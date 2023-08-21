https://crimea.ria.ru/20230821/krupnyy-pozhar-v-podmoskove--gorit-sklad-s-lakokrasochnymi-izdeliyami-1130841380.html

Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями

Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Крупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями

Крупный пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье, огонь охватил 3 тысячи кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T11:11

2023-08-21T11:11

2023-08-21T11:11

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

подмосковье

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Крупный пожар произошел на складе с лакокрасочными изделиями в Подмосковье, огонь охватил 3 тысячи кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Сигнал о возгорании в административно-складском здании поступил в МЧС в понедельник утром. На место происшествия оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. К 10 утра площадь пожара составляла около 1,5 тысячи "квадратов", спустя час она увеличилась вдвое.В ликвидации возгорания задействованы более 130 специалистов и 38 единиц техники. Также приведены в готовность спасательные вертолеты Ми-8.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Подмосковье: горит склад с удобрениямиКрупный пожар на складе Ozon в Подмосковье: погибший, раненые, причины ЧППожар в Новороссийском порту - что известно к этому часу

подмосковье

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, подмосковье, пожар, новости