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Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу

Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу

на газовой АЗС в Румынии пострадали 58 человек, один погиб. Об этом сообщает генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T09:48

2023-08-27T09:48

2023-08-27T10:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В результате взрывов и пожара на газовой АЗС в Румынии пострадали 58 человек, один погиб. Об этом сообщает генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны.Взрывы на АЗС в РумынииНакануне вечером, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда, на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов.Первый взрыв раздался около 19.30. Предварительно глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщал, что один человек погиб и более 30 пострадали. Большая часть пострадавших – пожарные, приехавшие на борьбу с огнем, который перекинулся на стоявшую рядом цистерну с газом, и она взорвалась спустя полтора часа. Ближе к полуночи стало известно о еще двух произошедших взрывах.Из зоны риска радиусом 700 метров эвакуировали свыше трех тысяч человек. Власти и службы создали совместный антикризисный штаб, к которому привлекли экспертов министерства окружающей среды: они следят за качеством воздуха.Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и неотложной помощи в данный момент является приоритетной задачей, а как только ситуация стабилизируется, "необходимо оперативно начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены закон и правила".Около 2 часов ночи пресс-служба уездного инспектората по ЧС сообщила, что пожар на АЗС локализован, угроза распространения огня ликвидирована.Утром 27 августа в инспекторате по ЧС Румынии сообщили, что число жертв ЧП возросло до 58, в их числе 43 сотрудника МВД, из которых 39 являются пожарными, двое – полицейскими и еще двое – жандармами. В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека. Некоторых раненых отправят в Италию и Бельгию.По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.Пожар на складе пластмассПо данным инспектората по чрезвычайным ситуациям города Дымбовицы, "информации о жертвах нет". Пожарные заверили, что огонь с горящего склада не перекинется на соседние здания. Также, по их данным, два ЧП между собой не связаны.*соцсеть запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимКрупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, румыния, пожар, в мире, новости