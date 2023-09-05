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Индию хотят официально переименовать - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Индию хотят официально переименовать
Индию хотят официально переименовать - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Индию хотят официально переименовать
Правительство Индии под руководством премьера Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T16:36
2023-09-05T16:36
индия
в мире
политика
новости
нарендра моди
бхарат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Правительство Индии под руководством премьера Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Об этом сообщает издание Times Now со ссылкой на высокопоставленный источник в индийском Кабмине. По данным ресурса, вопрос планируется к рассмотрению во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.Со ссылкой на лидера Конгресса Джайрама Рамеша, также сообщается, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии уже направлены с подписью "Президент Бхарата" вместо обычного "Президент Индии".В соответствии с конституцией Индии, в стране официальными являются два языка: английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди — Бхарат.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные инвестиции: Индия хочет вложить в Крым 5 млн долларовИндия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе ЛуныПутин поздравил Индию с успешной посадкой "Чандраян-3" на Луну
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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индия, в мире, политика, новости, нарендра моди, бхарат
Индию хотят официально переименовать

Times Now: власти Индии хотят официально переименовать страну в Бхарат

16:36 05.09.2023
 
© РИА Новости . Юрий Сомов / Перейти в фотобанкИндия. Архивное фото
Индия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Юрий Сомов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Правительство Индии под руководством премьера Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Об этом сообщает издание Times Now со ссылкой на высокопоставленный источник в индийском Кабмине.
По данным ресурса, вопрос планируется к рассмотрению во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.
Со ссылкой на лидера Конгресса Джайрама Рамеша, также сообщается, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии уже направлены с подписью "Президент Бхарата" вместо обычного "Президент Индии".
В соответствии с конституцией Индии, в стране официальными являются два языка: английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди — Бхарат.
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ИндияВ миреПолитикаНовостиНарендра МодиБхарат
 
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