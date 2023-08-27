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В Севастополе приняли присягу 208 будущих офицеров и мичманов
В Севастополе приняли присягу 208 будущих офицеров и мичманов - РИА Новости Крым, 27.08.2023
В Севастополе приняли присягу 208 будущих офицеров и мичманов
В Севастополе клятву на верность России принесли 208 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. Будущих офицеров и... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T18:57
2023-08-27T18:57
2023-08-27T18:57
севастополь
виктор соколов
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе клятву на верность России принесли 208 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. Будущих офицеров и мичманов поздравил командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов. В своем обращении к курсантам он призвал помнить, что им предстоит "встать на командирские мостики кораблей и управлять современным оружием, надежно защищая народ России".В свою очередь начальник училища Александр Гринкевич, выступая перед личным составом, потребовал от всех и каждого "глубокого понимания личной ответственности за защиту Отечества". Контр-адмирал призвал курсантов добросовестно учиться и добиться мастерского владения боевой техникой и оружием" А также акцентировал внимание на дисциплине, организованности и высокой морально-психологической готовности к трудностям.Курсантов также поздравили ветераны ВМФ, представители Совета Федерации и Государственной Думы России, местные власти, духовенство и родственники первокурсников.Читайте также на РИА Новости Крым:"Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВОПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"В Севастополе гражданских моряков признали участниками СВО – закон
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севастополь, виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова, армия и флот, общество, новости крыма, крым
В Севастополе приняли присягу 208 будущих офицеров и мичманов
В Севастополе 208 курсантов Нахимовского училища приняли присягу на верность Родине
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе клятву на верность России принесли 208 курсантов-первокурсников Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова. Будущих офицеров и мичманов поздравил командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов.
В своем обращении к курсантам он призвал помнить, что им предстоит "встать на командирские мостики кораблей и управлять современным оружием, надежно защищая народ России".
"Сегодня, как никогда раньше, мы должны помнить, как наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, до конца верные военной присяге, не щадя собственной жизни, победили фашизм, отстояв нашу независимость, наше будущее. Вы - наша будущая смена", – цитирует командующего Отдел информационного обеспечения ЧФ.
В свою очередь начальник училища Александр Гринкевич, выступая перед личным составом, потребовал от всех и каждого "глубокого понимания личной ответственности за защиту Отечества". Контр-адмирал призвал курсантов добросовестно учиться и добиться мастерского владения боевой техникой и оружием" А также акцентировал внимание на дисциплине, организованности и высокой морально-психологической готовности к трудностям.
Курсантов также поздравили ветераны ВМФ, представители Совета Федерации и Государственной Думы России, местные власти, духовенство и родственники первокурсников.
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