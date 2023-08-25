https://crimea.ria.ru/20230825/v-kremle-prokommentirovali-ozvuchivaemye-zapadom-versii-gibeli-prigozhina-1130947549.html

В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина

В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина - РИА Новости Крым, 25.08.2023

В Кремле прокомментировали озвучиваемые Западом версии гибели Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью" выдвигаемые на Западе версии авиакатастрофы, в которой,... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T13:55

2023-08-25T13:55

2023-08-25T13:59

евгений пригожин

кремль

дмитрий песков

новости

чвк "вагнер"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал спекуляциями и "абсолютной ложью" выдвигаемые на Западе версии авиакатастрофы, в которой, предположительно, погиб основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.Представитель Кремля добавил, что на данный момент результатов экспертиз, в том числе генетической, пока нет. Как только они будут готовы к опубликованию, их обнародуют.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расследование причин авиакатастрофы с самолетом Пригожина будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Также он отметил, что командиры и бойцы группы "Вагнер" внесли существенный вклад в общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, и этот факт не может быть предан забвению.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к этой авиакатастрофе.23 августа в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительной информации, на борту находились 10 человек, все они погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин. Также ведомство сообщало, что самолет, разбившийся в Тверской области, принадлежал ООО "МНТ-Аэро", которое специализируется на бизнес-перевозках.Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем известен Евгений Пригожин: биографияПригожин был на борту разбившегося в Тверской области самолетаСК и Росавиация расследуют ЧП с самолетом в Тверской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений пригожин, кремль, дмитрий песков, новости, чвк "вагнер"