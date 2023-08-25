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В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина
В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина - РИА Новости Крым, 25.08.2023
В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью" выдвигаемые на Западе версии авиакатастрофы, в которой,... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T13:55
2023-08-25T13:55
2023-08-25T13:59
евгений пригожин
кремль
дмитрий песков
новости
чвк "вагнер"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью" выдвигаемые на Западе версии авиакатастрофы, в которой, предположительно, погиб основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Представитель Кремля добавил, что на данный момент результатов экспертиз, в том числе генетической, пока нет. Как только они будут готовы к опубликованию, их обнародуют.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расследование причин авиакатастрофы с самолетом Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Также он отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" внесли существенный вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, и этот факт не может быть предан забвению.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к этой авиакатастрофе.23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительной информации, на борту находились 10 человек, все они погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем известен Евгений Пригожин: биографияПригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолетаСК и Росавиация расследуют ЧП с самолетом в Тверской области
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евгений пригожин, кремль, дмитрий песков, новости, чвк "вагнер"
В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина
Песков назвал ложью озвучиваемые на Западе версии причин катастрофы самолета Пригожина
13:55 25.08.2023 (обновлено: 13:59 25.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью" выдвигаемые на Западе версии авиакатастрофы, в которой, предположительно, погиб основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Сейчас, естественно, вокруг этой катастрофы и вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с известного угла. Все это ложь абсолютная", - цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля добавил, что на данный момент результатов экспертиз, в том числе генетической, пока нет. Как только они будут готовы к опубликованию, их обнародуют.
Ранее президент России Владимир Путин заявил
, что расследование причин авиакатастрофы с самолетом Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Также он отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" внесли существенный вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, и этот факт не может быть предан забвению.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил
, что Киев не имеет отношения к этой авиакатастрофе.
23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительной информации, на борту находились 10 человек, все они погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области.
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