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На Украине Януковича и Азарова будут судить за Черноморский флот - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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На Украине Януковича и Азарова будут судить за Черноморский флот
На Украине Януковича и Азарова будут судить за Черноморский флот - РИА Новости Крым, 15.09.2023
На Украине Януковича и Азарова будут судить за Черноморский флот
Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительное заключение в отношении последнего законного президента Украины Виктора Януковича и экс-премьер-министра... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T14:59
2023-09-15T15:05
виктор янукович (политик)
николай азаров
украина
чф рф (черноморский флот российской федерации)
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительное заключение в отношении последнего законного президента Украины Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Их обвиняют в том, что в 2010 году в результате подписания и ратификации правительством так называемых Харьковских соглашений был продлен срок базирования в Севастополе Черноморского флота. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины.Николай Азаров, занимавший пост премьер-министра Украины, обвиняется в том, что в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабинетом Министров Украины Харьковских соглашений.По мнению украинского ведомства, "бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины".В сообщении указывается, что досудебное расследование осуществлялось Государственным бюро расследований Украины по специальной процедуре in absentia, то есть в отсутствие подозреваемых. Судебные слушания и оглашение приговора также будет проходить заочно.Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 года президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым. Согласно документам, Украина соглашалась продлить срок пребывания Черноморского флота в Севастополе до 2042 года. Россия при этом обязалась на 30 % понизить цену на природный газ для Украины, а также исключить из договора пункт о штрафных санкциях.Накануне празднования Дня ВМФ в России политолог Сергей Горбачев рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым, как Украина противодействовала размещению ЧФ в Севастополе. В День российского военно-морского флота запрещалось поднимать флаги РФ, спускать технику на плав и проезжать по улицам на военной технике, участвующей в параде.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали
https://crimea.ria.ru/20220523/na-ukraine-razreshili-arest-yanukovicha-za-chernomorskiy-flot-rf-v-krymu-1123318300.html
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виктор янукович (политик), николай азаров, украина, чф рф (черноморский флот российской федерации), политика, новости, новости
На Украине Януковича и Азарова будут судить за Черноморский флот

На Украине Януковича и Азарова будут судить за харьковские соглашения

14:59 15.09.2023 (обновлено: 15:05 15.09.2023)
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Генпрокуратура Украины передала в суд обвинительное заключение в отношении последнего законного президента Украины Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова. Их обвиняют в том, что в 2010 году в результате подписания и ратификации правительством так называемых Харьковских соглашений был продлен срок базирования в Севастополе Черноморского флота. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса генпрокурора Украины.

"Расследованием установлено, что экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции и Закона Украины "О международных договорах Украины", 21 апреля 2010 года в городе Харьков подписал от имени Украины соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины - АР Крым и г. Севастополе", - говорится в сообщении.

Николай Азаров, занимавший пост премьер-министра Украины, обвиняется в том, что в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабинетом Министров Украины Харьковских соглашений.
По мнению украинского ведомства, "бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины".
В сообщении указывается, что досудебное расследование осуществлялось Государственным бюро расследований Украины по специальной процедуре in absentia, то есть в отсутствие подозреваемых. Судебные слушания и оглашение приговора также будет проходить заочно.
Харьковские соглашения были подписаны в апреле 2010 года президентами Украины Виктором Януковичем и России Дмитрием Медведевым. Согласно документам, Украина соглашалась продлить срок пребывания Черноморского флота в Севастополе до 2042 года. Россия при этом обязалась на 30 % понизить цену на природный газ для Украины, а также исключить из договора пункт о штрафных санкциях.
Накануне празднования Дня ВМФ в России политолог Сергей Горбачев рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым, как Украина противодействовала размещению ЧФ в Севастополе. В День российского военно-морского флота запрещалось поднимать флаги РФ, спускать технику на плав и проезжать по улицам на военной технике, участвующей в параде.
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