснолиманском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское ДНР, уничтожив до 55-ти военнослужащих противника.Живая сила и техника Украины были поражены ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск на Купянском направлении в районах Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области. Здесь уничтожено до 20-ти военнослужащих ВСУ.Накануне Минобороны РФ сообщало о потерях ВСУ в количестве 840 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасовДве атаки ВСУ отбиты в районе РаботиноПВО сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS
клещеевка
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
купянск
харьковская область
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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министерство обороны рф, новости сво, клещеевка, донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, купянск, харьковская область, потери всу
Российская армия отражают атаки: ВСУ потеряли более 700 боевиков за сутки

Минобороны РФ: российские военные уничтожили более 700 боевиков ВСУ за сутки

16:43 15.09.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Российские группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отражают атаки вооруженных сил Украины по всем направлениям зоны специальной военной операции. За сутки Киев потерял более 740 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего потерь ВСУ понесли на Донецком направлении.
"Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Майорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275-ти военнослужащих", – говорится в сообщении.
Значительные потери ВСУ понесли и на Южно-Донецком направлении, где подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку врага в районе населенного пункта Новомайорское. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Владимировка ДНР. Всего на данном направлении враг потерял более 175-ти военнослужащих.
Порядка 145 военных Украины были ликвидированы в результате поражения скопления живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области.
На Херсонском направлении уничтожены до 75-ти украинских военнослужащих.
Понес враг потери и на Краснолиманском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Торское ДНР, уничтожив до 55-ти военнослужащих противника.
Живая сила и техника Украины были поражены ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск на Купянском направлении в районах Синьковка, Берестовое и Кисловка Харьковской области. Здесь уничтожено до 20-ти военнослужащих ВСУ.
Накануне Минобороны РФ сообщало о потерях ВСУ в количестве 840 боевиков.
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Министерство обороны РФНовости СВОКлещеевкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьХерсонская областьКупянскХарьковская областьПотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
16:43Российская армия отражают атаки: ВСУ потеряли более 700 боевиков за сутки
16:16Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО
16:02Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов
15:37Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту
15:33Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино
15:20ПВО сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS
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