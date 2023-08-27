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Главные события и заявления дня: 27 августа

Главные события и заявления дня: 27 августа - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Главные события и заявления дня: 27 августа

СК России подтвердил гибель Пригожина в результате крушения самолета в Тверской области. Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T22:31

2023-08-27T22:31

2023-08-27T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. СК России подтвердил гибель Пригожина в результате крушения самолета в Тверской области. Два украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области. Пожары и взрывы в Румынии: двое погибших, десятки пострадавших. Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области. Истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем. В Севастополе 208 курсантов Нахимовского училища приняли присягу на верность Родине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель Пригожина подтвердили в СКПо результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Об этом сообщили в СК РФ.Частный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.Атака беспилотников на Курскую и Брянскую областиНочью и утром в воскресенье киевский режим предпринял очередную попытку атаковать беспилотниками Курскую и Брянскую области. Как сообщили в Минобороны РФ, два БПЛА были обнаружены и уничтожены дежурными средствами ПВО.По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом, также поврежден корпус факультета аграрного университета.Удар по аэродрому в Киевской областиВ воскресенье ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населенного пункта Пинчуки Киевской области, сообщили в Минобороны.В ведомстве подчеркнули: цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.За прошедшие сутки российские военные отразили 21 атаку ВСУ на четырех направлениях, общие потери врага за сутки составили почти 800 человек.Взрывы на АЗС в Румынии: число жертв вырослоЧисло погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны Раеда Арафата.По его информации, первым погиб мужчина, у которого случился сердечный приступ. Второй скончалась его жена, у женщины было обожжено 95% поверхности тела.В субботу, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов. Сообщалось о 58 пострадавших и одном погибшем. По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.Американский беспилотник над Черным моремРоссийский истребитель Су-30 сопроводил американский БПЛА Reaper над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в воскресенье российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Черного моря приближающуюся к границе РФ воздушную цель. Чтобы ее идентифицировать и не допустить нарушения границы, в воздух подняли истребитель Су-30.Клятва на верность РодинеВ Севастополе 208 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова приняли присягу на верность Родине. Будущих офицеров и мичманов поздравил командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов.В своем обращении к курсантам он призвал помнить, как в годы Великой Отечественной войны наши деды и прадеды до конца оставались верными военной присяге и, не щадя собственной жизни, победили фашизм, отстояв будущее страны.

https://crimea.ria.ru/20230827/odin-mirnyy-zhitel-pogib-i-shestero-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodchiny--1130981303.html

https://crimea.ria.ru/20230827/kontrnastuplenie-vsu-v-2024-godu-na-chto-rasschityvaet-kiev-1130980650.html

https://crimea.ria.ru/20230827/chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-v-sevastopole-nikakikh-kostrov-1130979088.html

https://crimea.ria.ru/20230827/perezagruzka-kontrnastupleniya-vsu-v-2024-godu-chto-obsuzhdayut-v-nato-1130977281.html

https://crimea.ria.ru/20230827/v-krymu-tysyachi-detey-privetstvovali-dvukh-geroev-svo--1130986252.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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