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Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло
Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло - РИА Новости Крым, 27.08.2023
Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло
Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T14:53
2023-08-27T14:53
2023-08-27T14:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии увеличилось до двух, Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД страны Раеда Арафата.В субботу, 26 августа, в 13 км от столицы Румынии – Бухареста, в городе Креведия Дымбовицкого уезда на заправке сжиженного нефтяного газа произошли четыре взрыва с разницей в несколько часов. Сообщалось о 58 пострадавших и одном погибшем. По факту взрывов на АЗС генпрокуратура Румынии завела уголовное дело.Он уточнил, что у женщины было обожжено 95% поверхности тела.Из зоны риска радиусом 700 метров были эвакуированы свыше трех тысяч человек. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в данный момент приоритетной задачей является предоставление пострадавшим всей необходимой поддержки и неотложной помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимКрупный пожар в Подмосковье – горит склад с лакокрасочными изделиями Пожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧП
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румыния, взрыв, новости, в мире, происшествия, пожар
Число погибших от взрывов на АЗС в Румынии выросло
Число погибших в результате взрывов на АЗС в Румынии выросло до двух