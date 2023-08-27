https://crimea.ria.ru/20230827/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-27-avgusta-1130986111.html
Главные события и заявления дня: 27 августа
Главные события и заявления дня: 27 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Главные события и заявления дня: 27 августа
СК России подтвердил гибель Пригожина в результате крушения самолета в Тверской области. Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T22:31
2023-08-27T22:31
2023-08-27T22:31
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. СК России подтвердил гибель Пригожина в результате крушения самолета в Тверской области. Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области. Пожары и взрывы в Румынии: двое погибших, десятки пострадавших. Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области. Истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. В Севастополе 208 курсантов Нахимовского училища приняли присягу на верность Родине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель Пригожина подтвердили в СКПо результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Об этом сообщили в СК РФ.Частный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.Атака беспилотников на Курскую и Брянскую областиНочью и утром в воскресенье киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Курскую и Брянскую области. Как сообщили в Минобороны РФ, два БПЛА были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета.Удар по аэродрому в Киевской областиВ воскресенье ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области, сообщили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули: цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.За прошедшие сутки российские военные отразили 21 атаку ВСУ на четырех направлениях, общие потери врага за сутки составили почти 800 человек.Взрывы на АЗС в Румынии: число жертв вырослоЧисло погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны Раеда Арафата.По его информации, первым погиб мужчина, у которого случился сердечный приступ. Второй скончалась его жена, у женщины было обожжено 95% поверхности тела.В субботу, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов. Сообщалось о 58 пострадавших и одном погибшем. По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.Американский беспилотник над Черным моремРоссийский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в воскресенье российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Чтобы ее идентифицировать и не допустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель Су-30.Клятва на верность РодинеВ Севастополе 208 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова приняли присягу на верность Родине. Будущих офицеров и мичманов поздравил командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов.В своем обращении к курсантам он призвал помнить, как в годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды до конца оставались верными военной присяге и, не щадя собственной жизни, победили фашизм, отстояв будущее страны.
https://crimea.ria.ru/20230827/odin-mirnyy-zhitel-pogib-i-shestero-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodchiny--1130981303.html
https://crimea.ria.ru/20230827/kontrnastuplenie-vsu-v-2024-godu-na-chto-rasschityvaet-kiev-1130980650.html
https://crimea.ria.ru/20230827/chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-v-sevastopole-nikakikh-kostrov-1130979088.html
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https://crimea.ria.ru/20230827/v-krymu-tysyachi-detey-privetstvovali-dvukh-geroev-svo--1130986252.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. СК России подтвердил гибель Пригожина в результате крушения самолета в Тверской области. Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области. Пожары и взрывы в Румынии: двое погибших, десятки пострадавших. Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области. Истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. В Севастополе 208 курсантов Нахимовского училища приняли присягу на верность Родине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Гибель Пригожина подтвердили в СК
По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Об этом сообщили
в СК РФ.
Частный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение
в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.
Атака беспилотников на Курскую и Брянскую области
Ночью и утром в воскресенье киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками
Курскую и Брянскую области. Как сообщили в Минобороны РФ, два БПЛА были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.
По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом
, также поврежден корпус факультета аграрного университета.
"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на ул. Карла Маркса. Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал", - написал глава региона в свое ТГ-канале.
Удар по аэродрому в Киевской области
В воскресенье ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар
высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области, сообщили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули: цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
За прошедшие сутки российские военные отразили 21 атаку ВСУ на четырех направлениях, общие потери врага за сутки составили почти 800 человек.
Взрывы на АЗС в Румынии: число жертв выросло
Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны Раеда Арафата.
По его информации, первым погиб мужчина, у которого случился сердечный приступ. Второй скончалась его жена, у женщины было обожжено 95% поверхности тела.
В субботу, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва
с разницей в несколько часов. Сообщалось о 58 пострадавших и одном погибшем. По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.
Американский беспилотник над Черным морем
По данным ведомства, в воскресенье российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Чтобы ее идентифицировать и не допустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель Су-30.
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА MQ-9A "Reaper" ВВС США. При приближении российского истребителя иностранный разведывательный беспилотник выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Клятва на верность Родине
В Севастополе 208 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова приняли присягу на верность Родине
. Будущих офицеров и мичманов поздравил командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов.
В своем обращении к курсантам он призвал помнить, как в годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды до конца оставались верными военной присяге и, не щадя собственной жизни, победили фашизм, отстояв будущее страны.