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Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский
Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский - РИА Новости Крым, 24.08.2023
Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T16:11
2023-08-24T16:11
2023-08-24T16:11
крушение самолета в тверской области
евгений пригожин
происшествия
тверская область
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.ЧП произошло накануне вечером вблизи Куженкино Тверской области. Упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Росавиация представила список пассажиров, среди которых значился Евгений Пригожин.Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Правоохранители назначили все необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.Хвостовая часть самолета обнаружена в нескольких десятках метров от жилых домов, недалеко от проезжей части. Сейчас на месте работают силовые структуры, территория оцеплена.Читайте также на РИА Новости Крым:Пригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолетаКрушение самолета в Тверской области - что известно к этому часуЧем известен Евгений Пригожин: биография
тверская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крушение самолета в тверской области, евгений пригожин, происшествия, тверская область, владимир зеленский (президент украины)
Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина – Зеленский
Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом Пригожина, заявил Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к инциденту с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает РИА Новости.
"Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение", - сказал Зеленский на брифинге.
ЧП произошло накануне вечером вблизи Куженкино Тверской области. Упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек, по предварительной информации, погибли. Росавиация представила список пассажиров, среди которых значился Евгений Пригожин.
Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Правоохранители назначили все необходимые судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.
Хвостовая часть самолета обнаружена в нескольких десятках метров от жилых домов, недалеко от проезжей части. Сейчас на месте работают силовые структуры, территория оцеплена.
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