https://crimea.ria.ru/20230827/sk-podtverdil-gibel-prigozhina-1130980421.html

СК подтвердил гибель Пригожина

СК подтвердил гибель Пригожина - РИА Новости Крым, 27.08.2023

СК подтвердил гибель Пригожина

По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области установлены, они... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T13:38

2023-08-27T13:38

2023-08-27T13:50

евгений пригожин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крушение самолета в тверской области

новости

чвк "вагнер"

тверская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Об этом сообщили в СК РФ.Частный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.25 августа в СК РФ сообщили, что на месте авиакатастрофы, в которой предположительно погиб основатель "Вагнера" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, обнаружили тела всех десятерых погибших и бортовые самописцы.По поводу гибели Пригожина уже высказано множество версий. Предположения, озвученные на Западе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью".Читайте также на РИА Новости Крым:Чем известен Евгений Пригожин: биографияПутин прокомментировал крушение самолета ПригожинаКиев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский

тверская область

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евгений пригожин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крушение самолета в тверской области, новости, чвк "вагнер", тверская область