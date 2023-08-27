https://crimea.ria.ru/20230827/v-sevastopole-prinyali-prisyagu-208-buduschikh-ofitserov-i-michmanov-1130984535.html

В Севастополе приняли присягу 208 будущих офицеров и мичманов

В Севастополе приняли присягу 208 будущих офицеров и мичманов - РИА Новости Крым, 27.08.2023

В Севастополе приняли присягу 208 будущих офицеров и мичманов

В Севастополе клятву на верность России принесли 208 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. Будущих офицеров и... РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T18:57

2023-08-27T18:57

2023-08-27T18:57

севастополь

виктор соколов

чф рф (черноморский флот российской федерации)

черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе клятву на верность России принесли 208 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. Будущих офицеров и мичманов поздравил командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов. В своем обращении к курсантам он призвал помнить, что им предстоит "встать на командирские мостики кораблей и управлять современным оружием, надежно защищая народ России".В свою очередь начальник училища Александр Гринкевич, выступая перед личным составом, потребовал от всех и каждого "глубокого понимания личной ответственности за защиту Отечества". Контр-адмирал призвал курсантов добросовестно учиться и добиться мастерского владения боевой техникой и оружием" А также акцентировал внимание на дисциплине, организованности и высокой морально-психологической готовности к трудностям.Курсантов также поздравили ветераны ВМФ, представители Совета Федерации и Государственной Думы России, местные власти, духовенство и родственники первокурсников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВОПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова, армия и флот, общество, новости крыма, крым