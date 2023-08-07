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Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника
Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника
По состоянию на 18 часов вечера со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T18:38
2023-08-07T18:38
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
общественный транспорт
логистика
новости крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
крепость керчь
тамань
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 18 часов вечера со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.По данным на 13 часов, в очереди на Крымский мост насчитывалось более 650 автомобилей: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. Часом ранее проезда ожидали 625 авто, затор был со стороны Кубани.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проездаКрымский мост сейчас: очередь выросла в разыКерченская переправа не будет работать по ночам – Минтранс
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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крымский мост, общественный транспорт, логистика, новости крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, крепость керчь, тамань, общество
Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника

На Крымском мосту со стороны Тамани и Крыма очередей на досмотр нет

18:38 07.08.2023
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
© Виталий Тимкив
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 18 часов вечера со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
По данным на 13 часов, в очереди на Крымский мост насчитывалось более 650 автомобилей: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. Часом ранее проезда ожидали 625 авто, затор был со стороны Кубани.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.
Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОбщественный транспортЛогистикаНовости КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоКрепость КерчьТаманьОбщество
 
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