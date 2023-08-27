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Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу
Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу
на газовой АЗС в Румынии пострадали 58 человек, один погиб. Об этом сообщает генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T09:48
2023-08-27T10:00
происшествия
румыния
пожар
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В результате взрывов и пожара на газовой АЗС в Румынии пострадали 58 человек, один погиб. Об этом сообщает генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны.Взрывы на АЗС в РумынииНакануне вечером, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда, на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов.Первый взрыв раздался около 19.30. Предварительно глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщал, что один человек погиб и более 30 пострадали. Большая часть пострадавших – пожарные, приехавшие на борьбу с огнем, который перекинулся на стоявшую рядом цистерну с газом, и она взорвалась спустя полтора часа. Ближе к полуночи стало известно о еще двух произошедших взрывах.Из зоны риска радиусом 700 метров эвакуировали свыше трех тысяч человек. Власти и службы создали совместный антикризисный штаб, к которому привлекли экспертов министерства окружающей среды: они следят за качеством воздуха.Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и неотложной помощи в данный момент является приоритетной задачей, а как только ситуация стабилизируется, "необходимо оперативно начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены закон и правила".Около 2 часов ночи пресс-служба уездного инспектората по ЧС сообщила, что пожар на АЗС локализован, угроза распространения огня ликвидирована.Утром 27 августа в инспекторате по ЧС Румынии сообщили, что число жертв ЧП возросло до 58, в их числе 43 сотрудника МВД, из которых 39 являются пожарными, двое – полицейскими и еще двое – жандармами. В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека. Некоторых раненых отправят в Италию и Бельгию.По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.Пожар на складе пластмассПо данным инспектората по чрезвычайным ситуациям города Дымбовицы, "информации о жертвах нет". Пожарные заверили, что огонь с горящего склада не перекинется на соседние здания. Также, по их данным, два ЧП между собой не связаны.*соцсеть запрещена в РФ как экстремистскаяЧитайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимКрупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
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происшествия, румыния, пожар, в мире, новости
Пожары и взрывы в Румынии: что известно к данному часу

При взрывах на АЗС в Румынии пострадали 58 человек

09:48 27.08.2023 (обновлено: 10:00 27.08.2023)
 
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUПожар на газовой АЗС в деревне Креведия, Румыния
Пожар на газовой АЗС в деревне Креведия, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В результате взрывов и пожара на газовой АЗС в Румынии пострадали 58 человек, один погиб. Об этом сообщает генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям страны.

Взрывы на АЗС в Румынии

Накануне вечером, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда, на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов.
"Пострадали 58 человек, один из них погиб (от сердечного приступа, без ожогов)", – говорится в сообщении инспектората в социальной сети Facebook*.
Первый взрыв раздался около 19.30. Предварительно глава Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Раед Арафат сообщал, что один человек погиб и более 30 пострадали. Большая часть пострадавших – пожарные, приехавшие на борьбу с огнем, который перекинулся на стоявшую рядом цистерну с газом, и она взорвалась спустя полтора часа. Ближе к полуночи стало известно о еще двух произошедших взрывах.
Из зоны риска радиусом 700 метров эвакуировали свыше трех тысяч человек. Власти и службы создали совместный антикризисный штаб, к которому привлекли экспертов министерства окружающей среды: они следят за качеством воздуха.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и неотложной помощи в данный момент является приоритетной задачей, а как только ситуация стабилизируется, "необходимо оперативно начать расследование, чтобы выяснить, были ли нарушены закон и правила".
Около 2 часов ночи пресс-служба уездного инспектората по ЧС сообщила, что пожар на АЗС локализован, угроза распространения огня ликвидирована.
Утром 27 августа в инспекторате по ЧС Румынии сообщили, что число жертв ЧП возросло до 58, в их числе 43 сотрудника МВД, из которых 39 являются пожарными, двое – полицейскими и еще двое – жандармами. В различные отделения медучреждений были госпитализированы 54 человека. Некоторых раненых отправят в Италию и Бельгию.
По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.

Пожар на складе пластмасс

В первом часу ночи 27 августа стало известно, что в 20 км от загоревшейся АЗС вспыхнул пожар на складе пластмасс, рядом с оружейным заводом.
По данным инспектората по чрезвычайным ситуациям города Дымбовицы, "информации о жертвах нет". Пожарные заверили, что огонь с горящего склада не перекинется на соседние здания. Также, по их данным, два ЧП между собой не связаны.
*соцсеть запрещена в РФ как экстремистская
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