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"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос
"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос - РИА Новости Крым, 20.08.2023
"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос
По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Об этом сообщает Роскосмос. РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T11:48
2023-08-20T11:48
2023-08-20T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Об этом сообщает Роскосмос.Уточняется, что 19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 связь с аппаратом прервалась. Поиск 19 и 20 августа результатов не дал. Причины крушения предстоит выяснить межведомственной комиссии, которую уже формируют.О нештатной ситуации при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту сообщалось накануне. Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили, что станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты. Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа."Луна-25" должна была стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидалась 21 августа. Главной целью было проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли. Читайте также на РИА Новости Крым: "Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике Полет на Луну: впервые в современной истории России
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первая в истории современной россии миссия на луну, луна, роскосмос, происшествия, космос, россия, новости
"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос
Роскосмос: по предварительным данным "Луна-25" потерпела крушение
11:48 20.08.2023 (обновлено: 12:37 20.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Об этом сообщает Роскосмос.
"По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", - сказано в сообщении.
Уточняется, что 19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 связь с аппаратом прервалась. Поиск 19 и 20 августа результатов не дал.
Причины крушения предстоит выяснить межведомственной комиссии, которую уже формируют.
О нештатной ситуации
при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту сообщалось накануне.
Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили, что станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты. Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа.
"Луна-25" должна была стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидалась 21 августа. Главной целью было проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли.
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