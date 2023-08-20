https://crimea.ria.ru/20230820/po-predvaritelnym-raschetam-luna-25-poterpela-krushenie-1130830866.html

"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос

"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос - РИА Новости Крым, 20.08.2023

"Луна-25" потерпела крушение - Роскосмос

По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Об этом сообщает Роскосмос. РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T11:48

2023-08-20T11:48

2023-08-20T12:37

первая в истории современной россии миссия на луну

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. По предварительным расчетам, станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной. Об этом сообщает Роскосмос.Уточняется, что 19 августа в соответствии с программой полета "Луны-25" была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты. Около 14:57 связь с аппаратом прервалась. Поиск 19 и 20 августа результатов не дал. Причины крушения предстоит выяснить межведомственной комиссии, которую уже формируют.О нештатной ситуации при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту сообщалось накануне. Ранее в субботу в "Роскосмосе" сообщили, что станция "Луна-25" во время полета по орбите Луны провела несколько включений приборов, ученые получили первые научные результаты. Ракета "Союз 2.1б" с отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа."Луна-25" должна была стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидалась 21 августа. Главной целью было проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда. 16 августа российский космический аппарат впервые в истории современной России вышел на орбиту спутника Земли. Читайте также на РИА Новости Крым: "Луна-25": сделаны первые фото обратной стороны лунной поверхности Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике Полет на Луну: впервые в современной истории России

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первая в истории современной россии миссия на луну, луна, роскосмос, происшествия, космос, россия, новости