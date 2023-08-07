https://crimea.ria.ru/20230807/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-vecher-ponedelnika-1130588912.html

Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника

Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер понедельника

По состоянию на 18 часов вечера со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T18:38

2023-08-07T18:38

2023-08-07T18:38

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 18 часов вечера со стороны Керчи и Тамани затруднений в проезде на Крымский мост нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту."С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.По данным на 13 часов, в очереди на Крымский мост насчитывалось более 650 автомобилей: 221 со стороны Тамани и 430 со стороны Керчи. Часом ранее проезда ожидали 625 авто, затор был со стороны Кубани.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.Крымский мост периодически закрывают в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход и корабли российского флота. Меры временные, о них предупреждают заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проездаКрымский мост сейчас: очередь выросла в разыКерченская переправа не будет работать по ночам – Минтранс

крымский мост

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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