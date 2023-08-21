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Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями
Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями
Крупный пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье, огонь охватил 3 тысячи кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 21.08.2023
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
подмосковье
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье, огонь охватил 3 тысячи кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Сигнал о возгорании в административно-складском здании поступил в МЧС в понедельник утром. На место происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. К 10 утра площадь пожара составляла около 1,5 тысячи "квадратов", спустя час она увеличилась вдвое.В ликвидации возгорания задействованы более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность спасательные вертолеты Ми-8.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениямиКрупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧППожар в Новороссийском порту - что известно к этому часу
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, подмосковье, пожар, новости
Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями

В Подмосковье горит склад с лакокрасочными изделиями на площади 3 тысячи кв. м.

11:11 21.08.2023
 
© МЧС РоссииПожар в Богородском округе Подмосковья
Пожар в Богородском округе Подмосковья
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье, огонь охватил 3 тысячи кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сигнал о возгорании в административно-складском здании поступил в МЧС в понедельник утром. На место происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. К 10 утра площадь пожара составляла около 1,5 тысячи "квадратов", спустя час она увеличилась вдвое.
"Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка склада, поскольку внутри находятся лакокрасочные изделия, кроме того сложная планировка здания. Сейчас площадь пожара составляет 3000 кв. м", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В ликвидации возгорания задействованы более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность спасательные вертолеты Ми-8.
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