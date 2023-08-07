https://crimea.ria.ru/20230807/glavnye-novosti-kryma-7-avgusta-1130592872.html
Главные новости Крыма: 7 августа
Главные новости Крыма: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Главные новости Крыма: 7 августа
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту. Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят. В каких районах Крыма выдают... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T23:06
2023-08-07T23:06
2023-08-07T23:06
главное за день
новости крыма
крым
крымский мост
вода в крыму
земля в крыму для участников сво
танкер "сиг"
безопасность республики крым и севастополя
большая севастопольская тропа
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/07/1130593227_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f5cb1c5ac98eab7703b8d5fb6bf8de1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту. Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят. В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО. Сколько воды накопили водохранилища Крыма. Что происходит на атакованном у берегов Крыма танкере. Большую Севастопольскую тропу закрыли для туристов. Обстановка на Крымском мосту: то пусто, то густо. Страшные ДТП в Крыму с погибшими и пострадавшими.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстановка на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуПосле воскресного ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту временно приостановил работа автомобильный пункт пропуска "Джанкой". Транспортные потоки разделили между двумя работающими пунктами пропуска на въезде в Крым. Пассажирские автомобили и рейсовые автобусы направили через пункт пропуска "Армянск", а грузовой транспорт – через пункт пропуска "Перекоп". Трафик на участке старой автодороги Чаплынка – пункт пропуска "Перекоп" очень плотный. Фуры и грузовики идут сплошным потоком. С какими сложностями приходится сталкиваться водителям большегрузов – в видео корреспондентов РИА Новости Крым.Автобусы в Крым через Чонгар и Армянск временно не ходят"С 8 августа временно приостанавливается работа маршрутов до восстановления Чонгарского моста", - говорится в Telegram-канале минтранса Херсонсокй области.Прекращается работа автобусов по маршрутам Геническ — Симферополь, Новотроицк — Симферополь, Новая Каховка — Симферополь, Геническ — Джанкой. При этом маршрут Скадовск — Симферополь продолжит работать в штатном режиме.В каких районах Крыма получают землю участники СВОЗемельные участки участникам СВО выделяют в трех районах Республики Крым: Ленинском, Черноморском и Сакском."Постоянно формируются новые земельные участки, размежевываются и предоставляется участникам СВО, которые подтверждают документами право на получение земельного участка", – сообщил руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Запасов воды из водохранилищ Крыму хватит на годСуммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам июля составил 198 млн кубометров. Этой воды должно хватить примерно на год на фоне снижения притоков."На сегодняшний день у нас объем наполнения около 79%. Это примерно середина между максимальным и средним значением. И хотя, скорее всего, сентябрь – октябрь у нас не будет дождей, воды достаточно. По крайне мере, на год точно хватит", – считает профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере: что происходитВ районе стоянки танкера "Сиг", который получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона, продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации."В понедельник производилась откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения. Также ведутся работы по установке пластыря", – сообщили в пресс-службе Росморречфлота.Большую Севастопольскую тропу закрыли для туристовБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов в связи с введением особого противопожарного режима и связанными с ним дополнительными требованиями пожарной безопасности."Ограничить... посещение Большой Севастопольской тропы", – сказано в приказе департамента природных ресурсов и экологии опубликован на сайте правительства Севастополя. Действия ограничений будут действовать 21 день, но могут быть продлены в зависимости от ситуации.Обстановка на Крымском мосту в понедельник 7 августаВ понедельник время ожидания досмотра перед Крымским мостом менялось несколько раз за день. Утром проезда ожидали 625 авто со стороны Кубани. К обеду в очереди насчитывалось более 650 автомобилей: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. По данным на 18 часов вечера со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде на Крымский мост не было. Позже перед пунктами досмотра снова образовался затор. При этом на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника, проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.Страшные ДТП в Крыму с человеческими жертвамиДва человека погибли и еще двое пострадали в аварии с участием легковых автомобилей на трассе Симферополь-Джанкой вблизи села Полтавка. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Volkswagen допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107".Также полиция начала проверку обстоятельств аварии, которая произошла на трассе Симферополь – Евпатория районе села Прибрежного утром в понедельник. По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пострадали два человека: водить Suzuki и 62-летняя пассажирка автомобиля Mercedes.Еще одна авария произошла в районе села Доброе Симферопольского района республики. Здесь столкнулись три легковых автомобиля: Honda Civic, Volkswagen Touran и "ВАЗ". В результате ДТП пострадал водитель Honda Civic. Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшей в карету скорой помощи.
https://crimea.ria.ru/20230807/dvizhenie-mezhdu-genicheskom-i-arabatskoy-strelkoy-vosstanovleno-1130583901.html
https://crimea.ria.ru/20230807/seychas-vremya-dokumentalistiki-i-voenkorov--khudruk-tabakerki-mashkov-1130589959.html
https://crimea.ria.ru/20230807/kak-budut-vosstanavlivat-povrezhdennyy-avtomobilem-most-v-feodosii-1130542594.html
https://crimea.ria.ru/20230807/ocheredi-na-kerchenskoy-pereprave-khvatit-li-krymu-topliva-1130592552.html
https://crimea.ria.ru/20230807/zhara-v-krymu-byl-li-pobit-rekord-1130582631.html
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/07/1130593227_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2097efce63c88233b6aca35d42a1807f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости крыма, крым, крымский мост, вода в крыму, земля в крыму для участников сво, танкер "сиг", безопасность республики крым и севастополя, большая севастопольская тропа, туризм в крыму, дтп в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту. Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят. В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО. Сколько воды накопили водохранилища Крыма. Что происходит на атакованном у берегов Крыма танкере. Большую Севастопольскую тропу закрыли для туристов. Обстановка на Крымском мосту: то пусто, то густо. Страшные ДТП в Крыму с погибшими и пострадавшими.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Обстановка на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
После воскресного ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту
временно приостановил работа автомобильный пункт пропуска "Джанкой". Транспортные потоки
разделили между двумя работающими пунктами пропуска на въезде в Крым. Пассажирские автомобили и рейсовые автобусы направили через пункт пропуска "Армянск", а грузовой транспорт – через пункт пропуска "Перекоп". Трафик на участке старой автодороги Чаплынка – пункт пропуска "Перекоп" очень плотный. Фуры и грузовики идут сплошным потоком. С какими сложностями приходится сталкиваться водителям большегрузов – в видео
корреспондентов РИА Новости Крым.
Автобусы в Крым через Чонгар и Армянск временно не ходят
"С 8 августа временно приостанавливается работа маршрутов до восстановления Чонгарского моста", - говорится
в Telegram-канале минтранса Херсонсокй области.
Прекращается работа автобусов по маршрутам Геническ — Симферополь, Новотроицк — Симферополь, Новая Каховка — Симферополь, Геническ — Джанкой. При этом маршрут Скадовск — Симферополь продолжит работать в штатном режиме.
В каких районах Крыма получают землю участники СВО
Земельные участки участникам СВО выделяют в трех районах Республики Крым: Ленинском, Черноморском и Сакском.
"Постоянно формируются новые земельные участки, размежевываются и предоставляется участникам СВО, которые подтверждают документами право на получение земельного участка", – сообщил
руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
Запасов воды из водохранилищ Крыму хватит на год
Суммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам июля составил 198 млн кубометров. Этой воды должно хватить примерно на год на фоне снижения притоков.
"На сегодняшний день у нас объем наполнения около 79%. Это примерно середина между максимальным и средним значением. И хотя, скорее всего, сентябрь – октябрь у нас не будет дождей, воды достаточно. По крайне мере, на год точно хватит", – считает
профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.
Спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере: что происходит
В районе стоянки танкера "Сиг", который получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона, продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации.
"В понедельник производилась откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения. Также ведутся работы по установке пластыря", – сообщили
в пресс-службе Росморречфлота.
Большую Севастопольскую тропу закрыли для туристов
Большая Севастопольская тропа закрыта для туристов в связи с введением особого противопожарного режима и связанными с ним дополнительными требованиями пожарной безопасности.
"Ограничить... посещение Большой Севастопольской тропы", – сказано
в приказе департамента природных ресурсов и экологии опубликован на сайте правительства Севастополя. Действия ограничений будут действовать 21 день, но могут быть продлены в зависимости от ситуации.
Обстановка на Крымском мосту в понедельник 7 августа
В понедельник время ожидания досмотра перед Крымским мостом менялось несколько раз за день. Утром проезда ожидали 625 авто со стороны Кубани. К обеду в очереди насчитывалось более 650 автомобилей
: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. По данным на 18 часов вечера
со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде на Крымский мост не было. Позже перед пунктами досмотра снова образовался затор.
При этом на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур.
По состоянию на утро понедельника, проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.
Страшные ДТП в Крыму с человеческими жертвами
Два человека погибли и еще двое пострадали
в аварии с участием легковых автомобилей на трассе Симферополь-Джанкой вблизи села Полтавка. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Volkswagen допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107".
Также полиция начала проверку обстоятельств аварии, которая произошла на трассе Симферополь – Евпатория районе села Прибрежного утром в понедельник. По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пострадали два человека
: водить Suzuki и 62-летняя пассажирка автомобиля Mercedes.
Еще одна авария
произошла в районе села Доброе Симферопольского района республики. Здесь столкнулись три легковых автомобиля: Honda Civic, Volkswagen Touran и "ВАЗ". В результате ДТП пострадал водитель Honda Civic. Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшей в карету скорой помощи.