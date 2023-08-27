https://crimea.ria.ru/20230827/sk-podtverdil-gibel-prigozhina-1130980421.html
СК подтвердил гибель Пригожина
СК подтвердил гибель Пригожина - РИА Новости Крым, 27.08.2023
СК подтвердил гибель Пригожина
По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области установлены, они... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T13:38
2023-08-27T13:38
2023-08-27T13:50
евгений пригожин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крушение самолета в тверской области
новости
чвк "вагнер"
тверская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Об этом сообщили в СК РФ.Частный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.25 августа в СК РФ сообщили, что на месте авиакатастрофы, в которой предположительно погиб основатель "Вагнера" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, обнаружили тела всех десятерых погибших и бортовые самописцы.По поводу гибели Пригожина уже высказано множество версий. Предположения, озвученные на Западе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью".Читайте также на РИА Новости Крым:Чем известен Евгений Пригожин: биографияПутин прокомментировал крушение самолета ПригожинаКиев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский
тверская область
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евгений пригожин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крушение самолета в тверской области, новости, чвк "вагнер", тверская область
СК подтвердил гибель Пригожина
СК России подтвердил гибель Пригожина в результате крушения самолета в Тверской области
13:38 27.08.2023 (обновлено: 13:50 27.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. По результатам экспертиз личности всех 10 погибших при крушении самолета основателя "Вагнера" Евгения Пригожина в Тверской области установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Об этом сообщили в СК РФ.
"В рамках уголовного дела о крушении самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", - сообщила руководитель управления взаимодействия со СМИ Светлана Петренко.
Частный самолет Евгения Пригожина, на борту которого находилось семеро пассажиров и три члена экипажа, потерпел крушение
в Тверской области 23 августа.
По данным Росавиации, на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев. Члены экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов, бортпроводник Кристина Распопова.
25 августа в СК РФ сообщили, что на месте авиакатастрофы, в которой предположительно погиб основатель "Вагнера" Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, обнаружили тела всех десятерых погибших и бортовые самописцы.
По поводу гибели Пригожина уже высказано множество версий. Предположения, озвученные на Западе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал
спекуляциями и "абсолютной ложью".
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