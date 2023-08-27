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Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло
Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло
Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T14:53
2023-08-27T14:53
румыния
взрыв
новости
в мире
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны Раеда Арафата.В субботу, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов. Сообщалось о 58 пострадавших и одном погибшем. По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.Он уточнил, что у женщины было обожжено 95% поверхности тела.Из зоны риска радиусом 700 метров были эвакуированы свыше трех тысяч человек. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в данный момент приоритетной задачей является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и неотложной помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимКрупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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румыния, взрыв, новости, в мире, происшествия, пожар
Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло

Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до двух

14:53 27.08.2023
 
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCUРумынские пожарные работают на месте пожара в результате взрывов на АЗС в Румынии
Румынские пожарные работают на месте пожара в результате взрывов на АЗС в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023 / DANIEL MIHAILESCU
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны Раеда Арафата.
В субботу, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов. Сообщалось о 58 пострадавших и одном погибшем. По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.
"Сейчас коллеги из Флоряски (больница в Бухаресте - ред.) подтвердили еще одну смерть. Первым погиб мужчина, который не обгорел, у него был сердечный приступ. Сейчас мы говорим о первой смерти от ожогов. Она жена того, кто скончался вчера", - заявил Арафат журналистам.
Он уточнил, что у женщины было обожжено 95% поверхности тела.
Из зоны риска радиусом 700 метров были эвакуированы свыше трех тысяч человек. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в данный момент приоритетной задачей является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и неотложной помощи.
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