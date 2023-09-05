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Главные события и заявления дня: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Главные события и заявления дня: 5 сентября
Главные события и заявления дня: 5 сентября - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Главные события и заявления дня: 5 сентября
Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов", уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ и сотни украинских боевиков. Силы ПВО отбили... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T22:31
2023-09-05T22:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов", уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ и сотни украинских боевиков. Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы РФ. Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО и потери противника. Путин поручил обеспечить равные права всем участникам спецоперации. Переговоры Путина и Эрдогана: что дали понять Украине. ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах. Индию хотят официально переименовать.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военные за сутки перехватили более двух десятков украинских реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 33 вражеских беспилотника. Кроме того, отражены десятки атак на разных фронтах, уничтожены сотник боевиков, поражены пункты управления ВСУ в районе Угледара и донецкой Раздоловки, живая сила и военная техника противника в 132-х районах. На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Первомайского. Атаки дронов на регионы РФВ ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах России. По данным Минобороны, около трех часов ночи украинских беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты на территории РФ, силы ПВО уничтожили его над территорией Калужской области. Кроме того, утром 5 сентября БПЛА уничтожили над территорией Истринского района Московской области. Еще один беспилотник самолетного типа перехватили в Тверской области.Потери ВСУ и сложные направленияСамая напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. При этом ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей, потери противника превысили 66 тысяч человек. Также российские системы противовоздушной обороны продолжают уничтожать поставленные Киеву западные боеприпасы и беспилотники: за месяц сбили 159 HIMARS, 13 крылатых ракет и тысячу БПЛА противника. Равные права для участников СВОВсе участники специальной военной операции должны иметь равные права на льготы и меры господдержи, включая статус участника боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что речь идет как о кадровых военных, так и о добровольцах, контрактниках, мобилизованных гражданах и правоохранителях, которые учувствуют в спецоперации на Украине. Встреча Путина и ЭрдоганаТурция дистанцируется от Украины и стремится продемонстрировать свою невключенность в российско-украинский конфликт вопреки позиции НАТО и настроениям коллективного Запада. Такое мнение выразил политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя итоги переговоров российского и турецкого лидеров в Сочи.Выборы в освобожденных регионахЗавершилось голосование на экстерриториальных участках, открытых в регионах России для жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народной республик. По данным Центризбиркома, за время работы участков в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы о нарушении. Больше всего избирателей проголосовали в Донецкой Народной Республике. Там выбирали депутатов Народного совета ДНР и депутатов Донецкого городского совета, явка избирателей составила соответственно 42,22% и 42,72%. В ЛНР также избирали депутатов регионального парламента и совета городского округа Луганска, на выборах проголосовали соответственно 23,65 и 0,46%. В Запорожской области явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 21,86 %. В Херсонской области выбирают депутатов областной думы, и свой выбор сделали уже 43,39% голосующих. Переименование ИндииПравительство Индии под руководством премьера Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат, сообщило издание Times Now со ссылкой на высокопоставленный источник в индийском Кабмине. По данным ресурса, вопрос планируется к рассмотрению во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Также сообщается, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии уже направлены с подписью "Президент Бхарата" вместо обычного "Президент Индии".
https://crimea.ria.ru/20230905/putin-zapad-postavil-vo-glave-ukrainy-evreya-chtoby-prikryt-natsizm-1131185452.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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главное за день, индия, в мире, бхарат, политика, новости, россия, новости сво, новые регионы россии
Главные события и заявления дня: 5 сентября

Главные события и заявления вторника, 5 сентября

22:31 05.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов", уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ и сотни украинских боевиков. Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы РФ. Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО и потери противника. Путин поручил обеспечить равные права всем участникам спецоперации. Переговоры Путина и Эрдогана: что дали понять Украине. ДНР лидирует по явке избирателей на досрочных выборах. Индию хотят официально переименовать.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военные за сутки перехватили более двух десятков украинских реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 33 вражеских беспилотника. Кроме того, отражены десятки атак на разных фронтах, уничтожены сотник боевиков, поражены пункты управления ВСУ в районе Угледара и донецкой Раздоловки, живая сила и военная техника противника в 132-х районах.
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Первомайского.

Атаки дронов на регионы РФ

В ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах России. По данным Минобороны, около трех часов ночи украинских беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты на территории РФ, силы ПВО уничтожили его над территорией Калужской области. Кроме того, утром 5 сентября БПЛА уничтожили над территорией Истринского района Московской области. Еще один беспилотник самолетного типа перехватили в Тверской области.
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Потери ВСУ и сложные направления

Самая напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
При этом ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей, потери противника превысили 66 тысяч человек.
Также российские системы противовоздушной обороны продолжают уничтожать поставленные Киеву западные боеприпасы и беспилотники: за месяц сбили 159 HIMARS, 13 крылатых ракет и тысячу БПЛА противника.

Равные права для участников СВО

Все участники специальной военной операции должны иметь равные права на льготы и меры господдержи, включая статус участника боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что речь идет как о кадровых военных, так и о добровольцах, контрактниках, мобилизованных гражданах и правоохранителях, которые учувствуют в спецоперации на Украине.

Встреча Путина и Эрдогана

Турция дистанцируется от Украины и стремится продемонстрировать свою невключенность в российско-украинский конфликт вопреки позиции НАТО и настроениям коллективного Запада. Такое мнение выразил политолог, замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя итоги переговоров российского и турецкого лидеров в Сочи.
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Выборы в освобожденных регионах

Завершилось голосование на экстерриториальных участках, открытых в регионах России для жителей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народной республик. По данным Центризбиркома, за время работы участков в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы о нарушении. Больше всего избирателей проголосовали в Донецкой Народной Республике.
Там выбирали депутатов Народного совета ДНР и депутатов Донецкого городского совета, явка избирателей составила соответственно 42,22% и 42,72%. В ЛНР также избирали депутатов регионального парламента и совета городского округа Луганска, на выборах проголосовали соответственно 23,65 и 0,46%. В Запорожской области явка на выборах депутатов Законодательного собрания составила 21,86 %. В Херсонской области выбирают депутатов областной думы, и свой выбор сделали уже 43,39% голосующих.

Переименование Индии

Правительство Индии под руководством премьера Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат, сообщило издание Times Now со ссылкой на высокопоставленный источник в индийском Кабмине. По данным ресурса, вопрос планируется к рассмотрению во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября. Также сообщается, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии уже направлены с подписью "Президент Бхарата" вместо обычного "Президент Индии".
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