https://crimea.ria.ru/20230807/glavnye-novosti-kryma-7-avgusta-1130592872.html

Главные новости Крыма: 7 августа

Главные новости Крыма: 7 августа - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Главные новости Крыма: 7 августа

Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту. Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят. В каких районах Крыма выдают... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T23:06

2023-08-07T23:06

2023-08-07T23:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту. Движение автобусов через Чонгар и Армянск временно остановят. В каких районах Крыма выдают землю участникам СВО. Сколько воды накопили водохранилища Крыма. Что происходит на атакованном у берегов Крыма танкере. Большую Севастопольскую тропу закрыли для туристов. Обстановка на Крымском мосту: то пусто, то густо. Страшные ДТП в Крыму с погибшими и пострадавшими.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстановка на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мостуПосле воскресного ракетного удара ВСУ по Чонгарскому мосту временно приостановил работа автомобильный пункт пропуска "Джанкой". Транспортные потоки разделили между двумя работающими пунктами пропуска на въезде в Крым. Пассажирские автомобили и рейсовые автобусы направили через пункт пропуска "Армянск", а грузовой транспорт – через пункт пропуска "Перекоп". Трафик на участке старой автодороги Чаплынка – пункт пропуска "Перекоп" очень плотный. Фуры и грузовики идут сплошным потоком. С какими сложностями приходится сталкиваться водителям большегрузов – в видео корреспондентов РИА Новости Крым.Автобусы в Крым через Чонгар и Армянск временно не ходят"С 8 августа временно приостанавливается работа маршрутов до восстановления Чонгарского моста", - говорится в Telegram-канале минтранса Херсонсокй области.Прекращается работа автобусов по маршрутам Геническ — Симферополь, Новотроицк — Симферополь, Новая Каховка — Симферополь, Геническ — Джанкой. При этом маршрут Скадовск — Симферополь продолжит работать в штатном режиме.В каких районах Крыма получают землю участники СВОЗемельные участки участникам СВО выделяют в трех районах Республики Крым: Ленинском, Черноморском и Сакском."Постоянно формируются новые земельные участки, размежевываются и предоставляется участникам СВО, которые подтверждают документами право на получение земельного участка", – сообщил руководитель филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Запасов воды из водохранилищ Крыму хватит на годСуммарный объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму по итогам июля составил 198 млн кубометров. Этой воды должно хватить примерно на год на фоне снижения притоков."На сегодняшний день у нас объем наполнения около 79%. Это примерно середина между максимальным и средним значением. И хотя, скорее всего, сентябрь – октябрь у нас не будет дождей, воды достаточно. По крайне мере, на год точно хватит", – считает профессор, заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко.Спасательные работы на атакованном у берегов Крыма танкере: что происходитВ районе стоянки танкера "Сиг", который получил пробоину в результате атаки украинского морского дрона, продолжаются работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации."В понедельник производилась откачка забортной воды из балластных танков, осушение машинного отделения. Также ведутся работы по установке пластыря", – сообщили в пресс-службе Росморречфлота.Большую Севастопольскую тропу закрыли для туристовБольшая Севастопольская тропа закрыта для туристов в связи с введением особого противопожарного режима и связанными с ним дополнительными требованиями пожарной безопасности."Ограничить... посещение Большой Севастопольской тропы", – сказано в приказе департамента природных ресурсов и экологии опубликован на сайте правительства Севастополя. Действия ограничений будут действовать 21 день, но могут быть продлены в зависимости от ситуации.Обстановка на Крымском мосту в понедельник 7 августаВ понедельник время ожидания досмотра перед Крымским мостом менялось несколько раз за день. Утром проезда ожидали 625 авто со стороны Кубани. К обеду в очереди насчитывалось более 650 автомобилей: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. По данным на 18 часов вечера со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде на Крымский мост не было. Позже перед пунктами досмотра снова образовался затор. При этом на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника, проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.Страшные ДТП в Крыму с человеческими жертвамиДва человека погибли и еще двое пострадали в аварии с участием легковых автомобилей на трассе Симферополь-Джанкой вблизи села Полтавка. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Volkswagen допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2107".Также полиция начала проверку обстоятельств аварии, которая произошла на трассе Симферополь – Евпатория районе села Прибрежного утром в понедельник. По предварительным данным, водитель автомобиля Suzuki при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mercedes, который двигался в попутном направлении. В результате происшествия пострадали два человека: водить Suzuki и 62-летняя пассажирка автомобиля Mercedes.Еще одна авария произошла в районе села Доброе Симферопольского района республики. Здесь столкнулись три легковых автомобиля: Honda Civic, Volkswagen Touran и "ВАЗ". В результате ДТП пострадал водитель Honda Civic. Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшей в карету скорой помощи.

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https://crimea.ria.ru/20230807/zhara-v-krymu-byl-li-pobit-rekord-1130582631.html

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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