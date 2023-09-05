https://crimea.ria.ru/20230905/indiyu-khotyat-ofitsialno-pereimenovat-1131182886.html

Индию хотят официально переименовать

Индию хотят официально переименовать - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Индию хотят официально переименовать

Правительство Индии под руководством премьера Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T16:36

2023-09-05T16:36

2023-09-05T16:36

индия

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политика

новости

нарендра моди

бхарат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Правительство Индии под руководством премьера Нарендры Моди может принять резолюцию об изменении официального названия страны на Бхарат. Об этом сообщает издание Times Now со ссылкой на высокопоставленный источник в индийском Кабмине. По данным ресурса, вопрос планируется к рассмотрению во время специальной сессии парламента, запланированной на 18-22 сентября.Со ссылкой на лидера Конгресса Джайрама Рамеша, также сообщается, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии уже направлены с подписью "Президент Бхарата" вместо обычного "Президент Индии".В соответствии с конституцией Индии, в стране официальными являются два языка: английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди — Бхарат.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные инвестиции: Индия хочет вложить в Крым 5 млн долларовИндия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе ЛуныПутин поздравил Индию с успешной посадкой "Чандраян-3" на Луну

индия

бхарат

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индия, в мире, политика, новости, нарендра моди, бхарат