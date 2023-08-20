https://crimea.ria.ru/20230820/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-20-avgusta-1130834749.html

Главные события и заявления дня: 20 августа

Главные события и заявления дня: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Главные события и заявления дня: 20 августа

"Луна-25" потерпела крушение. ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки. Украинский беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске. Кмевский режим совершил попытки... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T19:59

2023-08-20T19:59

2023-08-20T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. "Луна-25" потерпела крушение. ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки. Украинский беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске. Кмевский режим совершил попытки беспилотных атак в Ростове и Москве. Зеленский заявил о поставке Украине истребителей F-16.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крушение "Луны-25"20 августа в Роскосмосе заявили о крушении станции"Луна-25". По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны".Уточняется, что 19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 связь с аппаратом прервалась. Поиск 19 и 20 августа результатов не дал.Причины крушения предстоит выяснить межведомственной комиссии, которую уже формируют. Успехи Армии РоссииРоссийские военные уничтожили еще 705 боевиков ВСУ за сутки, отразили десятки вражеских атак на различных участках фронта, попытку прорыва диверсионной группы противника, уничтожили боевую технику противника, вооружения,в том числе иностранные, и вражеские склады с боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Атака на вокзал в КурскеВ ночь на 20 августа беспилотник ВСУ атаковал вокзал в Курске, в результате возник пожар, пострадали пять человек, сообщил в воскресенье губернатор Курской области Роман Старовойт. https://crimea.ria.ru/20230820/bespilotnik-vsu-atakoval-vokzal-v-kurske-postradali-5-chelovek-1130828506.htmlПо данным губернатора, в результате атаки пострадали крыша, фасад, первая платформа. Взрывной волной повреждены зал ожидания и пешеходный тоннель. Факт беспилотной атаки в Курской области расследует Следком России.Попытки беспилотных атак ВСУЗа последние сутки силы ПВО пресекли попытку теракта с помощью БПЛА в Москве и области, также беспилотная атака отражена в Ростовской и Белгородской областях. По словам губернатора Белгородчины Вячеслава Гладкова, ПВО сбили 12 воздушных целей. Позже Минобороны РФ сообщили о сбитом над Белгородской областью БПЛА самолетного типа, затем сообщалось еще о двух сбитых дронах.F-16 для киевского режимаВ воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина договорилась с Нидерландами о поставке 42 истребителей F-16, он уточнил, что обсудил количество самолетов с премьер министром Марком Рютте и добавил, что самолеты доставят после окончания обучения украинских пилотов. В свою очередь Премьер Нидерландов Рютте не подтвердил информацию о количестве истребителей. По его словам, у Амстердама всего 42 самолета и пока точное их число для поставки на Украину еще не определено.

https://crimea.ria.ru/20230820/luna-25-pervaya-lunnaya-stantsiya-v-istorii-sovremennoy-rossii-1130834296.html

https://crimea.ria.ru/20230820/vozrozhdenie-zhemchuzhiny-na-yubk-vosstanovili--1130832411.html

https://crimea.ria.ru/20230820/merzlikin-priyatno-udivlen-stroitelstvom-v-krymu-studii-kinoproizvodstva-1130834559.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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