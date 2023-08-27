https://crimea.ria.ru/20230827/chislo-pogibshikh-ot-vzryvov-na-azs-v-rumynii-vyroslo-1130981630.html

Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло

Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло - РИА Новости Крым, 27.08.2023

Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло

Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T14:53

2023-08-27T14:53

2023-08-27T14:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны Раеда Арафата.В субботу, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов. Сообщалось о 58 пострадавших и одном погибшем. По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.Он уточнил, что у женщины было обожжено 95% поверхности тела.Из зоны риска радиусом 700 метров были эвакуированы свыше трех тысяч человек. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в данный момент приоритетной задачей является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и неотложной помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимКрупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП

румыния

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, взрыв, новости, в мире, происшествия, пожар