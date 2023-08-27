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ВС РФ отразили 21 атаку в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 27.08.2023
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ВС РФ отразили 21 атаку в зоне спецоперации
ВС РФ отразили 21 атаку в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 27.08.2023
ВС РФ отразили 21 атаку в зоне спецоперации
Вооруженные силы России отразили 21 атаку ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации, общие потери врага за сутки составили почти 800 человек. Об этом в... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T15:14
2023-08-27T15:04
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 21 атаку ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации, общие потери врага за сутки составили почти 800 человек. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.Только на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток были отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных бригад, а также 68-й егерской бригады ВСУ. Противник пытался прорваться в Харьковской области в районах н. п. Синьковка, в ЛНР, у Новоегоровки и Новоселовского. Потери врага здесь составили до 120-ти человек убитыми и ранеными.На Запорожском направлении ВСУ безуспешно пытались пять раз атаковать силами штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Работино и Успеновки. За сутки противник потерял здесь до 200 украинских военнослужащих.Самые крупные потери у врага – 240 военнослужащих – на Донецком направлении, где он пытался атаковать дважды в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское.Еще три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ российские военные отразили на Краснолиманском направлении, в районе н. п. Червоная Диброва в ЛНР. За сутки противник потерял здесь свыше 80-ти человек.Кроме того, на Южно-Донецком направлении российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Новодонецкое (ДНР) и Приютное (Запорожская область), ликвидировав 130 украинских военнослужащих. Еще около 15 человек уничтожено на Херсонском направлении.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах. Общие потери украинской армии за сутки составили 785 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нанесли удар по аэродрому в Киевской области Бойцы "Днепра" уничтожили позицию ВСУ на Херсонском направлении
https://crimea.ria.ru/20230827/perezagruzka-kontrnastupleniya-vsu-v-2024-godu-chto-obsuzhdayut-v-nato-1130977281.html
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , министерство обороны рф, украина, россия, новости
ВС РФ отразили 21 атаку в зоне спецоперации

Армия России отразила 21 атаку ВСУ на четырех направлениях в зоне СВО

15:14 27.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили 21 атаку ВСУ на четырех направлениях в зоне спецоперации, общие потери врага за сутки составили почти 800 человек. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.
Только на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение суток были отражены 11 атак штурмовых отрядов 43-й, 44-й, 115-й механизированных бригад, а также 68-й егерской бригады ВСУ. Противник пытался прорваться в Харьковской области в районах н. п. Синьковка, в ЛНР, у Новоегоровки и Новоселовского. Потери врага здесь составили до 120-ти человек убитыми и ранеными.
На Запорожском направлении ВСУ безуспешно пытались пять раз атаковать силами штурмовых групп 116-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Работино и Успеновки. За сутки противник потерял здесь до 200 украинских военнослужащих.
Самые крупные потери у врага – 240 военнослужащих – на Донецком направлении, где он пытался атаковать дважды в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское.
Еще три атаки штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ российские военные отразили на Краснолиманском направлении, в районе н. п. Червоная Диброва в ЛНР. За сутки противник потерял здесь свыше 80-ти человек.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении российская армия нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Новодонецкое (ДНР) и Приютное (Запорожская область), ликвидировав 130 украинских военнослужащих. Еще около 15 человек уничтожено на Херсонском направлении.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах. Общие потери украинской армии за сутки составили 785 человек.
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