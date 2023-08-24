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Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский

Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский - РИА Новости Крым, 24.08.2023

Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T16:11

2023-08-24T16:11

2023-08-24T16:11

крушение самолета в тверской области

евгений пригожин

происшествия

тверская область

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.ЧП произошло накануне вечером вблизи Куженкино Тверской области. Упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Росавиация представила список пассажиров, среди которых значился Евгений Пригожин.Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Правоохранители назначили все необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.Хвостовая часть самолета обнаружена в нескольких десятках метров от жилых домов, недалеко от проезжей части. Сейчас на месте работают силовые структуры, территория оцеплена.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолетаКрушение самолета в Тверской области - что известно к этому часуЧем известен Евгений Пригожин: биография

тверская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение самолета в тверской области, евгений пригожин, происшествия, тверская область, владимир зеленский (президент украины)