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Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе
Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе
Препятствовать празднованию Дня Военно-Морского флота России на Украине стали с первых же лет после развала Советского Союза. Уже в 1992 году Киев запретил... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T10:51
2023-07-30T10:51
севастополь
украина
россия
армия и флот
военно-морской флот рф
новости крыма
сергей горбачев
безопасность республики крым и севастополя
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Препятствовать празднованию Дня Военно-Морского флота России на Украине стали с первых же лет после развала Советского Союза. Уже в 1992 году Киев запретил проведение в Севастополе военно-морского парада, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев."Но благодаря воле адмирала Касатонова, командующего Черноморским флотом, праздник не только был проведен вопреки решениям Киева, но и было проведено по полной программе две генеральных репетиции. С тем, чтобы в Севастополе продемонстрировать, кто в городе хозяин и что Черноморский флот находится на своем месте", - сказал он.Празднование дня флота было установлено еще при Петре I. 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 российский флот одержал морскую победу при Гангуте, и царь Петр повелел проводить в этот день праздничные богослужения, гуляния и фейерверки. В Советском Союзе День Военно-Морского флота стали отмечать с 1920 года по инициативе наркома ВМФ Николая Кузнецова, и теперь в России его празднуют каждое последнее воскресенье июля.День ВМФ отмечали всегда, даже в годы Великой Отечественной войны. Но украинские власти традиционно препятствовали проведению праздника."В 2002 году случился такой прецедент, когда военно-морской парад был в Севастополе отменен. Накануне, 27 июля 2002 года, на Скниловском аэродроме во Львове произошла трагедия. Во время авиационного праздника потерпел катастрофу самолет Су-27, погибло более 80 человек, из них 28 детей. И 28-го числа, когда в Севастополе десятки тысяч человек были готовы к празднику, командующий флотом Комоедов обошел строй кораблей, подошел к зрителям на катере и сказал о том, что принято решение в знак траура не проводить парад и военно-спортивный праздник", - напомнил Горбачев.Это стало прецедентом, говорит эксперт. Украинские власти получили предлог для ежегодного препятствования празднику."Запрещалось то поднимать российские флаги, то спускать технику на плав во время демонстрации возможностей морской пехоты, десантирования с десантных кораблей. Более того, когда техника выходила на плав, Украина препятствовала тому, чтобы она выходила на сушу и следовала по улицам города в расположение бригады морской пехоты", - добавил Сергей Горбачев.С 2014 года в Севастополе День ВМФ отмечается полномасштабно, но в прошлом году праздник снова не состоялся по вине Украины.В этом году ничто не помешает севастопольцам и гостям города достойно отметить праздник, хотя традиционного парада кораблей по-прежнему в связи с ситуацией не состоится. В рамках празднования Дня ВМФ пройдут выставки и праздничные викторины, вечером на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" пройдет концерт, который завершится показом фильма "Адмирал". Эпицентром празднования 30 июля станет парк "Патриот" Южного военного округа.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном мореЧто изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 годаПостроенный в Керчи малый ракетный корабль "Циклон" вошел в состав ЧФ
https://crimea.ria.ru/20230730/nesokrushimaya-mosch-vlasti-kryma--pozdravili-moryakov-s-dnem-vmf-rossii-1130404696.html
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севастополь, украина, россия, армия и флот, военно-морской флот рф, новости крыма, сергей горбачев, безопасность республики крым и севастополя, общество
Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе

Парад кораблей под запретом: как севастопольцы вопреки всему праздновали День ВМФ

10:51 30.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПарад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России в Севастополе
Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Препятствовать празднованию Дня Военно-Морского флота России на Украине стали с первых же лет после развала Советского Союза. Уже в 1992 году Киев запретил проведение в Севастополе военно-морского парада, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
"Но благодаря воле адмирала Касатонова, командующего Черноморским флотом, праздник не только был проведен вопреки решениям Киева, но и было проведено по полной программе две генеральных репетиции. С тем, чтобы в Севастополе продемонстрировать, кто в городе хозяин и что Черноморский флот находится на своем месте", - сказал он.
Празднование дня флота было установлено еще при Петре I. 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 российский флот одержал морскую победу при Гангуте, и царь Петр повелел проводить в этот день праздничные богослужения, гуляния и фейерверки. В Советском Союзе День Военно-Морского флота стали отмечать с 1920 года по инициативе наркома ВМФ Николая Кузнецова, и теперь в России его празднуют каждое последнее воскресенье июля.
День ВМФ отмечали всегда, даже в годы Великой Отечественной войны. Но украинские власти традиционно препятствовали проведению праздника.
"В 2002 году случился такой прецедент, когда военно-морской парад был в Севастополе отменен. Накануне, 27 июля 2002 года, на Скниловском аэродроме во Львове произошла трагедия. Во время авиационного праздника потерпел катастрофу самолет Су-27, погибло более 80 человек, из них 28 детей. И 28-го числа, когда в Севастополе десятки тысяч человек были готовы к празднику, командующий флотом Комоедов обошел строй кораблей, подошел к зрителям на катере и сказал о том, что принято решение в знак траура не проводить парад и военно-спортивный праздник", - напомнил Горбачев.
Это стало прецедентом, говорит эксперт. Украинские власти получили предлог для ежегодного препятствования празднику.
"Запрещалось то поднимать российские флаги, то спускать технику на плав во время демонстрации возможностей морской пехоты, десантирования с десантных кораблей. Более того, когда техника выходила на плав, Украина препятствовала тому, чтобы она выходила на сушу и следовала по улицам города в расположение бригады морской пехоты", - добавил Сергей Горбачев.
С 2014 года в Севастополе День ВМФ отмечается полномасштабно, но в прошлом году праздник снова не состоялся по вине Украины.
"Украина в день ВМФ, ровно в 6 утра, нанесла удар беспилотными летательными аппаратами по Севастополю, это был первый такой явный удар, и к сожалению, прилетело непосредственно в штаб флота. Было принято решение все мероприятия, связанные с празднованием дня ВМФ, свернуть. Ровно через месяц удар по штабу флота был нанесен еще раз", - отметил эксперт.
В этом году ничто не помешает севастопольцам и гостям города достойно отметить праздник, хотя традиционного парада кораблей по-прежнему в связи с ситуацией не состоится. В рамках празднования Дня ВМФ пройдут выставки и праздничные викторины, вечером на летней эстраде Приморского бульвара "Ракушка" пройдет концерт, который завершится показом фильма "Адмирал". Эпицентром празднования 30 июля станет парк "Патриот" Южного военного округа.
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